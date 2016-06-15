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Falcon 9 iniş yapabilecek mi? SpaceX birazdan en zor görevlerinden birine çıkıyor (İniş başarısız)

İniş denemelerindeki başarı yüzdesini artırmaya devam eden SpaceX, birazdan en zorlu görevlerinden birisine çıkıyor. Bu önemli denemeyi bizler de canlı takip edebileceğiz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,9b
1
11
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Geçtiğimiz ayki görevlerle beraber Falcon 9 roketini tam üç kez peşpeşe denize indirmeyi başaran SpaceX, bugüne kadarki en zor görevlerinden birine birazdan çıkacak. Her zamanki gibi SpaceX'in YouTube adresi üzerinden canlı olarak yayınlanacak olan bu görevde Falcon 9'un Yeryüzü'ne geri dönmeden önce iki ayrıyı uyduyu birden yörüngeye yerleştirmesi gerekecek.

Florida'daki Cape Canaveral üssünden TSİ 17.29'da kalkışa geçecek olan Falcon 9 her iki uyduyu da yer eş zamanlı yörüngeye, yani yaklaşık 36.000 kilometre yüksekliğe taşıyacak. 5 dakika arayla Falcon 9'dan ayrılacak olan uydulardan birisi Latin Amerika'nın diğeri ise Doğu Yarımküre'nın iletişim ihtiyaçları için kullanılacak.

Görevin tamamlanmasının ardından bu sefer Falcon 9 iniş denemesi için Atlantik Okyanusu'nda yüzen otonom gemiye doğru harekete geçecek. Yer eş zamanlı yörüngenin yüksekliği ve birden fazla uydunun taşınıyor olması nedeniyle hayli zor geçecek olan görevin başarıyla sonuçlanması halinde SpaceX tekrar kullanılabilir roketler alanında büyük bir aşamayı daha geride bırakmış olacak.

Ayrıca Bkz. "Dünyanın en güçlü roketi fırlatıldı: İşte o inanılmaz görüntüler"
İniş denemelerindeki başarı yüzdesini son zamanlarda inanılmaz bir şekilde artıran şirketin artık oldukça deneyim kazandığını da söyleyebiliriz. Aralık 2015'den bugüne toplam 5 ayrı Falcon 9 roketini Yeryüzü'ne geri indirmeyi başaran SpaceX'in önümüzdeki aylarda bu roketlerden birisini tekrar fırlatması da bekleniyor.

Tekrar kullanılabilir roketler geleceği değişterecek

Tekrar kullanılabilir roketler uzay keşif programlarının geleceği için büyük önem arz ediyor. Zira bu alandaki çalışmaların en büyük engellerinden birisi de maddi problemler. Tek bir Falcon 9 roketinin yaklaşık 70 milyon euro'ya mal oluyor olması nedeniyle bu roketlerin tekrar kullanılabilmesi yeni bir çağın başlangıcı anlamına gelecek. Şu an için henüz başlangıç evrelerinde olsak da Elon Musk gelecekte tek bir roketi yüzlerce defa kullanabileceklerini düşünüyor.

SpaceX'in geleceği şekillendirdiği bu anları sizler de aşağıdaki pencereden takip edebilirsiniz. Herhangi bir aksilik olmadığı takdirde roket TSİ 17.29'da kalkışa geçecek. Yayının kalkış anından bir süre önce açılmasını bekliyoruz.
Güncelleme: İniş denemesi başarısızlıkla sonuçlandı. Detaylar gelecek. 

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GAMBIT 3 yıl en beğenilen WB
WB

Sıktı bunun da inisi kalkisi..

adam zaten sıktığında başarılı olmuş olacağız demişti. demekki başarılı oluyor
WBSıktı bunun da inisi kalkisi..adam zaten sıktığında başarılı olmuş olacağız demişti. demekki başarılı oluyor
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaş Türkiye'de internette sıkıntı var herşeyin internetle yürüdüğü bir zamanda bu konuda bir haberiniz yok araştırmanız yok 4-5 gündür sıkıntı var. sizden bu konuda haber bekliyoruz..
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FerdosParadise 3 yıl
Azimle Sıçan Taşı Deler..
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ilkerinanç 3 yıl
daha zaman var.denemeden de birşeyler olmayacak tabiki işin birde bu kısmı var.
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PeşimizdeBiriVar 3 yıl
Bilgisayarın karşısında otururken SpaceX'e balon demek de ne bileyim


Firma her başarısız olduğunda pes etseydi şu an bulunduğu konumda olmazdı. Bir dahaki sefere Falcon 9'a güveniyoruz
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Lotusx 3 yıl
Yok bir şey. Olur böyle şeyler, oluyor da. Elon Musk'ın söylediğine göre; motorlardan(3) birinin itiş gücünde sorun varmış. Yakında giderilecekmiş.

Boeing uydudan ilk sinyalin geldiğini duyurdu; bu arada.
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0MG90 3 yıl
Nazar değdi adamlara
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uranuslu61 3 yıl
Spa x balonu patladı
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BigEng 3 yıl
Sağlık olsun :D Adamlar genel olarak başarılı. Bizden şöyle bir firma çıkmıyor ki. Geleceğe atılım yapacak. Gelecekte bu firma gezegenler arası seyahatin ve uzay madenciliğinin lider konumlarında olurken biz nal toplarız artık. Artık milletin müteahhitlik ve yemek sektöründen daha başka yatırım yapılabilecek şeylerin olduğunu anlaması gerek. Elektronik konusunda acilen gelişmeye başlamamız gerek . Yan sanayi olmaktan kurtulmamız gerek. Gerekte gerek ...
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TIGERSHARK 3 yıl
rusya,çin,japonya ve diğer uzaya füze gönderen ülkeler bu teknoloji'den geri kalmamalı
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WB 3 yıl
Sıktı bunun da inisi kalkisi..
1 Yanıt Yanıtla +2
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GAMBIT 3 yıl WB
WB

Sıktı bunun da inisi kalkisi..

adam zaten sıktığında başarılı olmuş olacağız demişti. demekki başarılı oluyor
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