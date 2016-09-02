Falcon 9 roketi işte böyle patladı (Yakın Çekim)

SpaceX'in bugün Kennedy Uzay Merkezi'nde yaşadığı talihsiz kazaya ait yakın çekim bir video yayınlandı. US Launch Report isimli bir YouTube kanalından yayınlanan videoda patlama anlarını tüm detaylarıyla görebiliyoruz.
SpaceX CEO'su Elon Musk, resmi Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada patlamanın başlangıç noktası olarak roketin üst kısmındaki oksijen tankını gösteriyor. Musk, patlamanın yakıt doldurma esnasında gerçekleştiğini belirtirken kaza nedeninin şu an için tam olarak belirlenemediğini ve olayı araştırmaya devam ettiklerini de ekliyor.
SpaceX CEO'su Elon Musk, resmi Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada patlamanın başlangıç noktası olarak roketin üst kısmındaki oksijen tankını gösteriyor. Musk, patlamanın yakıt doldurma esnasında gerçekleştiğini belirtirken kaza nedeninin şu an için tam olarak belirlenemediğini ve olayı araştırmaya devam ettiklerini de ekliyor.
Patlama anlarının yakından görüntüleri:
Mark Zuckerberg: Hayal kırıklığına uğradımSpaceX, bugün infilak eden Falcon 9 roketiyle Facebook'un yeni projesi Internet.org'da kullanlacak olan bir iletişim uydusunu uzaya taşıyacaktı. Internet.org projesiyle birlikte Afrika gibi fakir bölgelere internet taşımayı hedefleyen Facebook; Samsung, Nokia Qualcomm gibi teknoloji devleriyle de iş birliği yapmış ve "Herkese İnternet" mottosuyla yola çıkmıştı. Yani Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in yaşadığı bugünkü başarısızlık, aynı zamanda Mark Zuckerberg'in Internet.org hayalleri için de oldukça kötü sonuçlar doğuracak.
Patlamanın yaşandığı sırada Afrika'da bir ziyarette bulunan Mark Zuckerberg de Facebook üzerinden paylaştığı mesajla "derin bir hayal kırıklığı" yaşadığını belirtti. Kazanın kendileri için maddi anlamda bir problem oluşturmadığını asıl problemin insanları internete bağlama planlarının ertelenmesi olduğunu belirten Zuckerberg, yine de Aquila gibi diğer teknolojilerle Internet.org projesine aynen devam edeceklerini ifade etti. Facebook, Aquila projesi kapsamında, güneş enerjili dronelarla havadan internet sağlamayı hedefliyor. Bu teknolojinin ilk testi geçtiğimiz ay gerçekleşmişti.
SpaceX'in ilk kazası değilBugün Cape Canaveral Uzay Üssü'nde yaşanan bu kaza aynı zamanda SpaceX'in geçtiğimiz yıl yaşadığı bir başka patlamayı da tekrar gündeme getiriyor. 2015'in Haziran ayında yaşanan bu kazada Falcon 9 roketi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir kargo taşımak için Cape Canaveral'den havalanmış ve kalkış anından yalnızca 2 dakika sonra havada infilak etmişti. Kargonun sahibi olan NASA da bu talihsiz kazanın ardından tam 9 ay boyunca SpaceX'le çalışmaya ara vermişti.
Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, tekrar kullanılabilir roketlerde yaşadığı inanılmaz başarılar ve Kızıl Gezegen Mars planlarıyla son zamanlarda adından çokça söz ettiriyor. Ancak şu bir gerçek ki şirketin 14 ay içerisinde yaşadığı bu iki kaza aynı zamanda kafalarda bazı soru işaretlerinin de oluşmasına neden olacak. Zira 2017 itibariyle ISS'e mürettebat taşıma görevlerinde SpaceX'in roket ve uzay kapsüllerine güvenmeyi planlayan NASA'nın bu durum karşısında ne tür kararlar alacağı oldukça önemli.
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bence tesedüf olamayacak kadar gerçekçi
ASDLKŞAJSDKLŞDJSALDSAF :D vay be.
Ordakilere malzemeyi toplamayı ve onu işlemeyi öğretin. Diğer türlü hazıra bir şey dayanmaz.
arkadaşlar patlama esnasında arkadan hızla bir cisim geçiyor dikkatle izleyin bende konuyu facebookta görünce izledim izlerken de zor da olsa bu ekran görüntülerini aldım ilginç
sonra kanser başlasın
kimin umurunda..
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