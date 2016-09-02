Falcon 9 roketi işte böyle patladı (Yakın Çekim)

SpaceX'in bugün Kennedy Uzay Merkezi'nde yaşadığı talihsiz kazaya ait yakın çekim bir video yayınlandı. US Launch Report isimli bir YouTube kanalından yayınlanan videoda patlama anlarını tüm detaylarıyla görebiliyoruz.



SpaceX CEO'su Elon Musk, resmi Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada patlamanın başlangıç noktası olarak roketin üst kısmındaki oksijen tankını gösteriyor. Musk, patlamanın yakıt doldurma esnasında gerçekleştiğini belirtirken kaza nedeninin şu an için tam olarak belirlenemediğini ve olayı araştırmaya devam ettiklerini de ekliyor.

Patlama anlarının yakından görüntüleri:

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