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Facebook'a göre giyilebilir teknolojiler henüz tam anlamıyla kullanılabilir değil

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook'a göre giyilebilir teknolojiler henüz tam anlamıyla kullanılabilir değil
Kullanıcı sayısı birçok ülkenin nüfusunu geçen popüler sosyal ağlardan Facebook, gelen bilgilere göre Menlo Park Kaliforniya'da bulunan merkezinde düzenlediği bir hackathon (Kod yazma / programlama etkinliği) ile giyilebilir teknolojileri masaya yatırmış ve sunulan potansiyeli canlı olarak deneyimleme şansı elde etmiş.
Giyilebilir donanım ürünleri alanında çalışmalarda bulunan Google, Jawbone, Fitbit, Recon ve Pebble gibi isimlerin katılımıyla gerçekleştirdiği bu programlama etkinliği kapsamında firmalardan Facebook ile giyilebilir cihazlar arasında bir entegrasyon kurmasını isteyen firma, sonuç olarak birçok farklı amaç doğrultusunda yapılan çalışmaların güzel olduğunu, ancak giyilebilir cihazların henüz tam anlamıyla kullanılabilir bir temele sahip olmadığını belirtmiş.
Geleceğin en önemli teknolojileri arasında gösterilen ve şimdiden milyon dolarlık bir pazara ulaşan giyilebilir cihazların, Facebook'a göre sosyal ağlar ile etkileşim noktasında biraz daha çalışması ve hem teknolojik hem de kullanım yapısı olarak daha iyi bir deneyim sağlaması gerekiyor.

http://www.engadget.com/2013/11/10/facebook-wearables-hackathon/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
chosen2007 6 yıl
bu haberi okuyunca, nasanın uzayda yazı yazan tükenmez kalem yapmak için milyon dolar harcaması geldi :) ruslar uzayda yazı yazma işini kurşun kalemle bedavaya çözmüşlerdi :)) facebookta bunu anlamak için bu kadar tantana yapmaya ihtiyaç duyuyorlarsa canları çok sıkılmış heralde ..
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Steppa Simian 6 yıl
Facebook önce kendi açıklarını düzeltsin.
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JoeyBane 6 yıl
Sen kahin misin
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YordleKing 6 yıl
Amerikan istihbaratı yazılımları daha tam hazır değil demek istemiştir.
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Vahşi Hindi Süprizi 6 yıl
asosyaller ordusu denilebilecek yerlere geliyor
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Firaristt 6 yıl
Sen kimsin sen bilir kişi misin? diyesim geldi. Facebook saçma sapan, zekadan yoksun oyunlarla dolu bir sosyal ağ olarak akıllarda yer ettiği için...
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El_domingo 6 yıl
Sadece yeterli değil denmiş..ama hangi temelleri yada nelerin eksik oldugu haberde belirtilmemiş...
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seven44 6 yıl

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