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Facebook, Instagram'daki reklam sayısını artırıyor

Instagram'ın sahibi Facebook, popüler sosyal medya platformundaki reklam sayısını artıracağını açıkladı. Şirket kullanıcı hikayelerinde arka arkaya reklamları test etmeye başladı bile.
32 dk.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Facebook, platformdaki reklamları çoğaltma çabalarının bir parçası olarak, kullanıcıların Instagram Hikayelerinde görecekleri reklam sayısını artıracağını açıkladı.

Facebook yatırımının meyvelerini alma peşinde

Artık kullanıcılar Android veya iOS uygulamalarında Hikayelere göz atarken arka arkaya hikaye reklamları görecekler. Genellikle kullanıcılara reklamlar birer birer sunulur ancak Facebook artık reklam sayısını artırıyor ve farklı pazarlamacılardan gelen kampanyaları birleştiriyor. Şirket bunu kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yaptığını belirtse de, bu durumun kullanıcılar açısından nasıl bir avantaj sağlayacağı ise net değil.
Konuya genel olarak bakacak olursak Facebook'un geçen yıldan bu yana sahibi olduğu Instagram platformundaki reklam sayısını iki katına çıkardığını söylemek mümkün. Şirket, Facebook'un önüne geçme potansiyeli olan Instagram'a yaptıkları yatırımın meyvelerini bu şekilde almanın vaktinin geldiğini düşünüyor. Alınan bu kararın kullanıcı tarafında nasıl bir karşılık göreceğini ise zaman gösterecek.


https://www.tubefilter.com/2019/08/22/instagram-advertising-pressure-facebook-testing-instagram-stories-ads/ Yorum Yaz
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