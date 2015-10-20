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Facebook hükümet kurumlarının hesabınıza sızma girişimlerini size haber verecek

Devasa kullanıcı veritabanıyla hem hackerların hem de istihbarat örgütlerinin gözdesi haline gelen sosyal ağ Facebook, kendi çapında bir istihbarata karşı koyma yöntemi geliştirdi.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook hükümet kurumlarının hesabınıza sızma girişimlerini size haber verecek




Facebook sosyal paylaşım platformunun 1.5 milyar kullanıcıya doğru ilerlemesi ve dünya nüfusunun yaklaşık beşte birine ev sahipliği yapması istihbarat ajanslarının da iştahını kabartıyor. Ulusal güvenlik söz konusu olduğunda bu istihbarat ajanslarının kullanıcıların hesaplarına göz dikmesi de kaçınılmaz oluyor ancak Facebook kullanıcılarını kolay kolay yem etmek istemiyor. 

Firmanın Güvenlik sayfasında yer verdiği bilgilere göre eğer bir Facebook hesabı devlet ile ilişkisinin olduğundan şüphelenilen bir kişi tarafından ele geçirilmeye çalışılırsa, sosyal ağ bunu ilgili kullanıcıya bildirim yoluyla haber veriyor. Facebook ayrıca kullanıcıların farklı cihazlardan giriş yapıldığında özel bir güvenlik kodu gönderen sistemi de aktive etmesini istiyor. 

Hackerların Facebook hesaplarına sızması bir yana hükümet görevlilerinin daha gelişmiş ve üst seviye sistemlerle siber saldırı yapabiliyor olmaları Facebook'u böyle bir çözüm geliştirmeye itmiş. Sosyal ağ hesaba sızmaya çalışan kişilerin hükümet ile bağlantısını nasıl tespit ettiğini açıklamıyor. Sadece ilgili kullanıcıya genel tanımlar içeren bir uyarı mesajı gönderiliyor.  

http://www.techradar.com/news/internet/facebook-will-now-warm-you-if-the-government-tries-to-hack-your-account-1307105 Yorum Yaz
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BekirTemel 4 yıl
Hükümet sizin bilgilerinizi ne yapsıncılar gelmemiş
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Patren 4 yıl
erik snowdenmi biri açıklamıştı abd hükümmeti facebook twitter dava açılıyorlarmış jet hızıyla alıyorlarmış biligileri adamların itiraz hakkı bile olmuyor bu kadar gizli dava açılınca abd bize söylemene izin vercekmi saçma
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Arranger. 4 yıl
Hükümet sizin bilgilerinizi ne yapsın.
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Virinom 4 yıl
Hükümetlere diyor ki artık sizi sistemime sokmayacağım çok öğrenmek istiyorsanız benimle iyi geçinin ben size istediğinizi veririm. Sonuçta koskoca Facebook bu devletlere kafa tutması gayet normal.
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Selçuk ALAGÖZ 4 yıl
Kullanıcılara sahte bir güven hissi oluşturarak facebook' ta daha fevri ve rahat davranmasını sağlamaya çalıştıklarını düşünüyorum. Siz sanıyor musunuz Amerika Devleti Facebook' un veri tabanına erişim isteyecek te facebook buna hayır diyecek.
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V4LKyR 4 yıl
Adamsın, Yüz Kitabı!
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tugares 4 yıl
Güvenlik önlemi dediği yöntem ile daha da fazla kişisel bilgi istiyor

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c36ab7c4 4 yıl
Bizde yedik.
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pastadanadam 4 yıl
(vermedi)
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arel.gr 4 yıl
hee, verir !
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turker03 4 yıl
Tabi bilgileri kendisi sızdırmıyorsa! :D :D
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