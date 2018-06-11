Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fallout 76’dan ilk bilgiler ve oyun içi video geldi

Bethesda Softworks, Microsoft E3 2018 basın konferansı esnasında Fallout 76 için tanıtım fragmanını yayınladı. Fallout 76, tüm oyunlardan önceki bir tarihte ve dört kat büyük bir haritada geçecek.
11 ay
2,7b
1
3
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

E3 2018 için bu gece konferans düzenleyecek olan Bethesda, Microsoft konferansında Fallout 76’yı ucundan gösterdi. Oyun, Fallout 4’ten 4 kat daha büyük bir haritaya sahip olacak.

Fallout 76, tüm Fallout oyunlarından daha önceki bir tarihte geçiyor. Tanıtım videosunda gördüğümüz üzere nükleer, etkisini yeni yeni gösteriyor ve yeni bir dünya inşa ediyoruz. Oyuncular, Amerika’yı yeniden inşa edecek.

Fallout 76’nın survival veya battle royale oynanışa sahip olacağı tahmin ediliyordu. Gösterilen video, bu konuda bir bilgi vermiyor. Bu gece saat 04.30’da Bethesda’nın konferansında Fallout 76’yı bol bol göreceğiz.

Fallout 76; PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak.
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Spider_hip 11 ay
Hadi bakalım bu sefer umarım tek kişilik indie yapımcıların bile desteklediği 21:9 çözünürlükleri falan desteklerler. Sırf bu yüzden fallout 4 ü oynayamamıştım. Ya ufak windowed ya da mide bulandıran, streched açılıyordu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Evil Deeds 11 ay
Sadece Co-op desteği olacak bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Grondan 11 ay
Gönlümüz her zaman single player dan yana ama Conan Exiles gibi olursa oynanır kanımca... Sonuçta Fallout...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay Yerli helikopter motorunda ilk ateşleme başarıyla gerçekleştirildi 11 ay ABD dünyanın en güçlü süper bilgisayarını yaptı: İşte Linux ile çalışan Summit 11 ay Xiaomi Mi Band 3 ülkemizde satışa sunuldu! 11 ay Çatısında elektrik üretip fazlasını satanlara vergi muafiyeti geliyor 11 ay Samsung marka cep telefonu patladı, araba alev topuna döndü! 11 ay Fiat 500C Collezione Türkiye'de satışa sunuldu 11 ay 4 kameralı telefonlara hazır olun 11 ay Elon Musk, Tesla Roadster'a küçük roketler yerleştirecek 11 ay İsviçre, seçimlerini Blockchain ile yapmaya hazırlanıyor 11 ay Samsung’un özelleştirilmiş yeni çekirdeği Cortex-A76’dan daha hızlı olabilir 11 ay E3: Anthem oyunculara ne sunuyor? 11 ay Bethesda konferansında hangi oyunlar tanıtıldı? 11 ay Telefonlara Skyrim geliyor! The Elder Scrolls Blades tanıtıldı 11 ay Online hayatta kalma temalı Fallout 76 tanıtıldı! 11 ay Mermi yağmuruna hazır olun: RAGE 2'den uzun bir oynanış videosu geldi 11 ay Microsoft E3 2018 basın konferansının diğer öne çıkan oyunları 11 ay Devil May Cry 5 duyuruldu 11 ay Hasret sona erdi: Cyberpunk 2077'nin oyun içi fragmanı yayınlandı 11 ay The Division 2'nin oynanış videosu yayınlandı 11 ay Etkileyici oynanış görüntüleriyle Forza Horizon 4 duyuruldu 11 ay GÖRÜNTÜLENEN Fallout 76’dan ilk bilgiler ve oyun içi video geldi Sonraki Güney Kore borsası hacklendi, kripto para piyasası çakıldı 11 ay LG G8 ThinQ, 4K ekranla gelebilir 11 ay Nokia 5.1 Plus, çentikli ekran ve çift arka kamera ile geliyor 11 ay Çin'deki bir AVM'de akıllı telefon bağımlıları için yürüyüş şeridi oluşturuldu 11 ay E3: Battlefield V'de yeni ne var? Almaya değer mi? 11 ay Android P mi yoksa iOS 12 mi? [Anket#11] 11 ay MediaTek’in popüler Helio P60 yonga seti güncelleniyor 11 ay Asus'tan rüya gibi bilgilsayar: Zenbook Pro 11 ay Galaxy S9 Plus, Nisan ayında iPhone X'u sollayarak en çok satan telefon oldu 11 ay Snapdragon 1000 yonga seti Intel’e kafa tutmaya geliyor 11 ay ASELSAN'ın Lazer Savunma Sistemi patlayıcı madde taşıyan drone'u imha etti 11 ay Gigabyte bellek kitinden çalışmayan modül çıkıyor: Özel nedeni var ! 11 ay Neil Armstrong'un hayatını anlatan First Man'den ilk fragman 11 ay ABD Bitcoin soruşturmasını genişletiyor 11 ay Porsche, Cayenne Coupe için yeşil ışık yaktı 11 ay Amazon'u dolandıran çifte 6 yıl hapis cezası verildi 11 ay Orta seviyeye Galaxy J7 2018 ve Galaxy J3 2018 11 ay Alibaba'nın finansal ortağı Ant Financial'a 14 milyar dolarlık rekor yatırım 11 ay Çinli hackerlar, ABD donanmasına ait 614 GB'lik veriyi ele geçirdi 11 ay Unravel 2 duyuruldu! PS4, Xbox One ve PC için yayınlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim