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Falcon 9 roketi işte böyle patladı (Yakın Çekim)

SpaceX'in bugün patlayan Falcon 9 roketi Facebook'un Internet.org projesini de oldukça kötü bir şekilde etkileyecek. Mark Zuckerberg "derin bir hayal kırıklığı" yaşadığını belirtiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,4b
1
24
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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SpaceX'in bugün Kennedy Uzay Merkezi'nde yaşadığı talihsiz kazaya ait yakın çekim bir video yayınlandı. US Launch Report isimli bir YouTube kanalından yayınlanan videoda patlama anlarını tüm detaylarıyla görebiliyoruz.

SpaceX CEO'su Elon Musk, resmi Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada patlamanın başlangıç noktası olarak roketin üst kısmındaki oksijen tankını gösteriyor. Musk, patlamanın yakıt doldurma esnasında gerçekleştiğini belirtirken kaza nedeninin şu an için tam olarak belirlenemediğini ve olayı araştırmaya devam ettiklerini de ekliyor.
Patlama anlarının yakından görüntüleri:

Mark Zuckerberg: Hayal kırıklığına uğradım

SpaceX, bugün infilak eden Falcon 9 roketiyle Facebook'un yeni projesi Internet.org'da kullanlacak olan bir iletişim uydusunu uzaya taşıyacaktı. Internet.org projesiyle birlikte Afrika gibi fakir bölgelere internet taşımayı hedefleyen Facebook; Samsung, Nokia Qualcomm gibi teknoloji devleriyle de iş birliği yapmış ve "Herkese İnternet" mottosuyla yola çıkmıştı. Yani Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in yaşadığı bugünkü başarısızlık, aynı zamanda Mark Zuckerberg'in Internet.org hayalleri için de oldukça kötü sonuçlar doğuracak.

Patlamanın yaşandığı sırada Afrika'da bir ziyarette bulunan Mark Zuckerberg de Facebook üzerinden paylaştığı mesajla "derin bir hayal kırıklığı" yaşadığını belirtti. Kazanın kendileri için maddi anlamda bir problem oluşturmadığını asıl problemin insanları internete bağlama planlarının ertelenmesi olduğunu belirten Zuckerberg, yine de Aquila gibi diğer teknolojilerle Internet.org projesine aynen devam edeceklerini ifade etti. Facebook, Aquila projesi kapsamında, güneş enerjili dronelarla havadan internet sağlamayı hedefliyor. Bu teknolojinin ilk testi geçtiğimiz ay gerçekleşmişti.

SpaceX'in ilk kazası değil

Bugün Cape Canaveral Uzay Üssü'nde yaşanan bu kaza aynı zamanda SpaceX'in geçtiğimiz yıl yaşadığı bir başka patlamayı da tekrar gündeme getiriyor. 2015'in Haziran ayında yaşanan bu kazada Falcon 9 roketi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir kargo taşımak için Cape Canaveral'den havalanmış ve kalkış anından yalnızca 2 dakika sonra havada infilak etmişti. Kargonun sahibi olan NASA da bu talihsiz kazanın ardından tam 9 ay boyunca SpaceX'le çalışmaya ara vermişti.

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, tekrar kullanılabilir roketlerde yaşadığı inanılmaz başarılar ve Kızıl Gezegen Mars planlarıyla son zamanlarda adından çokça söz ettiriyor. Ancak şu bir gerçek ki şirketin 14 ay içerisinde yaşadığı bu iki kaza aynı zamanda kafalarda bazı soru işaretlerinin de oluşmasına neden olacak. Zira 2017 itibariyle ISS'e mürettebat taşıma görevlerinde SpaceX'in roket ve uzay kapsüllerine güvenmeyi planlayan NASA'nın bu durum karşısında ne tür kararlar alacağı oldukça önemli.
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intelligenc 3 yıl en beğenilen
ekmek götür afrikaya .. internet senin olsun
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津波 3 yıl
O kadar harcanan emeğe mi, yok olup giden milyon dolar değerindeki alet edevatlara mı, yakıtına mı yanalım neye yanalım biz şimdi. Daha dün en çok ekilebilir alana sahip olup ekilemeyen yerin Afrika olduğunu öğrendim. Millet de internet götüreceğim diye uğraşıyor. Bedava internet sağlıyoruz diye duygu sömürüsü yapacaklar ya. Yardımsever belleyeceğiz.
O kadar harcanan emeğe mi, yok olup giden milyon dolar değerindeki alet edevatlara mı, yakıtına mı yanalım neye yanalım biz şimdi. Daha dün en çok ekilebilir a...
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KacaKTV 3 yıl
Samsung neye elini atsa patlatıyor
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IamTheOne76 3 yıl
Patlamadan öce hava hiç kuş yok belki bir yarasa ama hiç kuş yok. Sonra ortalıkta sanki hiç bir şey olmamış bolca kuş gezindiği gibi, olay yerine göz atmaya gelen iri iri kuşlar var. Acayip.
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DJWORD 3 yıl

bence tesedüf olamayacak kadar gerçekçi
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 3 yıl
İkel füze teknolojisinin sonu yaklaşıyor, en geç 2 yıla kadar yeni çağ başlıyacak.Bekleyin ve görün. Şaka yapmadığımı o zaman bütün dünya öğrenecek.
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V4LKyR 3 yıl
Benim düşüncem, bu kesinlikle bilerek yapılmış, planlanmış bir harekettir. Internet.org projesi kapsamında bir roket fırlatılacak, her ne hikmetse bu güne kadar sorunsuz bir şekilde milyarlarca roket fırlatan SpaceX'in roketi bu sefer patlayacak?
ASDLKŞAJSDKLŞDJSALDSAF :D vay be.
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DH Misafiri 3 yıl
Afrikada hiç bir sorun kalmadı bir bedava internetimiz eksikti. Siz önce bedava yiyecek içecek taşıyın uçaklarla.
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sniper23 3 yıl
Afrika'ya ekmekte götürmeyin, internette vermeyin.
Ordakilere malzemeyi toplamayı ve onu işlemeyi öğretin. Diğer türlü hazıra bir şey dayanmaz.
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lapatid 3 yıl
Afrika'ya ne ekmek ne internet ne de baska birsey goturmeyin.Somurmeyi biraksaniz Afrika'nin altini petrolu elmasi Afrika'yi doyurur zaten.Çekin kirli ellerinizi su kitadan,cocuk felci asisi diye test asamasindaki AIDS ve Ebola'yi saldiginiz yetmemis gibi hala nelerin pesindesiniz.
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cemus 3 yıl
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


arkadaşlar patlama esnasında arkadan hızla bir cisim geçiyor dikkatle izleyin bende konuyu facebookta görünce izledim izlerken de zor da olsa bu ekran görüntülerini aldım ilginç
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tobepeople 3 yıl
Buğdayın genetiğini biraz değiştirip ısıya daha dayanıklı hale getirip tohumunu versinler Afrika'ya kimse aç kalmaz.
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montevo 3 yıl tobepeople
tobepeople

Buğdayın genetiğini biraz değiştirip ısıya daha dayanıklı hale getirip tohumunu versinler Afrika'ya kimse aç kalmaz.

sonra kanser başlasın
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ozgkara 3 yıl
Bu görsel şölen için spacex firmasına teşekkür ediyoruz. Facebook uydusu mu ?
kimin umurunda..
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