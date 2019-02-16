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Facebook ve ABD hükümeti arasında milyarlarca dolarlık ceza pazarlığı

Geçtiğimiz yıl yaşanan skandallarla kullanıcı güvenliğini hiçe saydığı ortaya çıkan sosyal medya devi Facebook, ABD hükümetiyle milyarlarca dolarlık ceza pazarlığı yapıyor.
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sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Özellikle 2018 yılında patlak veren bir dizi skandallara ismi karışan Facebook'un rekor bir ceza ile karşı karşıya olduğu bildiriliyor. Washington Post'un haberine göre sosyal medya devi, Federal Ticaret Komisyonu'yla anlaşarak Cambridge Analytica skandalı da dahil olmak üzere güvenlik ihlalleri için milyarlarca dolarlık cezayı düşürmeye çalışıyor.

Facebook'a rekor para cezası yolda

Verilecek olan para cezası henüz kesinleşmemiş olsa da, ABD'deki bir teknoloji şirketine karşı uygulanan en büyük ceza olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Federal Ticaret Komisyonu tarafından bir teknoloji şirketine uygulanan önceki rekor para cezasının, 2012 yılında gizlilik uygulamalarına ilişkin bir soruşturmanın ardından Google'a verilen 22.5 milyon dolarlık ceza olduğu belirtiliyor.
Gelen haberlere göre FTC ile Facebook arasında devam eden bu görüşmelerin, uzun bir süre önce başladığı yönünde. Verilmesi muhtemel olan bu rekor para cezasının büyük bir bölümünün ise Cambridge Analytica skandalıyla ilişkili olacağı da sızan bilgiler arasında. Önümüzdeki dönemde cezanın kesin rakamının açıklanması bekleniyor.

https://www.washingtonpost.com/technology/2019/02/14/us-government-facebook-are-negotiating-record-multi-billion-dollar-fine-companys-privacy-lapses/?utm_term=.e3dfbed6b810 Yorum Yaz
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hardtracker 3 ay
22.5milyon mu cok buyuk cezaymis, AB Google'a 4.3milyar euro ceza kesmisti.
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The Hollow 3 ay
Mark artık üstüne bir bardak daha soğuk su içer. Facebook ve zımbırtıları sosyal medyadan bile nefret ettirdi bilinçli insanları.
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Askaparta 3 ay
Al gülüm ver gülüm.
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