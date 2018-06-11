Fallout 76’dan ilk bilgiler ve oyun içi video geldi

E3 2018 için bu gece konferans düzenleyecek olan Bethesda, Microsoft konferansında Fallout 76’yı ucundan gösterdi. Oyun, Fallout 4’ten 4 kat daha büyük bir haritaya sahip olacak.

Fallout 76, tüm Fallout oyunlarından daha önceki bir tarihte geçiyor. Tanıtım videosunda gördüğümüz üzere nükleer, etkisini yeni yeni gösteriyor ve yeni bir dünya inşa ediyoruz. Oyuncular, Amerika’yı yeniden inşa edecek.

Fallout 76’nın survival veya battle royale oynanışa sahip olacağı tahmin ediliyordu. Gösterilen video, bu konuda bir bilgi vermiyor. Bu gece saat 04.30’da Bethesda’nın konferansında Fallout 76’yı bol bol göreceğiz.

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Fallout 76;için çıkacak.