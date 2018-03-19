Facebook veri ihlaliyle ilgili şirket içi soruşturma başlattı

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2015 yılında veri analiz şirketi Cambridge Analytica ve araştırma şirketi Global Science Research Facebook kullanıcılarını analiz etmek için sonucu psikologlar tarafından yorumlanan ''Thisismydigitallife'' isimli bir uygulamayı platformda kullanıma sunmuştu. Uygulama, verilerini paylaşmak için rıza gösteren 270.000 kullanıcının katılımıyla iki kurum ve Facebook arasındaki iş birliği programının sonucunda tamamlanırken gönüllü katılımcıların arkadaşlarına ait veriler de uygulama tarafından analiz edilmiş ve toplamda 50 milyon kullanıcının kişisel verileri izinsiz bir şekilde araştırma kapsamında kullanılmıştı.





Şirket çalışanları araştırılacak

Aynı yıl izin veri kullanımını öğrenen Facebook bu konuda kullanıcılara bir bildirimde bulunmazken araştırmanın 2016 yılındaki ABD başkanlık seçimlerinde etkili olarak kullanıldığı düşünülüyor. Veri ihlalinin ortaya çıkmasıyla birlikte hisseleri yüzde 3 oranında değer kaybeden Facebook'a, konuyla ilgili çok sayıda soruşturma yöneltilmesi bekleniyor. Facebook ise şirket içinden bazı kişilerin veri ihlaline yardımcı olduğu şüphesiyle şirket içi soruşturma başlattı.





Facebook'un olayla ilgili inceleme altına aldığı kişi şirkette sosyal psikoloji araştırmacısı olarak çalışan Joseph Chancellor. Chancellor'un hedef tahtasına koyulmasının sebebi ise daha önceki çalıştığı şirket. Facebook'un açıklamasına göre Chacellor Facebook'ta işe başlamadan önce Global Science Research şirketinde yönetici pozisyonunda görev almıştı. İşte bu iş ilişkisi nedeniyle Chancellor'un, veri ihlali için Global Science Research'e yardım etmiş olabileceği düşünülüyor.





Facebook'tan açıklama bekleniyor

Tabi Facebook Chancellor başta olmak üzere olayla bağlantılı olabilecek diğer çalışanları incelerken yetkili kurumlar da Facebook'tan olayla ilgili şeffaf açıklamalar bekliyor. Özellikle ihlale konu olan verilerin silinip silinmediği ve Facebook'un, olay ortaya çıkana kadar ihlalle ilgili neden bir açıklama ihtiyacı duymadığı merak konusu. Donald Trump'ın da aralarında bulunduğu çeşitli politik reklam kampanyalarında görev alan Cambridge Analytica, artık verilere sahip olmadığını belirtse de kullanıcılara ait verilerin ve bu verilerin analiz edilmesiyle ortaya çıkan sonuçların halen bir yerlerde tutuluyor olmasından endişe duyuluyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-19/facebook-reviewing-whether-employee-knew-of-trump-data-firm-leak