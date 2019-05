Far Cry 5'in 30 dakikalık kısa filmi YouTube'da yayınlandı

Ubisoft'un 5 Mart'ta Amazon Prime Video üzerinden yayınladığı 30 dakikalık Far Cry 5 live-action kısa filmi Far Cry 5 Inside Eden’s Gate şimdi Youtube üzerinde de ulaşılabilir durumda.

Filmde üç vlogger, gizemli bir şekilde kaybolan insanlarla ilgili bir YouTube videosu çekmek için Montana'nın Hope County isimli kasabasını keşfetmeye giderler. Kayıp insanları ve gizemli olayları araştırırken işler istedikleri gibi gitmiyor ve kendilerini tarikat lideri Joseph Seed ile ekibine karşı hayatta kalma mücadelesi verirken buluyor. Joseph Seed, oyunda da kötü karakter olarak yer alıyor.

Far Cry 5: Inside Eden's Gate filminin yapımını Asylum Entertainment üstlendi. Filmin ana karakterleri Joesph Seed'i Greg Bryk, Alex'i ise Kyle Gallner canlandırıyor. Bu iki aktör, Holywood'un önemli yapımlarında rol almıştı.

27 Mart tarihinde çıkış yapan Far Cry 5 toplam satışları ile Far Cry 4'ün ilk haftasındaki satışlarını ikiye katladı ve böylelikle serinin en hızlı satan oyunu olmayı başardı. Far Cry 5'i PlayStation 4, Xbox One ve PC üzerinde oynayabilirsiniz.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Far_Cry_5_Kisa_Filmi_Youtubeda_Yayinlandi-90582.htm