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Facebook'un Tor desteği Android'e geliyor

İnternette anonim gezinmek isteyenlerin en numaralı adresi Tor, farklı teknoloji devlerinden destek görmeye devam ediyor. Facebook, Android üzerinden de Tor sayfasına bağlanma imkanı sunuyor.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook'un Tor desteği Android'e geliyor


Bir grup gönüllünün kurduğu ve giderek yayılan anonim Tor ağına destek artıyor. Geçen yıl Tor ağı üzerinden sosyal ağa ulaşmak isteyenler için bir web sitesini hayata geçiren Facebook, şimdi mobil platformlara da bu desteği sunmaya başlıyor. İlk adım, Android platformuna.

Tor ağı, The Onion Routing sözcüklerinin baş harflerinden oluşuyor. Projede, dünya üzerinde konuşlanmış 6000'den fazla gönüllü Tor noktasının oluşturduğu ağ üzerinden, Tor web tarayıcısı sayesinde kullanıcılar gerçek kimliklerini gizleyerek şifreli bir şekilde internete erişme imkanı buluyor. 


Facebook'un bu desteği mobil platformlara getirmesi için yoğun talep gelmekteydi. Yaz aylarında firmada görev yapan bir stajyer, mobil platformlara destek sunmak için bir proje geliştirdi. Firma projeyi beğenince, Londra'daki Koruma ve Bakım ekibine havale etti. Ekip son rötuşları yaparak, deneysel anlamda desteği başlattı. 

Kullanıcıların mobilden Tor ağına ulaşması için önce Orbot: Proxy with Tor uygulamasını indirmesi gerekiyor. Daha sonra asıl Facebook uygulamasında ayarlara girdikten sonra, yeni seçenek menüsü ile Tor desteği aktif hale getirilebilecek. Facebook, daha detaylı rehberi, önümüzdeki haftalarda Facebook over Tor sayfasından yayımlanacak.  

https://www.torproject.org/docs/android.html.en Yorum Yaz
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RaptorFX 3 yıl
Yine anlatım bozuklukları yine Ekrem71...
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OverClocK1ng 3 yıl
Haaah. Tamaaaaam. Bizde Face'i yasaklarlar. Zaten bahane arıyorlardır..
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forumlarabak 3 yıl
"İnternette anonim gezinmek isteyenlerin en numaralı adresi Tor"
"- bir numaralı adresi" olacaktı sanırım.
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Patren 3 yıl
facebook bizi böyle yaparak tordanda izler
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