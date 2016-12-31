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Facebook telif hakkı ihlali yapan videoları tespit edecek

Dünyanın en kalabalık sosyal ağı olan Facebook’ta telif hakkı ihlalleri de çok büyük. Yayıncılar Facebook’un kendilerine lisans bedeli ödemesi gerektiğini düşünüyor ve görüşmeler başlamış durumda.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Telif haklarının korunması konusunda son dönemde sosyal ağlarda en fazla dikkat edilen konulardan. YouTube geliştirdiği yapay zeka algoritması ile daha video yayınlanmadan telif hakkı ihlali yapıp yapmadığını tespit edebiliyor. Facebook da şimdi benzer bir çözüm için kolları sıvadı.

Sıkı Denetimler Geliyor

Gelen bilgilere göre müzik yayıncıları Facebook’tan haber kaynağında yayınlanan müzikler için lisans bedeli ödemesini ve kullanıcıların gönderdiği telif hakkı içeren videoların da kaldırılmasını istiyor. Facebook da bunun üzerine telif hakkını tespit edecek bir algoritma geliştirmeye başladı.

Algoritma tamamlandıktan sonra Facebook ve stüdyolar bir lisans anlaşması için masaya oturacak. Şu anda taraflar arasında erken görüşmelerin yapıldığı ve Bahar aylarında net bir çözümün kullanıma sunulabileceği belirtiliyor.

Yayıncılar sonbahar döneminde Facebook platformunu mercek altına almış ve o dönem listelerin üst sıralarında bulunan 33 şarkıyı barındıran 900 video tespit etmiş. Bu videolar toplamda 600 milyon izleme almış. Yayıncılar Facebook’un bu paylaşımlardan elde ettiği reklam gelirlerinden pay almaları gerektiğini savunuyor.

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Aynı konu YouTube için de geçerli. Platform geçen yıl müzik yayıncılarına 1 milyar dolar reklam geliri ödediğini belirtse de halen yayıncılar bu paylaşım oranından memnun değil ve daha fazlasını istiyor. Facebook’un yeni stratejisinin kullanıcıları nasıl etkileyeceği ise merak konusu.

 

https://www.engadget.com/2016/12/29/facebook-is-working-on-copyright-system-to-battle-infringement/ Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
güzel olur yapması emeğe saygı...
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sniper23 2 yıl
Adamlar zaten başladı. Yaklaşık 1.5 yıl önce facebook'ta paylaştığım linki nasıl olduysa bulmuşlar, direk telif hakkı bildirimi göndermişler. Bir de tekrar yaparsan, hesabın sınırsız kapatılır diye tehdit ediyorlar.
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vamp 2 yıl
Müzik konusu ciddi bir konudur. Bu şarkıların bestelenmesi okunması aranje edilmesi en iyi ihtimalle 2 ayı bulur. Bunlar profesyonel insanlar için bu şekildedir. Amatör insanlar için yılların harcanması anlamına gelir. Herkes saçmasapan selfie videolarının altına bu şarkıları koyup facebook un para kazanmasına sebep oluyor. Kendinize özgün bir müzik istiyorsanız aranjörlere binlerce TL harcamanız gerekir. Ya da bu iş için uygun siteler var yaklaşık 10$ civarında müzikleri satın alıp kurgunuzu müziğe göre yaparsınız. Bu işler insanların gözünde çok boş beleş gözüksede dünyanın en zor işlerinden birisidir. Sizde ömrünüzü harcadığınız bir iş için milletin goygoyuna ve facebook un durduk yere milyarlarca dolar kazanmasına emin olun itiraz edersiniz. İtiraz sonuna kadar haklıdır.
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alex59 2 yıl
Kiminin parası kiminin duası sözü tarih oldu ne yazık ki günümüzde artık her şey para.
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exterminant 2 yıl
iş yine kullanıcıya patlayacak
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