Facebook ve Amazon, İngiltere Premier League’in yayın hakkını alabilir

Manchester United CEO’su Ed Woodward, teknoloji firmalarının son yıllarda futbola gösterdiği ilgiye dikkat çekti. Guardian’a verdiği röportajda “Bu şirketlerin ilgisi Premier Lig kulüplerinin bütçelerini artıracaktır. Premier Lig, yayın gelirlerinde hâlihazırda dünyanın en güçlü ligi. Artırılacak gelirler sayesinde Premier Lig’in her anlamda dünya lideri olacağını düşünüyorum. Facebook ve Amazon, Premier Lig rekabetiyle süreci hızlandıracak. Net rakam veremiyorum ama kulaklarınıza inanamayacağınızı söyleyebilirim.” dedi.
Facebook ve Amazon’un hali hazırda kazandığı birtakım ihaleler bulunuyor. Amazon, Perşembe akşamı oynanacak NFL maçları için 37 milyon Sterlin karşılığında yayın haklarını satın aldı. Facebook ise Amerikan Futbol Ligi MLS’in 25 maçlık yayın hakkına sahip. Facebook, yeni kurduğu Facebook Watch platformunda, Amazon ise dizileri ile öne çıkan kendi servisi Prime platformunda yayın yapıyor.
http://www.miamiherald.com/news/business/article174541286.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sky Tv'nin varı yoğu Lig Yayını değil. Sky firması sadece Tv'den ibaret de değil. Sky, İngiltere'nin en önde gelen Broadband, Mobil ve telefon operatörlerinden biri.
Ayrıca Sky İngiltere'nin en çok aboneye sahip TV izleme flatformu. (Uydu & IPTV & video on demand servisi)
en.wikipedia.org/...
Lig ihalesini kaptırmak Sky Tv için bir prestij kaybı olabilir ama ne Sky, ne de Sky Tv için bitme gibi bir durum söz konusu olamaz.
Sky ile Digiturk'ü kıyaslamak çok çok yanlış. Biri McDonalds, biri Burger King gibi.