Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook veri ihlaliyle ilgili şirket içi soruşturma başlattı

Facebook, 50 milyon kullanıcıya ait verilerin ihlal edildiği olayla ilgili olarak şirkette çalışan kişilerin veri ihlaline yardımcı olup olmadığını araştırıyor.
1 yıl
916
1
sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Facebook veri ihlaliyle ilgili şirket içi soruşturma başlattı
Tam Boyutta Gör
 

2015 yılında veri analiz şirketi Cambridge Analytica ve araştırma şirketi Global Science Research Facebook kullanıcılarını analiz etmek için sonucu psikologlar tarafından yorumlanan ''Thisismydigitallife'' isimli bir uygulamayı platformda kullanıma sunmuştu. Uygulama, verilerini paylaşmak için rıza gösteren 270.000 kullanıcının katılımıyla iki kurum ve Facebook arasındaki iş birliği programının sonucunda tamamlanırken gönüllü katılımcıların arkadaşlarına ait veriler de uygulama tarafından analiz edilmiş ve toplamda 50 milyon kullanıcının kişisel verileri izinsiz bir şekilde araştırma kapsamında kullanılmıştı.


Şirket çalışanları araştırılacak 

Aynı yıl izin veri kullanımını öğrenen Facebook bu konuda kullanıcılara bir bildirimde bulunmazken araştırmanın 2016 yılındaki ABD başkanlık seçimlerinde etkili olarak kullanıldığı düşünülüyor. Veri ihlalinin ortaya çıkmasıyla birlikte hisseleri yüzde 3 oranında değer kaybeden Facebook'a, konuyla ilgili çok sayıda soruşturma yöneltilmesi bekleniyor. Facebook ise şirket içinden bazı kişilerin veri ihlaline yardımcı olduğu şüphesiyle şirket içi soruşturma başlattı.


Facebook'un olayla ilgili inceleme altına aldığı kişi şirkette sosyal psikoloji araştırmacısı olarak çalışan Joseph Chancellor. Chancellor'un hedef tahtasına koyulmasının sebebi ise daha önceki çalıştığı şirket. Facebook'un açıklamasına göre Chacellor Facebook'ta işe başlamadan önce Global Science Research şirketinde yönetici pozisyonunda görev almıştı. İşte bu iş ilişkisi nedeniyle Chancellor'un, veri ihlali için Global Science Research'e yardım etmiş olabileceği düşünülüyor.


Facebook'tan açıklama bekleniyor 

Tabi Facebook Chancellor başta olmak üzere olayla bağlantılı olabilecek diğer çalışanları incelerken yetkili kurumlar da Facebook'tan olayla ilgili şeffaf açıklamalar bekliyor. Özellikle ihlale konu olan verilerin silinip silinmediği ve Facebook'un, olay ortaya çıkana kadar ihlalle ilgili neden bir açıklama ihtiyacı duymadığı merak konusu. Donald Trump'ın da aralarında bulunduğu çeşitli politik reklam kampanyalarında görev alan Cambridge Analytica, artık verilere sahip olmadığını belirtse de kullanıcılara ait verilerin ve bu verilerin analiz edilmesiyle ortaya çıkan sonuçların halen bir yerlerde tutuluyor olmasından endişe duyuluyor. 


https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-19/facebook-reviewing-whether-employee-knew-of-trump-data-firm-leak Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Android P ile Samsung video düzenleme yazılımı kaldırılıyor 1 yıl Yeni nesil Volkwagen Touareg'in teaser videosu paylaşıldı 1 yıl PUBG Mobile çıktı! 1 yıl HTC Vive Pro sanal gerçeklik başlığı 799 dolar fiyatla ön siparişe açıldı 1 yıl Nükleer madde operasyonunda ele geçirilen maddenin kaliforniyum olmadığı ortaya çıktı 1 yıl WebOS ikinci kez açık kaynak oluyor 1 yıl AFAD'dan deprem sorgulama sistemi 1 yıl IBM, tuz tanesi ebatlarında dünyanın en küçük bilgisayarını üretti 1 yıl [Kazananlar belli oldu] GearBest, dördüncü yılını kutluyor: DH’ye özel çekiliş ve indirim kodları! 1 yıl Spotify Premium, 60 gün boyunca ücretsiz! 1 yıl Platformlar arası oyun rekabet servisi Amazon GameOn duyuruldu 1 yıl Taksitli satışta cayma hakkı | Tüketici Haklı Bölüm:2 1 yıl Youtube, masaüstü versiyonu için "resim içinde resim" özelliğini test ediyor 1 yıl Leagoo S9 modeli 65MP çözünürlüğünde fotoğraf oluşturabiliyor 1 yıl Volkswagen'in Pikes Peak yarışı için geliştirdiği I.D R prototipi ortaya çıktı 1 yıl Sürücüsüz Uber aracı ABD’de ölümlü kazaya karıştı! Sürücüsüz araç çalışmaları durduruldu 1 yıl Apple, iPhone X reklamında yanlışlıkla iOS 11'deki bir hatayı ifşa etti 1 yıl Stephan Hawking'in son çalışması ortaya çıktı: Diğer evrenlerin keşfine katkı sağlayabilir 1 yıl Qualcomm, Quick Charge 4.0 teknolojisini destekleyen telefonları açıkladı 1 yıl Airbus, Microsoft Office'i bırakıp Google G Suite'e geçeceğini açıkladı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Facebook veri ihlaliyle ilgili şirket içi soruşturma başlattı Sonraki Assassin's Creed'in yeni oyunu Antik Yunanistan'da geçecek 1 yıl Toyota, otonom sürüş için 2.8 milyar dolar yatırımla yeni bir şirket kurdu 1 yıl GlobalEye Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı ilk kez havalandı 1 yıl Kalp ritim bozukluğu akıllı telefon ile tespit edilebilir 1 yıl Facebook, veri ihlalini ortaya çıkaran analistin hesabını askıya aldı 1 yıl Twitter da kripto para reklamlarını yasaklayanlar arasına katılıyor 1 yıl Türkiye'nin ilk uzay merkezi bu yıl açılıyor 1 yıl Philips, Li-Fi teknolojisini Paris'te test etmeye başladı 1 yıl Türk Lirası'nın satın alma gücündeki bölgesel farklılıkları belirlendi 1 yıl General Mobile ofisi ve teknik servisini gezmek ister misiniz? 1 yıl iPhone X'a yeni renk seçeneği ekleniyor iddiası 1 yıl 50 milyon kullanıcının verilerini sızdıran Facebook'a rekor ceza gelebilir 1 yıl Samsung’a kablosuz şarj teknolojileri ile ilgili patent ihlali davası 1 yıl Kripto para madencilerinden ekolojik farkındalık çalışması: Kripto saati 1 yıl ABD Ordusu kızılötesi görüşü engelleyen sis bombası geliştiriyor 1 yıl Ankara’da 70 milyon dolar değerinde kaliforniyum ele geçirildi iddiası! Kaliforniyum nedir? 1 yıl Apple gizli bir tesiste kendi MicroLED ekranlarını üretmeye başladı 1 yıl Huawei P20 ve P20 Pro Avrupa fiyatları belli oldu 1 yıl Boeing 737 Max 7 yolcu uçağı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı 1 yıl Avengers: Infinity War ön satışları rekor kırdı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim