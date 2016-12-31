Facebook telif hakkı ihlali yapan videoları tespit edecek

Telif haklarının korunması konusunda son dönemde sosyal ağlarda en fazla dikkat edilen konulardan. YouTube geliştirdiği yapay zeka algoritması ile daha video yayınlanmadan telif hakkı ihlali yapıp yapmadığını tespit edebiliyor. Facebook da şimdi benzer bir çözüm için kolları sıvadı.

Sıkı Denetimler Geliyor

Gelen bilgilere göre müzik yayıncıları Facebook’tan haber kaynağında yayınlanan müzikler için lisans bedeli ödemesini ve kullanıcıların gönderdiği telif hakkı içeren videoların da kaldırılmasını istiyor. Facebook da bunun üzerine telif hakkını tespit edecek bir algoritma geliştirmeye başladı.

Algoritma tamamlandıktan sonra Facebook ve stüdyolar bir lisans anlaşması için masaya oturacak. Şu anda taraflar arasında erken görüşmelerin yapıldığı ve Bahar aylarında net bir çözümün kullanıma sunulabileceği belirtiliyor.

Yayıncılar sonbahar döneminde Facebook platformunu mercek altına almış ve o dönem listelerin üst sıralarında bulunan 33 şarkıyı barındıran 900 video tespit etmiş. Bu videolar toplamda 600 milyon izleme almış. Yayıncılar Facebook’un bu paylaşımlardan elde ettiği reklam gelirlerinden pay almaları gerektiğini savunuyor.

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Aynı konu YouTube için de geçerli. Platform geçen yıl müzik yayıncılarına 1 milyar dolar reklam geliri ödediğini belirtse de halen yayıncılar bu paylaşım oranından memnun değil ve daha fazlasını istiyor. Facebook’un yeni stratejisinin kullanıcıları nasıl etkileyeceği ise merak konusu.