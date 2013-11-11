Facebook'a göre giyilebilir teknolojiler henüz tam anlamıyla kullanılabilir değil

Kullanıcı sayısı birçok ülkenin nüfusunu geçen popüler sosyal ağlardan Facebook, gelen bilgilere göre Menlo Park Kaliforniya'da bulunan merkezinde düzenlediği bir hackathon (Kod yazma / programlama etkinliği) ile giyilebilir teknolojileri masaya yatırmış ve sunulan potansiyeli canlı olarak deneyimleme şansı elde etmiş.

Giyilebilir donanım ürünleri alanında çalışmalarda bulunan Google, Jawbone, Fitbit, Recon ve Pebble gibi isimlerin katılımıyla gerçekleştirdiği bu programlama etkinliği kapsamında firmalardan Facebook ile giyilebilir cihazlar arasında bir entegrasyon kurmasını isteyen firma, sonuç olarak birçok farklı amaç doğrultusunda yapılan çalışmaların güzel olduğunu, ancak giyilebilir cihazların henüz tam anlamıyla kullanılabilir bir temele sahip olmadığını belirtmiş.

Geleceğin en önemli teknolojileri arasında gösterilen ve şimdiden milyon dolarlık bir pazara ulaşan giyilebilir cihazların, Facebook'a göre sosyal ağlar ile etkileşim noktasında biraz daha çalışması ve hem teknolojik hem de kullanım yapısı olarak daha iyi bir deneyim sağlaması gerekiyor.

http://www.engadget.com/2013/11/10/facebook-wearables-hackathon/