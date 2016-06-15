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Falcon 9 iniş yapabilecek mi? SpaceX birazdan en zor görevlerinden birine çıkıyor (İniş başarısız)

İniş denemelerindeki başarı yüzdesini artırmaya devam eden SpaceX, birazdan en zorlu görevlerinden birisine çıkıyor. Bu önemli denemeyi bizler de canlı takip edebileceğiz.