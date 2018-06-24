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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, Xbox'un klavye ve mouse desteği için Razer ile işbirliği yapıyor

Microsoft'un oyun konsolu Xbox'a klave ve mouse desteği geleceği uzun bir süre önce duyurulmuştu. Ortaya çıkan belgeler Microsoft'un Razer ile işbirliği yaptığını gösteriyor.
11 ay
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Oyun Konsolları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Uzun bir süre önce Microsoft'un oyun konsolu Xbox'a klave ve mouse desteği geleceği açıklanmıştı. Ancak bu özelliğin beta olarak test edilmesinden bu yana iki yıl geçmesine rağmen somut bir adım atılamamıştı. Ortaya çıkan belgeler Microsoft'un Xbox'a bu özelliği kazandırmasına az kaldığını gösteriyor.

Xbox'a klavye ve mouse desteği geliyor

Sızan belgelere göre Microsoft, oyuncuların strateji ve birinci şahıs nişancı türü oyunları daha rahat oynayabilmeleri için Xbox'a klavye ve mouse desteği getirecek. Şirketin bu konuda uzmanlaşmış olan oyuncu ekipmanı üreticisi Razer ile işbirliği yaptığı ortaya çıktı.
Ortaya çıkan raporlarda, Microsoft'un Xbox için klave ve fare üretmek isteyen şirketlere yönelik, ürünlerin hangi özelliklere sahip olmaları gerektiğinin gösterildiği sunumlar da yer alıyor. Xbox kullanıcıların hangi tarihte klavye ve mouse desteğine sahip olabilecekleri ise şimdilik netleşmiş değil.

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JoeyBane 11 ay en beğenilen
Bi konsol parası daha hazırlayın.
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maximus8282 11 ay
Sonunda, kim neyle oynamak istiyorsa oynasın. Playstation içinde aynısı söyleniyordu ondan da halâ ses yok.
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DH Misafiri 11 ay
xbox ile Windows birleşti zaten tamamen bir bu eksik oluyordu, Microsoft bütün bir oyun platformu kurdu şuan resmen. Burada en büyük sıkıntıyı önce Steam sonra PS çeker, PS'in yine kaliteli özel yapımları avantajı var, Steam'in pek bir avantajı yok.
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ÇatlakMerlin 11 ay
Bu iş birliğinden iyi sonuçlar çıkacağı kesin ama fiyat ne seviyede olur onu kestiremiyorum açıkçası. En pahalı ürünlerden biri olabilir gibi geliyor bana. Neyse tek yapsınlar da, nasıl olsa düşer zamanla.
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hazarRS 11 ay
Ben de güncelleme gelince pcdeki mouse'u çıkarıp xboxa takarak oynayacağımı sanıyordum. Özel setler gerektireceği ve bunların aşırı pahalı olacağını öğrenmiş olduk.
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dr20mouse 11 ay
Windows 10 kurulabilir olsa xbox one x alırdım direk. Pc toplamaktan daha iyi.
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JoeyBane 11 ay en beğenilen
Bi konsol parası daha hazırlayın.
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The Balance 11 ay
Bir de Steam gelsin.


Valve'in Steammachine ile yapamadığını yaparlar.
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Patren 11 ay
Pubg için getirsinler
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fhrstw 11 ay
Xbox resmen şahsıma yönelik çalışma yapıyor şuda olsa ne güzel olur dediğim herşeyi yaptı adamlar :) popcorntime ve streamioda gelsin kodi güzel ama yetmez. Acaba onlar yüklenebiliyor mu olan arkadaşlar varsa bilgilendirebilirler mi
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maximus8282 11 ay
Sonunda, kim neyle oynamak istiyorsa oynasın. Playstation içinde aynısı söyleniyordu ondan da halâ ses yok.
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