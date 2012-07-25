Facebook'un Uygulama Merkezi, Türkiye, Brezilya, Almanya, Fransa, Rusya ve Tayvan'da hizmete sunuldu





Facebook, geçtiğimiz Mayıs ayında hizmete başlayan Uygulama Merkezi (App Center) hizmetini yeni bölgelerde kullanıma sundu. Geliştiriciler için çeviri araçları sağlayan sosyal paylaşım sitesi, içeriklerin İngilizce dışındaki dillerde yayınlanabilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Bugün, Türkiye, Brezilya, Almanya, Fransa, Rusya ve Tayvan ülkelerinin ana dilleriyle oluşturulmuş Uygulama Merkezi bölümleri sosyal ağın üyeleri için ziyarete açıldı. Daha önce resmi dili İngilizce olan tüm ülkelerde hizmet verdiği açıklanan Uygulama Merkezi, kullanıcının bölgesine göre içerikler sunuyor. Ayrıca arkadaşlarının uygulamaları kısmından önerilerde bulunuyor.

Web ve mobil olmak üzere iki sekmede içeriklerin listelendiği Uygulama Merkezi, tarayıcınız üzerinde kullanabileceğiniz araç ya da oyunların yanı sıra Android ve iOS gibi mobil platformlar için de içerik dağıtımı gerçekleştiriyor.

Aktif kullanıcı sayısı bir milyara yaklaşan Facebook, mobil içerik konusunda büyük potansiyele sahip. Eğer başarılı olursa Amazon App Store, Google Play Store ve Apple App Store'a rakip olabilir. Uygulama Merkezi'ne ulaşmak için www.facebook.com/appcenter bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.