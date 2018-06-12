Facebook, yeni Anılar özelliği ile tüm hatıralarınızı tek bir yere taşıyor

Teknoloji Editörü
Dünyanın en büyük sosyal paylaşım platformu Facebook, daha önce "tarihte bugün" adı altında topladığı anıları, yeni tasarladığı Anılar sayfası olarak değiştirdi. Bundan böyle Facebook üzerinde paylaştığınız hatıralarınıza tek bir merkezden ulaşabileceksiniz.
Paylaştığınız anıları tek merkezden görün
Şirketten yapılan açıklmaya göre ana sayfaya eklenen "Anılar" (Memories) bölümüne girerek, daha önce aynı tarihlerde yayınlanan gönderilerinize ve hatıralarınıza ulaşmanız mümkün hale geldi.
Bu sayfanın "tarihte bugün" olarak hizmet verdiği zamanlarda, önceki tarihleri veya anıların tekrarlarını göremiyorduk. Yapılan açıklamaya göre artık kaçırdığımız anıları veya istediğimiz tarihlerdeki paylaşımlarımızı görmemiz mümkün hale geliyor. Bu sayfaya facebook.com/memories adresini kullanarak da ulaşabilmenizin mümkün olduğunu belirtelim.
https://www.gsmarena.com/facebooks_new_memories_feature_puts_all_your_memories_in_one_place-news-31617.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle