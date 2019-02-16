Facebook ve ABD hükümeti arasında milyarlarca dolarlık ceza pazarlığı

Özellikle 2018 yılında patlak veren bir dizi skandallara ismi karışan Facebook'un rekor bir ceza ile karşı karşıya olduğu bildiriliyor. Washington Post'un haberine göre sosyal medya devi, Federal Ticaret Komisyonu'yla anlaşarak Cambridge Analytica skandalı da dahil olmak üzere güvenlik ihlalleri için milyarlarca dolarlık cezayı düşürmeye çalışıyor.

Facebook'a rekor para cezası yolda

Verilecek olan para cezası henüz kesinleşmemiş olsa da, ABD'deki bir teknoloji şirketine karşı uygulanan en büyük ceza olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Federal Ticaret Komisyonu tarafından bir teknoloji şirketine uygulanan önceki rekor para cezasının, 2012 yılında gizlilik uygulamalarına ilişkin bir soruşturmanın ardından Google'a verilen 22.5 milyon dolarlık ceza olduğu belirtiliyor.

https://www.washingtonpost.com/technology/2019/02/14/us-government-facebook-are-negotiating-record-multi-billion-dollar-fine-companys-privacy-lapses/?utm_term=.e3dfbed6b810

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Gelen haberlere göreilearasında devam eden bu görüşmelerin, uzun bir süre önce başladığı yönünde. Verilmesi muhtemel olan bu rekor para cezasının büyük bir bölümünün iseskandalıyla ilişkili olacağı da sızan bilgiler arasında. Önümüzdeki dönemde cezanın kesinaçıklanması bekleniyor.