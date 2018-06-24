Facebook'un yeni özelliği, sitede ne kadar zaman harcadığınızı gösterecek

Dev sosyal paylaşım sitesi Facebook'un, kullanıcıların zamanlarını daha etkin bir şekilde kullanabilmeleri için site üzerinde geçirdikleri süreyi öğrenmelerine olanak sağlayan yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Facebook, yeni özelliğin geleceğini onayladı

Facebook'un Android ve iOS platformlarında denediği bu yeni özellikle sosyal medya sitesinde ne kadar vakit harcadığınızı öğrenmeniz mümkün olacak. Ayrıca kendi zaman sınırınızı belirleyerek, bu süreyi aşmanız durumunda ise uygulama tarafından uyarı alabileceksiniz. Facebook konuyla ilgili çok fazla bir detay vermese de, bu özelliğin kullanıcılar açısından oldukça verimli olacağını söylemek mümkün.

Facebook, böyle bir özelliği test ettiğini doğruladı ancak uygulamanın ne zaman devreye gireceği konusunda ise bir bilgi verilmedi. Yeni özelliğin Facebook'un masaüstü sitesinde olup olmayacağı ise şimdilik netlik kazanmış değil.

https://www.telegraph.co.uk/technology/2018/06/24/facebook-introduce-time-spent-features-smartphones/