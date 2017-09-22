Facebook ve Amazon, İngiltere Premier League’in yayın hakkını alabilir

Futbolun en pahalı ligi İngiltere Premier League’in 2019-2022yayın hakları için rekabet şimdiden kızışmış durumda. TV kuruluşlarının haricinde dijital yayın hakları için Facebook ve Amazon’un teklif vereceği tahmin ediliyor.

Premier League yayın hakları şuanda SKY ve BT’de bulunuyor. İhaleye ortak katılan iki yayın kuruluşu 2016 ili 2019 yılları arasında geçerli olmak üzere 3 yıllığına yurtiçi ve yurtdışı hakları için toplam 8.4 milyar Sterlin ödenmişti. 2019 ile 2022 yılları arasındaki yayın hakları için 2018’in başlarında açık arttırma usulü ihale yapılacak.





Manchester United CEO’su Ed Woodward, teknoloji firmalarının son yıllarda futbola gösterdiği ilgiye dikkat çekti. Guardian’a verdiği röportajda “Bu şirketlerin ilgisi Premier Lig kulüplerinin bütçelerini artıracaktır. Premier Lig, yayın gelirlerinde hâlihazırda dünyanın en güçlü ligi. Artırılacak gelirler sayesinde Premier Lig’in her anlamda dünya lideri olacağını düşünüyorum. Facebook ve Amazon, Premier Lig rekabetiyle süreci hızlandıracak. Net rakam veremiyorum ama kulaklarınıza inanamayacağınızı söyleyebilirim.” dedi.





Facebook ve Amazon’un hali hazırda kazandığı birtakım ihaleler bulunuyor. Amazon, Perşembe akşamı oynanacak NFL maçları için 37 milyon Sterlin karşılığında yayın haklarını satın aldı. Facebook ise Amerikan Futbol Ligi MLS’in 25 maçlık yayın hakkına sahip. Facebook, yeni kurduğu Facebook Watch platformunda, Amazon ise dizileri ile öne çıkan kendi servisi Prime platformunda yayın yapıyor.

http://www.miamiherald.com/news/business/article174541286.html