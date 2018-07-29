Facebook hissedarları Mark Zuckerberg'e dava açtı

Geçtiğimiz perşembe günü Facebook'un ikinci çeyreğe ait mali sonuçları ve üçüncü çeyreğe yönelik beklentileri açıklamasının ardından şirketin hisseleri hızla değer kaybetmişti. Borsaların kapanmasının ardından yapılan açıklamanın net bilançosu ertesi gün ortaya çıkmış ve şirket bir günde 129 milyar dolar değer kaybederek ABD borsalar tarihine geçmişti. Tabi hisselerde meydana gelen bu düşüş sadece bir şirket olarak Facebook'u etkilemedi; aynı zamanda şirketin hissedarları da bir gün içinde ciddi miktarda para kaybetti.





Yanıltıcı beyan iddiası

Bu durum karşısında şirket hissedarlarından James Kacouris öncülüğünde bir grup yatırımcı Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'i ve CFO David Wehner'i hedef alan bir topluluk davası açtı. New York'taki bir federal mahkemede açılan davada hissedarlar; Mark Zuckerberg ve David Wehner'in şirketin mali yapısı ve kullanıcı sayısı ile ilgili pek çok konuda yanıltıcı beyanda bulunduğunu ve bu iki ismin hisse değerindeki kritik düşüşün sorumluları olduğunu belirtiyor.





Cambridge Analytica skandalının ardından da hissedarlar tarafından dava açılan Mark Zuckerberg ve Facebook yönetimi yeni dava hakkında henüz bir açıklama yapmış değil. Davacılar yanıltıcı beyanlar yüzünden uğradıkları zararın tazmin edilmesini istiyor.





Tabi Facebook'un en önemli hissedarı olan Mark Zuckerberg'in de bu düşüşten en az diğer hissedarlar kadar etkilendiğini belirtmekte fayda var. Perşembe gününe kadar dünyanın en zengin üçüncü insanı konumunda olan Zuckerberg'in serveti, Facebook hisselerinin değer kaybetmesiyle birlikte 16 milyar dolar azaldı. Şu an 70 milyar dolarlık servete sahip olan Zuckerberg, dünyanın en zengin altıncı insanı konumunda.