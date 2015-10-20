Facebook hükümet kurumlarının hesabınıza sızma girişimlerini size haber verecek













Facebook sosyal paylaşım platformunun 1.5 milyar kullanıcıya doğru ilerlemesi ve dünya nüfusunun yaklaşık beşte birine ev sahipliği yapması istihbarat ajanslarının da iştahını kabartıyor. Ulusal güvenlik söz konusu olduğunda bu istihbarat ajanslarının kullanıcıların hesaplarına göz dikmesi de kaçınılmaz oluyor ancak Facebook kullanıcılarını kolay kolay yem etmek istemiyor.





Firmanın Güvenlik sayfasında yer verdiği bilgilere göre eğer bir Facebook hesabı devlet ile ilişkisinin olduğundan şüphelenilen bir kişi tarafından ele geçirilmeye çalışılırsa, sosyal ağ bunu ilgili kullanıcıya bildirim yoluyla haber veriyor. Facebook ayrıca kullanıcıların farklı cihazlardan giriş yapıldığında özel bir güvenlik kodu gönderen sistemi de aktive etmesini istiyor.





Hackerların Facebook hesaplarına sızması bir yana hükümet görevlilerinin daha gelişmiş ve üst seviye sistemlerle siber saldırı yapabiliyor olmaları Facebook'u böyle bir çözüm geliştirmeye itmiş. Sosyal ağ hesaba sızmaya çalışan kişilerin hükümet ile bağlantısını nasıl tespit ettiğini açıklamıyor. Sadece ilgili kullanıcıya genel tanımlar içeren bir uyarı mesajı gönderiliyor.

http://www.techradar.com/news/internet/facebook-will-now-warm-you-if-the-government-tries-to-hack-your-account-1307105