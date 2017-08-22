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Facebook'taki genç kitle Instagram ve Snapchat'e kayıyor

Amerika'da yapılan bir araştırma genç yaş aralığındaki kullanıcıların Facebook kullanım oranının giderek düştüğünü gözler önüne seriyor. Gençler, Instagram ve Snapchat'i daha yoğun kullanıyorlar.
1 yıl
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11
sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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Facebook'taki genç kitle Instagram ve Snapchat'e kayıyor
New York merkezli araştırma şirketi eMarketer, sosyal medya kullanımıyla ilgili raporunu sundu. Yapılan tahminlere göre Facebook genç kullanıcısı sayısında çok büyük bir düşüş yaşanacak.

Emarketer'ın araştırmasına göre 12-17 yaş arası Facebook kullanıcı sayısı 14.5 milyon olarak tahmin ediliyor. Bu rakamda geçtiğimiz yıla göre yüzde 3.4'lük bir düşüş var. Araştırma şirketi, bu yaş aralığındaki kullanıcıların Facebook'u havalı bulmadığını ve Instagram ile Snapchat'i kullanmayı tercih ettiklerini söylüyor.

Facebook'taki genç kitle Instagram ve Snapchat'e kayıyor
Yıllara göre Amerika'da Facebook, Instagram ve Snapchat kullanım oranları 


Genç kullanıcılar gün içerisinde Facebook'a daha az sıklıkla giriş yapıyor ve daha az zaman harcıyor. Instagram ve Snapchat'i ise sık sık ziyaret ediyor.

Genel Kullanıcı Sayısı Artmaya Devam Ediyor 

Yaş filtrelemesi yapmadığımız zaman genç kitlenin aksine Facebook'un büyümeye devam ettiğini görüyoruz. Şirketin genç kullanıcıları bir şekilde çekmesi gerekiyor. Bu nedenle Facebook, reklam servislerine yaş grubuna göre filtreleme getiriyor.

Facebook'taki genç kitle Instagram ve Snapchat'e kayıyor
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İngiltere'de sosyal medya kullanımın dağılımı (2017)

Tahminlere göre 12-17 yaş aralığındaki ABD gençlerinin sosyal ağ kullanım oranı %81,9 seviyesinde. Yaklaşık dört yılın ardından -yani 2021 yılında- bu oran %76.2'ye düşecek.


Geçtiğimiz yıla göre ABD'deki aylık Facebook kullanıcı sayısının 2017'sonunda %2.4 oranında , Snapchat'in %25.8 oranında, Instagram'ın da %23.8 oranında büyümesi bekleniyor.

Facebook'taki genç kitle Instagram ve Snapchat'e kayıyor
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Facebook, akıllıca bir hamle yaparak 2012 yılında Instagram'ı satın almıştı. O zamandan beri akıllıca hamleler yapan Facebook, bugün Instagram'ı en güçlü sosyal mecralardan biri haline dönüştürdü. Bir zamanlar yoğun bir şekilde Facebook'u kullanan genç kardeşlerimiz, günümüzde Instagram'ı daha aktif kullanıyorlar. Facebook, Snapchat'i satın almak yerine oradaki özellikleri sahip olduğu uygulamalara getirdi. Hikayeler özelliğinin eklenmesi ile birlikte kullanıcıların gün içerisinde Instagram'ı ziyaret sıklığında büyük bir sıçrama yaşandı. Bugün Facebook'un sahip olduğu ancak Hikayeler özelliğinin eklenmediği bir sosyal medya uygulaması kalmadı. Yılın ikinci çeyrek sonuçlarına göre Snapchat hisseleri yüzde 16 oranında değer kaybetti.


Genç kitlenin Facebook'tan uzaklaşmasını neye yorumluyorsunuz?


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toysican 1 yıl en beğenilen
Ayak takımı, keko ve birbirine laf atan ihtiyar kaynıyor facebook.
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darkdiva 1 yıl
Yorumlara bakılırsa Instagram ya da Snapchat çok elit bir kitleye sahip ya da çok yararlı işlerin döndüğü yerler. Demek ki ben yanlış biliyormuşum. Şuna sevgili ergenlerin bir şeyden çabuk sıkılıp kendilerine trend olan yeni bir yer bulmaları diyin. Yarın ondan da sıkılıp başka bir yöne kayacaklar. Zaten Instagram ilk çıktığında bu kitle yoktu, millet güzel güzel fotoğraflar paylaşırdı. Tam bir kütüphane gibiydi. Şimdi Instagram her yerden kendini abuk subuk çekip altına özlü söz zannettiği klişe, atarlı bir söz ekleyip paylaşanlarla doldu. Umarım çabucak sıkılıp başka yerlere kayarlar :)
Yorumlara bakılırsa Instagram ya da Snapchat çok elit bir kitleye sahip ya da çok yararlı işlerin döndüğü yerler. Demek ki ben yanlış biliyormuşum. Şuna sevgili...
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mavizaman 1 yıl
facebook eski cazibesini yitireli çok oldu tr piyasasında siyasi atışmalr gırla gidiyor.Kitlesi yaş olarak daha olgun duurmda bunlar gençler için kaçış sebebi.
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gageracer 1 yıl
Nası yazı paylaşılır instagram da denilmiş. Yaz yazını paylaş ekran görüntüsünü.yerin yetmiyorsa altta ilk yorum olarak istediğin uzunlukta yaz
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Instagram da Facebook'un sanki çok büyük kaybı olacakmış gibi...
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MHEC 1 yıl
en iyisi twitter.
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kadirirdem 1 yıl
Bence kaydı bile,Facebook genelde orta-üst yaş tarafından kullanılıyor.
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darkdiva 1 yıl
Yorumlara bakılırsa Instagram ya da Snapchat çok elit bir kitleye sahip ya da çok yararlı işlerin döndüğü yerler. Demek ki ben yanlış biliyormuşum. Şuna sevgili ergenlerin bir şeyden çabuk sıkılıp kendilerine trend olan yeni bir yer bulmaları diyin. Yarın ondan da sıkılıp başka bir yöne kayacaklar. Zaten Instagram ilk çıktığında bu kitle yoktu, millet güzel güzel fotoğraflar paylaşırdı. Tam bir kütüphane gibiydi. Şimdi Instagram her yerden kendini abuk subuk çekip altına özlü söz zannettiği klişe, atarlı bir söz ekleyip paylaşanlarla doldu. Umarım çabucak sıkılıp başka yerlere kayarlar :)
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BekirTemel 1 yıl
facebook yaşayan ölü gibidir.
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Xloud 1 yıl
Orta ve üst yaştakilerin seviyesiz yorumları ve paylaşımlarından kaçıyorlar...
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TinyWarrior 1 yıl
Facebook'un da yakında fişini çekerler. Alternatif sosyal medya uygulamaları daha iyi durumdalar.
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canguler917 1 yıl
facebooktaki kitle instagram ve snapchate nasıl kaysın?buralarda sadece video ve fotoğraf paylaşılıyor. e peki insanlar belli bir konuda fikirlerini çevresindekilere nasıl belirtiyor?TWITTER
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