Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook, yeni Anılar özelliği ile tüm hatıralarınızı tek bir yere taşıyor

Sosyal paylaşım platformu Facebook, tarihte bugün olarak adlandırdığı sayfasını geliştirerek "Anılar" olarak hizmete sundu ve tüm hatıraları aynı sayfada topladı. Detaylar haberimizde.
11 ay
974
1
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın en büyük sosyal paylaşım platformu Facebook, daha önce "tarihte bugün" adı altında topladığı anıları, yeni tasarladığı Anılar sayfası olarak değiştirdi. Bundan böyle Facebook üzerinde paylaştığınız hatıralarınıza tek bir merkezden ulaşabileceksiniz.

Paylaştığınız anıları tek merkezden görün

Şirketten yapılan açıklmaya göre ana sayfaya eklenen "Anılar" (Memories) bölümüne girerek, daha önce aynı tarihlerde yayınlanan gönderilerinize ve hatıralarınıza ulaşmanız mümkün hale geldi.
Bu sayfanın "tarihte bugün" olarak hizmet verdiği zamanlarda, önceki tarihleri veya anıların tekrarlarını göremiyorduk. Yapılan açıklamaya göre artık kaçırdığımız anıları veya istediğimiz tarihlerdeki paylaşımlarımızı görmemiz mümkün hale geliyor. Bu sayfaya facebook.com/memories adresini kullanarak da ulaşabilmenizin mümkün olduğunu belirtelim.

https://www.gsmarena.com/facebooks_new_memories_feature_puts_all_your_memories_in_one_place-news-31617.php Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay Avengers: Infinity War gişede 2 milyar dolara ulaştı 11 ay Apple, geliştiricilerin kullanıcı verilerine erişimini kısıtladı 11 ay Intel’den 22 çekirdekli masaüstü işlemci 11 ay 11 yıllık bir Mac açığı keşfedildi 11 ay 2019 Volkswagen Passat ilk kez göründü 11 ay Xperia XZ3 kameralara yakalandı 11 ay Dikkat! 1 milyon yönlendirici risk altında 11 ay Yeni nesil Xbox oyun konsolu 2020'de gelebilir 11 ay ABD-Meksika sınırına yapay zeka destekli sanal duvar sistemi geliyor 11 ay DxOMark: Kamera incelemeleri için para teklifleri aldık 11 ay Apple'ın sanal asistanı Siri, 2018 Dünya Kupası ile ilgili soruları cevaplayacak 11 ay Apple ve Qualcomm uzlaşma yolunda 11 ay Instagram çökünce, şirket açıklamayı rakibi Twitter'dan yapmak zorunda kaldı 11 ay Tesla'da işten çıkarmalar başladı, Elon Musk 3.600 çalışanın işine son veriyor 11 ay iOS 11.4 güncellemesi bataryaları sömürüyor mu? 11 ay Uber'in 5 MB'lık hafif sürümü yayınlandı 11 ay Samsung, Apple davasında hükmedilen tazminata itiraz etti 11 ay Xiaomi Mi8 kutu açılışı ve ilk inceleme 11 ay "Plajların su kalitesi" internet üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor 11 ay Shadow of the Tomb Raider "Yeni üçlemenin son halkası" 11 ay GÖRÜNTÜLENEN Facebook, yeni Anılar özelliği ile tüm hatıralarınızı tek bir yere taşıyor Sonraki 2018 Dünya Kupası başlıyor! Maçlar nasıl izlenir? Nereden takip edilir? 11 ay Gigabyte'ın yeni hamlesi: SSD pazarına girdi 11 ay Yeni Citroen C4 Cactus Türkiye fiyatı belli oldu 11 ay PES 2019’da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu yer alacak [Video] 11 ay Vivo rüyayı gerçeğe dönüştürdü: Karşınızda çentiksiz ve çerçevesiz Vivo Nex 11 ay Üretilen toplam Ether adeti 100 milyonu geçti 11 ay Forza Horizon 4 "Yine harika ve bu kez Türkçe" 11 ay Silikon bazlı güneş pillerinde yeni verimlilik rekoru: Yüzde 25.2 verimli 11 ay Periscope, erişim yasağına rağmen yayına devam edecek 11 ay MSI'dan çılgın oyun monitörü: 49-inç boyutunda 11 ay OPPO Find X resmen onaylandı: Snapdragon 845, 8 GB RAM ve 256 GB depolama 11 ay Shadow of the Tomb Raider için Nvidia desteği 11 ay CRISPR tekniği kanser riskini artırabilir 11 ay Bir yerli otomobil projesi de Malezya'dan: "Dünya piyasasına açılacağız" 11 ay MediaTek işlemcili Xiaomi Redmi 6 ve Xiaomi Redmi 6A tanıtıldı 11 ay Mercedes'in tam elektrikli EQA konsepti Sicilya'da tura çıktı 11 ay İngiltere'den bankalara kripto para uyarısı 11 ay Çinli elektrikli araç girişimi Byton, milyon dolarlık yatırımlarla büyümeye devam ediyor 11 ay Mercedes'in Euro 6 dizel motorlarında hile şüphesi; 1 milyon araç söz konusu 11 ay Portre modu özelliği kazanacak Xiaomi modelleri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim