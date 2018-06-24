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Facebook'un yeni özelliği, sitede ne kadar zaman harcadığınızı gösterecek

Sosyal paylaşım platformu Facebook'un, kullanıcılar açısından önemli bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bundan böyle sitede ne kadar zaman harcadığınızı görebileceksiniz.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dev sosyal paylaşım sitesi Facebook'un, kullanıcıların zamanlarını daha etkin bir şekilde kullanabilmeleri için site üzerinde geçirdikleri süreyi öğrenmelerine olanak sağlayan yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Facebook, yeni özelliğin geleceğini onayladı

Facebook'un Android ve iOS platformlarında denediği bu yeni özellikle sosyal medya sitesinde ne kadar vakit harcadığınızı öğrenmeniz mümkün olacak. Ayrıca kendi zaman sınırınızı belirleyerek, bu süreyi aşmanız durumunda ise uygulama tarafından uyarı alabileceksiniz. Facebook konuyla ilgili çok fazla bir detay vermese de, bu özelliğin kullanıcılar açısından oldukça verimli olacağını söylemek mümkün.
Facebook'un yeni özelliği, sitede ne kadar zaman harcadığınızı gösterecek
Facebook, böyle bir özelliği test ettiğini doğruladı ancak uygulamanın ne zaman devreye gireceği konusunda ise bir bilgi verilmedi. Yeni özelliğin Facebook'un masaüstü sitesinde olup olmayacağı ise şimdilik netlik kazanmış değil.

https://www.telegraph.co.uk/technology/2018/06/24/facebook-introduce-time-spent-features-smartphones/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ÇatlakMerlin 11 ay
Türk insanı için bu tam bir felaket olabilir :) Zira Facebook'ta yatan insanlar var adeta. Hani Facebook çalışanı olsa o kadar olmaz yani. E orada "24 saattir sitedesiniz" yazısını görünce şok olabilir :)
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