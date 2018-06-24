Microsoft, Xbox'un klavye ve mouse desteği için Razer ile işbirliği yapıyor

Uzun bir süre önce Microsoft'un oyun konsolu Xbox'a klave ve mouse desteği geleceği açıklanmıştı. Ancak bu özelliğin beta olarak test edilmesinden bu yana iki yıl geçmesine rağmen somut bir adım atılamamıştı. Ortaya çıkan belgeler Microsoft'un Xbox'a bu özelliği kazandırmasına az kaldığını gösteriyor.

Xbox'a klavye ve mouse desteği geliyor

Sızan belgelere göre Microsoft, oyuncuların strateji ve birinci şahıs nişancı türü oyunları daha rahat oynayabilmeleri için Xbox'a klavye ve mouse desteği getirecek. Şirketin bu konuda uzmanlaşmış olan oyuncu ekipmanı üreticisi Razer ile işbirliği yaptığı ortaya çıktı.

Ortaya çıkan raporlarda, Microsoft'un Xbox için klave ve fare üretmek isteyen şirketlere yönelik, ürünlerin hangi özelliklere sahip olmaları gerektiğinin gösterildiği sunumlar da yer alıyor. Xbox kullanıcıların hangi tarihte klavye ve mouse desteğine sahip olabilecekleri ise şimdilik netleşmiş değil.