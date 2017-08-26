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Facebook ve Instagram Çöktü

Facebook ve Instagram’a erişim sorunu yaşanıyor. Saat 16.30’dan itibaren yaklaşık bir saat boyunca her iki sosyal ağa erişilemedi. Sorun şuan giderilmiş görünüyor.
1 yıl
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sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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Facebook ve Instagram Çöktü
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Milyonlarca kullanıcısı bulunan Facebook ve Instagram’a erişim sorunu yaşanıyor. Aynı altyapıyı kullanan her iki sosyal ağa 16.30’dan itibaren yaklaşık bir saat erişim sağlanamadı. Sorunu çözülmüş olacak ki şuan herhangi bir sıkıntı bulunmuyor
Instagram ve Facebook için şirketten resmi bir açıklaması gelmesi beklenirken, yaşanan aksaklık sonra otomatik bilgilendirme mesajında; "Facebook bakım nedeniyle şu anda kapalı ancak birkaç dakika içerisinde normale dönecektir. Bu sırada, bu mesajı neden gördüğün hakkında daha fazla bilgi alabilirsin. Biz siteyi geliştirirken gösterdiğin anlayış için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
Yaşanan erişim probleminden sonra Türkiye'den ilk açıklama geldi. BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, 'Facebook ve Instagram'da Amerika, Avrupa, Güney Amerika başta olmak üzere küresel çapta teknik bir problem olduğu raporlandığını' duyurdu.
 

Dijital dünyanın meteoroloji uzmanı gibi çalışan Down Detector’e göre Facebook ve Instagram’a erişimde yaşanan sorun, daha çok Avrupa ülkeleri ve Doğu Amerika eyaletlerinde gözlemlendi.

Geçtiğimiz Çarşamba günü bir kez daha Facebook’a erişim sıkıntısı yaşanmıştı.


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Soul741 1 yıl en beğenilen
Günün her saati çöken bir haber sitesinde bu haber ironi olsun diye beğenmeme butonuyla verilince insanı bir gülme alıyor ki sormayın gitsin.
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Clayf 1 yıl
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General. 1 yıl
Bizim Cono ve kezbanlar 1 saat boyunca ego kasmamıştır. Dudak büzüşmeler, bi ayağını kaldırmalar, sahte Ray-Ban gözlükle parçala beni hayvan der gibi erotik pozlar. Sosyal medya çıktı kimin ne ..k olduğu belli değil.
Bizim Cono ve kezbanlar 1 saat boyunca ego kasmamıştır. Dudak büzüşmeler, bi ayağını kaldırmalar, sahte Ray-Ban gözlükle parçala beni hayvan der gibi erotik po...
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alemburda34 1 yıl
Instagram ve facebook insanlarin birbirine bak benim hayatim bu dedigi en yalan yer cunku herkes en iyi anini en sasali anini paylasiyor. Sanarsin habire partiden partiye gidiyorlar.
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karahuso 1 yıl
neyse artık, her işte bir hayır VARDAR
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aspirin_00 1 yıl
deep webtir :D
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savasserter 1 yıl
Sosyal medya siteleri bence belirli saatlerde çalışmalı. Nedir bu arkadaş yolda belde parkta bakçede evde işte milletin elinde bi telefon kaydır babam kaydır! İnsanlar yüzyüze konuşmayı unutacak bu gidişle.
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sniper23 1 yıl
Ülkenin haline gel, Facebook ve Twitter gibi sitelerin kendilerinde sıkıntı oluyor, ama bunu bizim ülkede açıklayan BTK başkanı oluyor. O da bunu "biz yapmadık" demek için söylüyor.
Hale gel
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Clayf 1 yıl
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Soul741 1 yıl en beğenilen
Günün her saati çöken bir haber sitesinde bu haber ironi olsun diye beğenmeme butonuyla verilince insanı bir gülme alıyor ki sormayın gitsin.
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12 Angry Men 1 yıl
Boş boş haberlere zaman harcayacağınıza daha faydalı haberler yayınlayın.
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General. 1 yıl
Bizim Cono ve kezbanlar 1 saat boyunca ego kasmamıştır. Dudak büzüşmeler, bi ayağını kaldırmalar, sahte Ray-Ban gözlükle parçala beni hayvan der gibi erotik pozlar. Sosyal medya çıktı kimin ne ..k olduğu belli değil.
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