Facebook'taki genç kitle Instagram ve Snapchat'e kayıyor

New York merkezli araştırma şirketi eMarketer, sosyal medya kullanımıyla ilgili raporunu sundu. Yapılan tahminlere göre Facebook genç kullanıcısı sayısında çok büyük bir düşüş yaşanacak.

Emarketer'ın araştırmasına göre 12-17 yaş arası Facebook kullanıcı sayısı 14.5 milyon olarak tahmin ediliyor. Bu rakamda geçtiğimiz yıla göre yüzde 3.4'lük bir düşüş var. Araştırma şirketi, bu yaş aralığındaki kullanıcıların Facebook'u havalı bulmadığını ve Instagram ile Snapchat'i kullanmayı tercih ettiklerini söylüyor.

Yıllara göre Amerika'da Facebook, Instagram ve Snapchat kullanım oranları





Genç kullanıcılar gün içerisinde Facebook'a daha az sıklıkla giriş yapıyor ve daha az zaman harcıyor. Instagram ve Snapchat'i ise sık sık ziyaret ediyor.

Genel Kullanıcı Sayısı Artmaya Devam Ediyor

Yaş filtrelemesi yapmadığımız zaman genç kitlenin aksine Facebook'un büyümeye devam ettiğini görüyoruz. Şirketin genç kullanıcıları bir şekilde çekmesi gerekiyor. Bu nedenle Facebook, reklam servislerine yaş grubuna göre filtreleme getiriyor.

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İngiltere'de sosyal medya kullanımın dağılımı (2017)

Tahminlere göre 12-17 yaş aralığındaki ABD gençlerinin sosyal ağ kullanım oranı %81,9 seviyesinde. Yaklaşık dört yılın ardından -yani 2021 yılında- bu oran %76.2'ye düşecek.





Geçtiğimiz yıla göre ABD'deki aylık Facebook kullanıcı sayısının 2017'sonunda %2.4 oranında , Snapchat'in %25.8 oranında, Instagram'ın da %23.8 oranında büyümesi bekleniyor.





Facebook, akıllıca bir hamle yaparak 2012 yılında Instagram'ı satın almıştı. O zamandan beri akıllıca hamleler yapan Facebook, bugün Instagram'ı en güçlü sosyal mecralardan biri haline dönüştürdü. Bir zamanlar yoğun bir şekilde Facebook'u kullanan genç kardeşlerimiz, günümüzde Instagram'ı daha aktif kullanıyorlar. Facebook, Snapchat'i satın almak yerine oradaki özellikleri sahip olduğu uygulamalara getirdi. Hikayeler özelliğinin eklenmesi ile birlikte kullanıcıların gün içerisinde Instagram'ı ziyaret sıklığında büyük bir sıçrama yaşandı. Bugün Facebook'un sahip olduğu ancak Hikayeler özelliğinin eklenmediği bir sosyal medya uygulaması kalmadı. Yılın ikinci çeyrek sonuçlarına göre Snapchat hisseleri yüzde 16 oranında değer kaybetti.





Genç kitlenin Facebook'tan uzaklaşmasını neye yorumluyorsunuz?