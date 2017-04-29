Facebook'a WhatsApp verilerini kullanma yasağı

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Facebook'un WhatsApp'ı satın aldıktan sonra WhatsApp üzerindeki kullanıcı bilgilerini (rehber gibi) kullanmayacağını taahhüt etmesi bir süredir şirketin başını ağrıtıyordu zira Facebook kullanıcılara yönelik reklamlarda ve arkadaş önerilerinde bu verilerden yararlanmak istiyor ancak düzenleyici organların kuralları buna müsaade etmiyordu. WhatsApp geçtiğimiz eylül ayında kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını değiştirerek bu kurallara karşı gelmiş ancak Hamburg Veri Koruma Komisyonu Facebook'a dava açmış ve iki şirket arasında kullanıcı verilerinin paylaşımını yasaklamıştı.





Bu karara ititraz eden Facebook, yine olumsuz bir kararla karşılaştı. Alınan kararla Almanya federal mahkemesi WhatsApp'ın Almanya'da bulunan 35 milyon kullanıcıya ait verileri Facebook'la paylaşamayacağını açıklarken Facebook, bu verileri reklam politikasında kullanma planını rafa kaldırmak zorunda kalacak. Hambur Veri Koruma Komisyonu üyesi Johannes Caspar ''Almanya'da her gün WhatsApp'ı kullanan milyonlarca kişi için iyi bir haber.'' dedi.





Avrupa Komisyonu'yla da Başı Dertte

Bu kararın ardından Facebook, WhatsApp kullanıcılarının verilerinden faydalanmak isterse kullanıcılardan onay almak zorunda kalacak ancak şirketin bu kararı üst mahkemeye taşıyarak olumlu sonuç almak için mücadele edeceği tahmin ediliyor. Almanya'nın aldığı kararın bir benzeri de Avrupa Komisyonu tarafından alınmış ve Facebook'un, WhatsApp'ı satın alırken söz verdiği gibi kullanıcı verilerinin iki şirket arasında paylaşılmaması gerektiğini dile getirmişti.





Avrupa Komisyonu'nun kararı WhatsApp benzeri anlık mesajlaşma uygulamalarını korumaya yönelik olsa da Almanya gibi Avrupa Komisyonu da benzer davranışların sürmesi halinde Facebook'a yönelik ciddi yaptırımların gündeme geleceğini belirtmişti.

http://www.zdnet.com/article/court-to-facebook-stop-harvesting-whatsapp-users-personal-data-without-consent/