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Facebook’un patronu Mark Zuckerberg’den Evrensel Temel Gelir çağrısı

Geçtiğimiz günlerde bir konferansta konuşan Mark Zuckerberg, herkesin planlarını uygulayabilmesi ve fırsat eşitliği sağlanması adına Evrensel Temel Gelir fikrinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi
1 yıl
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Facebook’un patronu Mark Zuckerberg’den Evrensel Temel Gelir çağrısı
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Özellikle robotların insanları işinden edeceği düşüncesiyle son dönemde sıkça tartışılmaya başlayan Evrensel Temel Gelir fikri için daha önce Bill Gates ve Elon Musk, otomasyonun işsiz bıraktığı insanlara ödeme yapılması gerektiğinden bahsederek bu düşünceye yeşil ışık yakmıştı. Geçtiğimiz günlerde Harvard Üniversitesi’nde bir konferansta konuşan Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ise herkesin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için aldığı standart bir ‘’maaş’’ olan Evrensel Temel Gelir düşüncesine farklı bir açıdan yaklaşarak bu fikri desteklediğini dile getirdi.

Herkesin Fikirlerini Hayata Geçirebilmesi İçin Gerekli

Standart ekonomik önlem ve hamlelerden ziyade daha derin ve yeniliğe teşvik eden çalışmalara ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Zuckerberg, ‘’Herkesin sahip olduğu yeni fikirleri hayata geçirmek adına bir kaynağı olduğundan emin olmak için Evrensel Temel Gelir gibi fikirleri araştırmalıyız.’’ dedi. Zuckerberg ayrıca Everensel Temel Gelir veya yapılabilecek diğer çalışmaların işlerliğinin tespiti için sadece, gayrisafi yurt içi hasıla gibi, ekonomik ölçütlerin değil toplumun bu çalışmaları nasıl anlamlandırdığına da bakılması gerektiğine değindi.

Ayrıca Bkz. "İngiltere'de güvenlik tartışmaları artıyor: Uçtan uca şifreleme kaldırılabilir "  

Zuckerberg ve daha önce teknoloji dünyasından birkaç önemli ismin de dile getirdiği Evrensel Temel Gelir düşüncesi Kanada ve İskandinav ülkelerinde bir süredir test ediliyor ve dar kapsamlı bir şekilde uygulanıyordu. Son olarak geçtiğimiz ocak ayında İskoçya da pilot bir uygulamaya başlamış ve şehrin tüm çocuklarının üçte birinin yoksulluk içinde yaşadığı Glasgow şehrinin bazı bölgelerini kapsayacak şekilde bireylere Evrensel Temel Gelir verilmesi konusunda çalışma başlatmıştı. 

https://futurism.com/mark-zuckerberg-just-voiced-his-support-for-universal-basic-income/ Yorum Yaz
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ardaq 1 yıl
o açlık sınırında yaşayanlar sizin gibilerin gelirin çoğuna el koymasından zükerberkciğim.
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blackzeros 1 yıl
dediklerinizin samimi olmasi icin once afrikayı doyurun...
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Parola_18 1 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

Avrupa bütün servetinin tamamını afrikaya harcasa dahi hiçbir sorun çözülmez, çözülmediği gibi büyür geri kalmış fakir toplumların en temel problemi kontrolsüz nüfus artışıdır.

tam bir siyonist zihniyetinin tezahürü sözler o iman ettiginiz batı sömürüyü bıraksa kontrolsüz nufus artışı sorun olmaz .. mesele nüfus artışı deil mesele daha iyi bri yaşam mottosu altında vahşilik barbarlık düzeni bunların başındada iman ettiginiz batı var
IhtiyarDelikanliAvrupa bütün servetinin tamamını afrikaya harcasa dahi hiçbir sorun çözülmez, çözülmediği gibi büyür geri kalmış fakir t...
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DH Misafiri 1 yıl
hakkında konuştuğun kişi ile ilgili biraz araştırma yapmanı tavsiye ederim.
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Tolgá 1 yıl
çözüm sosyalizm aç köpek zukerberg.
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Sharparrow 1 yıl
sorunun kaynağına inmeden sorunu çözemezsiniz. Kanı temizlemelek ile uğraşacaklarına yaraya pansuman yapılmalı. Sorun tamamen KAPİTALİZM'dir. kapitalizm ile dünya nüfusunun %20si dünya zenginliklerinin %80ine hakimken geriye kalan %20lik kısım dünya zenginliğinin %20sini paylaşmaktadır. Bunun nedeni ise kapitalizmdir. sermayeciliktir insan sömürmektir, insanın insana köle olmasıdır. bir insan sahip olduğu en değerli varlığını yani dünyada iken zamanının çoğunu enerjisinin büyük bölümünü sermayesi olan godomanların sermayelerine sermaye eklemek için çalışmaktadır. eline geçen para sadece ve sadece bir sonraki ay aynı çabayı sartf etmesi için yetercek kadardır. yani az vereceksin ki yine sana muhtaç olsun felsefesidir. bunun içine işsizliği ekle az maaşı ekle hepsi insanı sermaye sahiplerine yani kapitalistlere muhtaç etmek için kapitalizmin şartlarıdır. Örneğin işsizlik kapitalizmin sonucu değildir aracıdır. işsizlik olmazsa masada üstün olan işveren değil işçi olurdu.. ahh ulan ahhh... şu sosyolojiyi herkese okutmak lazımda insanlara dayadılar işletme bölümünü, miadı dolmuş iktisat bilimini yaptılar kapitalistlerin hazır yetişmiş kalifiye kölesi haline getirdiler.. kapitalizmin egemen olduğu bir ortamda kimse kapitalizmin gerçeklerinin öğretilmesini istemez.. kim kendine düşman yetiştirmek isterki?
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Parola_18 1 yıl
siyonist kelimesinden rahtsız olunmuş yorumumum silinmiş bildirm bile yok siyonist ler dünyayı karıştıran alçak karanlık zihniyetlerdir siyonist dendi diye rahatsız olanlar onlardan daha alçaktır ... hemde tescilli
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BlindGuardianNN 1 yıl
Özellikle robotların insanları işinden edeceği düşüncesiyle son dönemde sıkça tartışılmaya başlayan Evrensel Temel Gelir fikri için daha önce Bill Gates ve Elon Musk, otomasyonun işsiz bıraktığı insanlara ödeme yapılması gerektiğinden bahsederek bu düşünceye yeşil ışık yakmıştı. Geçtiğimiz günlerde Harvard Üniversitesi’nde bir konferansta konuşan Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ise herkesin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için aldığı standart bir ‘’maaş’’ olan Evrensel Temel Gelir düşüncesine farklı bir açıdan yaklaşarak bu fikri desteklediğini dile getirdi.
güzel fikir ama imkansız,
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Exterminio 1 yıl
Bu lafında samimiyse belirlediği insanları gelire bağlasın da görelim. Birçok devletin yıllı geliri kadar büyük bir serveti var, ama bu öneriyi devlete veriyor. Evet devletler 1 milyar dolardan fazla parası olan her insandan yıllık %10 eşitlik vergisi alsa, bu proje önemli bir oranda gerçekleşmiş olurdu.
mirror.co.uk/...
Ama bu 2013 haberine göre dünyanın en zengin 8 insanının servetinin toplamı, dünya nüfusunun %50'sinin sahip olduğu toplam paradan daha fazla.
Ve bu haber üzerine, Zuckerberg'ün yıllık ne kadar vergi verdiğini de araştırdım. 2013'te 2 milyar dolar vergi vererek, birçok milyarderden fazla vergi vermiş olmuş. Ama o yazıyı okurken çok adaletsiz bir detayla daha karşılaştım ki o da, en zengin 400 insanın verdiği toplam vergi miktarının 16 milyar dolarcık olduğu. Elit kesimin verdikleri ortalama vergi de 46 milyon dolarmış. Yani uzun lafın kısası, para devletleri kandırmaya da yetiyor. Olan da orta ve alt kesime oluyor.
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firat_kilic 1 yıl
Evrensel temel gelir kötü bir fikir değil araştırılıp konuşulması tartışılmasıda güzel.
Nasıl insan hakları evrensel bildirgesi var ise... Evrensel temel gelir de güzel bir fikir.
Varlık ücreti. Dünyada varsın bir yerde çalışıp ordan aldığını diğerine veriyorsun sana hiç bir şey kalmıyor. Eğer bu parada azalırsa sinir krizi vs.. psiko patlamalar... ayrılmalar... yuva yıkımı... toplumsal çöküş... din ile yara bantlama... sonuç psikolojik hastalıklar... Bir döngü parası/varlık ücreti verilmeli. Çünkü o döngüde çalıştığn yerden aldığını ev sahibi devlet vs. veriyorsun eğer onu veremessen önce sen patlarsın sonra işyerleri ardından devlet... bu kadar insana değer vermeyi lüks görmeyin aklınızı aşın...........
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darkaura 1 yıl
su an bizimde turkiyede konusmamiz gereken en onemli konular bunlar aslinda. ama bundan bahsedince ne diyor bu degisik ifadesiyle bakiyorlar. 4uncu endustri devrimi kapida. sanayide uretimde cok buyuk otomasyon ve robotlasma gerceklesecek. uretim bizim gibi gelismekde olan ulkelerden tekrar gelismis ulkere geri kayacak. teslanin fabrikasinin amerikada olmasi bunun ilk orneklerinden bir tanesi. gelismis ulkelerde bile nufusun yarisinin issiz kalacagi on goruluyor ki bizim gibi ekonomisi ucuz isgucune dayanan gelismekde olan ulkelerin hali ne olacak dusunmek bile istemiyorum. gelismis ulkeler ekonomik dengelerini evrensel temel gelir gibi uygulamalarla dengeleyebilirler. keza robotlasma cok buyuk ekonomik getiri ve uretim kapasitesi sagliyacak. bunun masrafini karsilayabilirler. bizim tartismamiz gereken turkiyenin boyle bir gelecekde ne yapacagi, nasil onlemler almasi gerektigi. buyuk degisim gozumuze girerek geliyor ve biz hic bir sey yapmadan seyrediyoruz. sonumuz hayrolsun.
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kımyasal 1 yıl darkaura
darkaura
su an bizimde turkiyede konusmamiz gereken en onemli konular bunlar aslinda. ama bundan bahsedince ne diyor bu degisik ifadesiyle bakiyorlar. 4uncu endustri devrimi kapida. sanayide uretimde cok buyuk otomasyon ve robotlasma gerceklesecek. uretim bizim gibi gelismekde olan ulkelerden tekrar gelismis ulkere geri kayacak. teslanin fabrikasinin amerikada olmasi bunun ilk orneklerinden bir tanesi. gelismis ulkelerde bile nufusun yarisinin issiz kalacagi on goruluyor ki bizim gibi ekonomisi ucuz isgucune dayanan gelismekde olan ulkelerin hali ne olacak dusunmek bile istemiyorum. gelismis ulkeler ekonomik dengelerini evrensel temel gelir gibi uygulamalarla dengeleyebilirler. keza robotlasma cok buyuk ekonomik getiri ve uretim kapasitesi sagliyacak. bunun masrafini karsilayabilirler. bizim tartismamiz gereken turkiyenin boyle bir gelecekde ne yapacagi, nasil onlemler almasi gerektigi. buyuk degisim gozumuze girerek geliyor ve biz hic bir sey yapmadan seyrediyoruz. sonumuz hayrolsun.

Herşeye geç kaldığımız gibi,buna da geç kalacağız.
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Kerim5100 1 yıl
Yeni bir Varlık Fonu geliyor...
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axaxa 1 yıl
Bu herife saydırıp yine tüm uygulamalarını kullananlar adamsınız
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