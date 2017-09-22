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Facebook ve Amazon, İngiltere Premier League’in yayın hakkını alabilir

Premier League'in gelecek yayın hakları ihalesine Facebook ve Amazon da katılmak istiyor. Daha önce Amazon NFL'in yayın haklarını, Facebook da MLS'nin yayın haklarını almıştı.
1 yıl
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sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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Facebook ve Amazon, İngiltere Premier League’in yayın hakkını alabilir

Futbolun en pahalı ligi İngiltere Premier League’in 2019-2022yayın hakları için rekabet şimdiden kızışmış durumda. TV kuruluşlarının haricinde dijital yayın hakları için Facebook ve Amazon’un teklif vereceği tahmin ediliyor.
Premier League yayın hakları şuanda SKY ve BT’de bulunuyor. İhaleye ortak katılan iki yayın kuruluşu 2016 ili 2019 yılları arasında geçerli olmak üzere 3 yıllığına yurtiçi ve yurtdışı hakları için toplam 8.4 milyar Sterlin ödenmişti. 2019 ile 2022 yılları arasındaki yayın hakları için 2018’in başlarında açık arttırma usulü ihale yapılacak.


Manchester United CEO’su Ed Woodward, teknoloji firmalarının son yıllarda futbola gösterdiği ilgiye dikkat çekti. Guardian’a verdiği röportajda “Bu şirketlerin ilgisi Premier Lig kulüplerinin bütçelerini artıracaktır. Premier Lig, yayın gelirlerinde hâlihazırda dünyanın en güçlü ligi. Artırılacak gelirler sayesinde Premier Lig’in her anlamda dünya lideri olacağını düşünüyorum. Facebook ve Amazon, Premier Lig rekabetiyle süreci hızlandıracak. Net rakam veremiyorum ama kulaklarınıza inanamayacağınızı söyleyebilirim.” dedi.


Facebook ve Amazon’un hali hazırda kazandığı birtakım ihaleler bulunuyor. Amazon, Perşembe akşamı oynanacak NFL maçları için 37 milyon Sterlin karşılığında yayın haklarını satın aldı. Facebook ise Amerikan Futbol Ligi MLS’in 25 maçlık yayın hakkına sahip. Facebook, yeni kurduğu Facebook Watch platformunda, Amazon ise dizileri ile öne çıkan kendi servisi Prime platformunda yayın yapıyor.


http://www.miamiherald.com/news/business/article174541286.html Yorum Yaz
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KalemKolik 1 yıl
15 milyar dolar olsa kulaklarımıza inanamayacağımız rakamlar. Ben zannetmiyorum facebook veya amazon alabilsin. O paraya çol daha mantıklı yatırımlar yapabilecektir. Konuşulan rakamlar inanılmaz yüksek. Yıllık 5 milyar dolar yayın geliri.Sky tvnin varı yoğu digitürk gibi lig yayını ise rakamlar 20 milyar dolara kadar çıkar. Alamazsa sky tv biter çünkü.
1 Yanıt Yanıtla
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Özge Gürel 1 yıl KalemKolik
Orijinalden alıntı: KalemKolik
15 milyar dolar olsa kulaklarımıza inanamayacağımız rakamlar. Ben zannetmiyorum facebook veya amazon alabilsin. O paraya çol daha mantıklı yatırımlar yapabilecektir. Konuşulan rakamlar inanılmaz yüksek. Yıllık 5 milyar dolar yayın geliri.Sky tvnin varı yoğu digitürk gibi lig yayını ise rakamlar 20 milyar dolara kadar çıkar. Alamazsa sky tv biter çünkü.

Sky Tv'nin varı yoğu Lig Yayını değil. Sky firması sadece Tv'den ibaret de değil. Sky, İngiltere'nin en önde gelen Broadband, Mobil ve telefon operatörlerinden biri.
Ayrıca Sky İngiltere'nin en çok aboneye sahip TV izleme flatformu. (Uydu & IPTV & video on demand servisi)
en.wikipedia.org/...
Lig ihalesini kaptırmak Sky Tv için bir prestij kaybı olabilir ama ne Sky, ne de Sky Tv için bitme gibi bir durum söz konusu olamaz.
Sky ile Digiturk'ü kıyaslamak çok çok yanlış. Biri McDonalds, biri Burger King gibi.
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RichesMen 1 yıl
Alırsa Facebook ve instagram'dan canlı yayın yapar tivibu d-smart gibi firmaların sonu olur.
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Turin Turambar. 1 yıl
Facebook bitti len
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