Facebook, Instagram'daki reklam sayısını artırıyor

Facebook, platformdaki reklamları çoğaltma çabalarının bir parçası olarak, kullanıcıların Instagram Hikayelerinde görecekleri reklam sayısını artıracağını açıkladı.

Facebook yatırımının meyvelerini alma peşinde

Artık kullanıcılar Android veya iOS uygulamalarında Hikayelere göz atarken arka arkaya hikaye reklamları görecekler. Genellikle kullanıcılara reklamlar birer birer sunulur ancak Facebook artık reklam sayısını artırıyor ve farklı pazarlamacılardan gelen kampanyaları birleştiriyor. Şirket bunu kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yaptığını belirtse de, bu durumun kullanıcılar açısından nasıl bir avantaj sağlayacağı ise net değil.

https://www.tubefilter.com/2019/08/22/instagram-advertising-pressure-facebook-testing-instagram-stories-ads/

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Konuya genel olarak bakacak olursak'un geçen yıldan bu yana sahibi olduğu Instagram platformundaki reklam sayısını iki katına çıkardığını söylemek mümkün. Şirket, Facebook'un önüne geçme potansiyeli olan'a yaptıkları yatırımın meyvelerini bu şekilde almanın vaktinin geldiğini düşünüyor. Alınan bu kararınnasıl bir karşılık göreceğini ise zaman gösterecek.