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Facebook sahte haberlerle mücadelede Twitter'dan daha başarılı

Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre Facebook, sahte haberlere karşı etkin mücadele veriyor. Twitter ise platformu sahte haberlerden yeterince arındırabilmiş değil.
8 ay
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Facebook sahte haberlerle mücadelede Twitter'dan daha başarılı
 

Günümüzde sosyal medyadaki en büyük problemlerden biri sahte haberler. İlk olarak 2016 yılında ABD'deki seçim sürecinde dile getirilen ve Facebook ile Twitter'ın da varlığını kabul ettiği bu problem yüzünden kamuoyunun yanlış yönlendirildiği ve seçim sonuçlarının bu problemden etkilendiği tahmin edilioyor. ABD ve Avrupa'daki yetkili kurumlar sahte haberlere engel olmaları için sosyal medya platformlarını sık sık uyarırken Facebook ve Twitter bu konu hakkında çeşitli araçlar geliştiriyor. Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, iki sosyal medya devinin sahte haberlerle mücadelede ne ölçüde başarılı olduğunu ortaya çıkardı.


Sahte haber sitelerinin etkileşimleri incelendi 

Araştırmacılar, Ocak 2015-Temmuz 2018 döneminde sosyal medya platformlarında sahte haber sitelerine(dolayısıyla sahte haberlere) ilişkin paylaşımları mercek altına aldı. Platformlarda, sahte haber sitelerinin kaynak olarak gösterildiği paylaşımlardaki artış ve azalmalar incelenirken aynı dönemde popüler haber sitelerine ve kültür, iş dünyası gibi kategorilerde içerik üreten sitelere ilişkin paylaşımlardaki değişiklikler de gözlemlendi. Buna göre 3 yılı aşkın süre zarfında popüler haber sitelerine, iş dünyası ve kültür gibi konularda içerik üreten sitelere ve küçük haber sitelerinin kaynak olarak gösterildiği paylaşımlarda ciddi bir değişim yaşanmadı ancak sahte haber sitelerinin kaynak olarak gösterildiği paylaşımlarda çok büyük değişimler tespit edildi.


Araştırma sonuçlarına göre 2016 yılında, yani seçimlere sayılı ayların kaldığı dönemde, sahte haber etkileşimleri bir önceki yıla kıyasla Facebook'ta yüzde 100, Twitter'da ise yüzde 50 civarında artış gösterdi. Başkanlık seçiminin yapıldığı 2016'nın kasım ayında, 2015 yılına kıyasla sahte haber etkileşimi hem Facebook hem de Twitter'da neredeyse üç katına çıkmıştı. Seçimin sonuçlanmasından sonra da 2017'nin ilk aylarında her iki platformdaki sahte haber etkileşimi artmaya devam etti.


Facebook'taki etkileşimler giderek azalıyor 

2017'nin ilk aylarında Facebook'taki sahte haber etkileşimleri rekor seviyesindeydi. Buna karşılık o dönemden itibaren Facebook'un sahte haberlere karşı mücadele başlatmasıyla birlikte etkileşimler giderek azalmaya başladı. Bir yıldan kısa bir süre içinde Facebook'taki sahte haber etkileşimleri neredeyse dört kat azaldı.


Twitter'da ise sahte haber etkileşimlerinde ilginç bir grafik ortaya çıktı. 2017'nin sonlarına doğru platformdaki sahte haber etkileşimleri yüzde 30 civarında azalsa da bu azalma kalıcı olmadı. 2018'in başından itibaren platformdaki sahte haber etkileşimleri giderek arttı ve şu an Temmuz 2018 itibariyla hiç olmadığı derecede yüksek bir hal aldı.


Tabi Facebook'taki sahte haber etkileşimleri giderek azalmış olsa da platformda paylaşılan sahte haber sayısı halen Twitter'dakinin bir hayli üstünde. Araştırmaya göre Facebook'ta, temmuz ayında sahte haber sitelerine ait makaleler 70 milyon kez paylaşıldı. Aynı dönemde Twitter'da sahte haber sitelerine ait makalelerin paylaşılma sayısı ise 4 ila 6 milyon arasında. 


http://web.stanford.edu/~gentzkow/research/fake-news-trends.pdf Yorum Yaz
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ouzqan 8 ay
Bu kadar Facebook haberi geldiğine göre kesin Facebook için işler iyiye gitmiyor.
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SEO-Uzmanı 8 ay
sansürün yeni adı bu mu oldu şimdi !?
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intel7mix 8 ay
Facebook hesabım kapattım kafam rahat. Yaşlılar girmesiyle iyice çekilmez hale gelmişti. Twitter dadanmasa bari yoksa orasıda karışır. İnstagram deseniz çocuk çoluk yuvası oldu. Kadınlarda kendini gösterme peşinde.
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pspoor 8 ay
Ikiside kendi fikirlerini insanlara empoze etmeye calisan yalanci sirketler. Yalnizca propaganda amacli istediklerini banlarlar, istediklerine yanlis haber damgasi vururlar, istediklerini on plana cikartirlar. Canlari cehenneme...
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AL3ATROS 8 ay
Habere bakılırsa ,Facebook kullanıcı kaybediyor galiba.
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