Facebook’un patronu Mark Zuckerberg’den Evrensel Temel Gelir çağrısı

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Özellikle robotların insanları işinden edeceği düşüncesiyle son dönemde sıkça tartışılmaya başlayan Evrensel Temel Gelir fikri için daha önce Bill Gates ve Elon Musk, otomasyonun işsiz bıraktığı insanlara ödeme yapılması gerektiğinden bahsederek bu düşünceye yeşil ışık yakmıştı. Geçtiğimiz günlerde Harvard Üniversitesi’nde bir konferansta konuşan Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ise herkesin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için aldığı standart bir ‘’maaş’’ olan Evrensel Temel Gelir düşüncesine farklı bir açıdan yaklaşarak bu fikri desteklediğini dile getirdi.

Herkesin Fikirlerini Hayata Geçirebilmesi İçin Gerekli

Standart ekonomik önlem ve hamlelerden ziyade daha derin ve yeniliğe teşvik eden çalışmalara ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Zuckerberg, ‘’Herkesin sahip olduğu yeni fikirleri hayata geçirmek adına bir kaynağı olduğundan emin olmak için Evrensel Temel Gelir gibi fikirleri araştırmalıyız.’’ dedi. Zuckerberg ayrıca Everensel Temel Gelir veya yapılabilecek diğer çalışmaların işlerliğinin tespiti için sadece, gayrisafi yurt içi hasıla gibi, ekonomik ölçütlerin değil toplumun bu çalışmaları nasıl anlamlandırdığına da bakılması gerektiğine değindi.

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Zuckerberg ve daha önce teknoloji dünyasından birkaç önemli ismin de dile getirdiği Evrensel Temel Gelir düşüncesi Kanada ve İskandinav ülkelerinde bir süredir test ediliyor ve dar kapsamlı bir şekilde uygulanıyordu. Son olarak geçtiğimiz ocak ayında İskoçya da pilot bir uygulamaya başlamış ve şehrin tüm çocuklarının üçte birinin yoksulluk içinde yaşadığı Glasgow şehrinin bazı bölgelerini kapsayacak şekilde bireylere Evrensel Temel Gelir verilmesi konusunda çalışma başlatmıştı.

https://futurism.com/mark-zuckerberg-just-voiced-his-support-for-universal-basic-income/