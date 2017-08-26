Facebook ve Instagram Çöktü

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Milyonlarca kullanıcısı bulunan Facebook ve Instagram’a erişim sorunu yaşanıyor. Aynı altyapıyı kullanan her iki sosyal ağa 16.30’dan itibaren yaklaşık bir saat erişim sağlanamadı. Sorunu çözülmüş olacak ki şuan herhangi bir sıkıntı bulunmuyor

Instagram ve Facebook için şirketten resmi bir açıklaması gelmesi beklenirken, yaşanan aksaklık sonra otomatik bilgilendirme mesajında; "Facebook bakım nedeniyle şu anda kapalı ancak birkaç dakika içerisinde normale dönecektir. Bu sırada, bu mesajı neden gördüğün hakkında daha fazla bilgi alabilirsin. Biz siteyi geliştirirken gösterdiğin anlayış için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Yaşanan erişim probleminden sonra Türkiye'den ilk açıklama geldi. BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, 'Facebook ve Instagram'da Amerika, Avrupa, Güney Amerika başta olmak üzere küresel çapta teknik bir problem olduğu raporlandığını' duyurdu.

Dijital dünyanın meteoroloji uzmanı gibi çalışan Down Detector’e göre Facebook ve Instagram’a erişimde yaşanan sorun, daha çok Avrupa ülkeleri ve Doğu Amerika eyaletlerinde gözlemlendi.



Geçtiğimiz Çarşamba günü bir kez daha Facebook’a erişim sıkıntısı yaşanmıştı.

