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Facebook'un Uygulama Merkezi, Türkiye, Brezilya, Almanya, Fransa, Rusya ve Tayvan'da hizmete sunuldu

6 yıl
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Web Siteleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Facebook, geçtiğimiz Mayıs ayında hizmete başlayan Uygulama Merkezi (App Center) hizmetini yeni bölgelerde kullanıma sundu. Geliştiriciler için çeviri araçları sağlayan sosyal paylaşım sitesi, içeriklerin İngilizce dışındaki dillerde yayınlanabilmesini sağlamayı amaçlıyor.
Bugün, Türkiye, Brezilya, Almanya, Fransa, Rusya ve Tayvan ülkelerinin ana dilleriyle oluşturulmuş Uygulama Merkezi bölümleri sosyal ağın üyeleri için ziyarete açıldı. Daha önce resmi dili İngilizce olan tüm ülkelerde hizmet verdiği açıklanan Uygulama Merkezi, kullanıcının bölgesine göre içerikler sunuyor. Ayrıca arkadaşlarının uygulamaları kısmından önerilerde bulunuyor.
Web ve mobil olmak üzere iki sekmede içeriklerin listelendiği Uygulama Merkezi, tarayıcınız üzerinde kullanabileceğiniz araç ya da oyunların yanı sıra Android ve iOS gibi mobil platformlar için de içerik dağıtımı gerçekleştiriyor.
Aktif kullanıcı sayısı bir milyara yaklaşan Facebook, mobil içerik konusunda büyük potansiyele sahip. Eğer başarılı olursa Amazon App Store, Google Play Store ve Apple App Store'a rakip olabilir. Uygulama Merkezi'ne ulaşmak için www.facebook.com/appcenter bağlantısını ziyaret edebilirsiniz. 

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Amedra 6 yıl
bu nedir ya..
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galluptack1112 6 yıl
yapmasalarda ben Türk olsam ve böyle bir sitem olsa tanınsa vs Türkçe dil desteği eklemem nankör insanlar kediden farkınız yok
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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OverClocK1ng 6 yıl
1 milyara mir milyara yaklaştığı falan yok. Benim 3-4 tane Face hesabım var. Milletin yığınla var. Gerçek kişi sayısı 300 milyonu geçmez...
1 Yanıt Yanıtla +1
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Umutcan 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

1 milyara mir milyara yaklaştığı falan yok. Benim 3-4 tane Face hesabım var. Milletin yığınla var. Gerçek kişi sayısı 300 milyonu geçmez...

Oyunlar için 10-20 tane hesap açanlar var. Facebook'taki hesapların çoğu fake zaten.
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JohnLord 6 yıl
Bu çıskaydıda Türkçe desteği olmasaydı yardırırlardı yorumları millet yine bize niye yok böyle birşey bizede lazım felan söverlerdi facebook'a yapsalarda suç yapmasalarda ben Türk olsam ve böyle bir sitem olsa tanınsa vs Türkçe dil desteği eklemem nankör insanlar kediden farkınız yok
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tnszfr 6 yıl JohnLord
JohnLord

Bu çıskaydıda Türkçe desteği olmasaydı yardırırlardı yorumları millet yine bize niye yok böyle birşey bizede lazım felan söverlerdi facebook'a yapsalarda suç yapmasalarda ben Türk olsam ve böyle bir sitem olsa tanınsa vs Türkçe dil desteği eklemem nankör insanlar kediden farkınız yok

Adamlar ortaya bir ürün sunuyor ve ben de bir tüketici olarak yorumumu yapıyorum.Sence de bu doğal değil mi?
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E_Aydin35 6 yıl
Evet şuan için pek iddalı olmasada bence başlangıç için ideal buldum, bu Facebook'a çok kazanç sağlıyıcak.. Hiç olmazsa birşeyleri tanıma görme fırsatı oluyor dah ayakından uygulama marketi sayesinde. :)
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jovanovic 6 yıl
Bir bu eksikti zaten...
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jibe 6 yıl
Bir uygulama marketidir gidiyor donanımhaberede lazım bir tane.
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|M|N|Ç| 6 yıl
sıradan olmuş ha var ha yok :P
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tnszfr 6 yıl
Açıkçası beğenmedim.Zamanında çıkmamış gibi.
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RockMafia 6 yıl
Hep oyun bu ne ya başka uygulama yok doğru düzgün
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