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Facebook hissedarları Mark Zuckerberg'e dava açtı

Geçtiğimiz günlerde Facebook'un birkaç saat içinde yüzde 20 değer kaybetmesinin ardından bir grup hissedar şirketin CEO'su Mark Zuckerberg ve CFO'su David Wehner'e dava açtı.
10 ay
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Geçtiğimiz perşembe günü Facebook'un ikinci çeyreğe ait mali sonuçları ve üçüncü çeyreğe yönelik beklentileri açıklamasının ardından şirketin hisseleri hızla değer kaybetmişti. Borsaların kapanmasının ardından yapılan açıklamanın net bilançosu ertesi gün ortaya çıkmış ve şirket bir günde 129 milyar dolar değer kaybederek ABD borsalar tarihine geçmişti. Tabi hisselerde meydana gelen bu düşüş sadece bir şirket olarak Facebook'u etkilemedi; aynı zamanda şirketin hissedarları da bir gün içinde ciddi miktarda para kaybetti.


Yanıltıcı beyan iddiası 

Bu durum karşısında şirket hissedarlarından James Kacouris öncülüğünde bir grup yatırımcı Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'i ve CFO David Wehner'i hedef alan bir topluluk davası açtı. New York'taki bir federal mahkemede açılan davada hissedarlar; Mark Zuckerberg ve David Wehner'in şirketin mali yapısı ve kullanıcı sayısı ile ilgili pek çok konuda yanıltıcı beyanda bulunduğunu ve bu iki ismin hisse değerindeki kritik düşüşün sorumluları olduğunu belirtiyor.


Cambridge Analytica skandalının ardından da hissedarlar tarafından dava açılan Mark Zuckerberg ve Facebook yönetimi yeni dava hakkında henüz bir açıklama yapmış değil. Davacılar yanıltıcı beyanlar yüzünden uğradıkları zararın tazmin edilmesini istiyor.


Tabi Facebook'un en önemli hissedarı olan Mark Zuckerberg'in de bu düşüşten en az diğer hissedarlar kadar etkilendiğini belirtmekte fayda var. Perşembe gününe kadar dünyanın en zengin üçüncü insanı konumunda olan Zuckerberg'in serveti, Facebook hisselerinin değer kaybetmesiyle birlikte 16 milyar dolar azaldı. Şu an 70 milyar dolarlık servete sahip olan Zuckerberg, dünyanın en zengin altıncı insanı konumunda.

 

https://www.reuters.com/article/us-facebook-lawsuit/facebook-is-sued-after-stock-plunge-shocked-market-idUSKBN1KH2JY Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 10 ay en beğenilen
Artık backdoors diye bir işletim sistemi yaptırıp onu kullanırlar. Başka türlü milyarları nasıl ödeyecek?
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ymhaslaman 10 ay
Ortada fiziki üretim yok bişey yok tabi böyle kolay düşer
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ReverseSlashN 9 ay
Replikanın Çakması dedikleri bu olsa gerek...
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xense 10 ay
bizde olsa annem sat ev al o parayla evladım der...
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HuseyinCanKirik 9 ay xense
Alacaksın hepsini kiraya vereceksin evladım...
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Anti Fanboy 10 ay
70 milyar dolarlık servet
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ymhaslaman 10 ay
Ortada fiziki üretim yok bişey yok tabi böyle kolay düşer
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SEO-Uzmanı 10 ay
tek geliri reklam yayınlamak olan bir şirketten daha ne bekliyorsunuz ki !?
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Tugrul_512bit 10 ay en beğenilen
Artık backdoors diye bir işletim sistemi yaptırıp onu kullanırlar. Başka türlü milyarları nasıl ödeyecek?
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