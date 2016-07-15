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Facebook Instant Articles özelliği artık Messenger'da

Facebook’ta paylaşılan içeriklere çok daha hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlayan Instant Articles özelliği bugünden itibaren Messenger’da da kullanılmaya başlandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz Nisan ayında Facebook’un mobil uygulamasında hayata geçirilen Instant Articles, sosyal ağda tıkladığınız bağlantıların orijinal adreste yüklenmesini beklemeden direkt uygulama içerisinde görüntülenmesini sağlıyor. Daha sade bir arayüzde açılan içerikler üstelik yaklaşık 10 kat hızlı şekilde yükleniyor.
Özellikle haber paylaşımlarında yoğun şekilde tercih edilen Instant Articles gerçekleştirilen güncellemeyle artık sohbet uygulaması Messenger’da da kullanılmaya başlandı. Böylelikle Messenger üzerinden arkadaşınızın gönderdiği link eğer Instant Articles'ı destekliyorsa sağ üst köşesinde şimsek simgesini göreceksiniz. Tıkladığınız takdirde Messenger'dan çıkmanıza gerek kalmadan ilgili haberi anında okuyabileceksiniz.
Fakat kısa süre önce Facebook’un haber akış algoritmasını değiştirerek yakın arkadaş ve akrabaların paylaşımlarına öncelik vermeye başlayacağını duyurması Instant Articles’ın önündeki en büyük engel. Zira kullanıcılar sosyal ağlarda eskiye nazaran artık çok daha az sayıda içerik paylaşıyorlar. Bunların büyük bir bölümünü ise fotoğraflar, durum güncellemeleri ve videolar oluşturuyor. Hal böyle olunca Instant Articles’ın geleceği Messenger’daki performansına bağlanıyor. Android için bugünden itibaren kullanıma sunulan yeniliğin iOS platformuna ise önümüzdeki hafta geleceği belirtiliyor. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157276382170195&set=a.10150310032495195.569659.800665194&type=3&theater Yorum Yaz
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alemburda34 3 yıl
keşke her linkte özellik çalışsa ama reklamlar reklamlar
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regaibyigit. 3 yıl
"Bunların büyük bir bölümünü ise fotoğraflar, durum güncellemeleri ve videolar oluşturuyor." ??
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