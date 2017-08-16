Fiat Chrysler Automobiles, BMW-Intel'in otonom teknolojileri geliştirme grubuna dahil oldu

BMW, Intel ve MobilEye arasındaki otonom sürüş teknolojileri için oluşturulan ortaklık başka bir otomobil üreticisinin daha ilgisini çekip dahil olmasına neden oldu. Grup yaptığı açıklamayla yarı otonom ve tam otonom teknolojilerin geliştirilmesinde Fiat Chrysler Automobiles ortaklığının da kendilerine katıldığını duyurdu. Bu adım FCA'nın otonom teknolojilerde diğer üreticilerin gerisinde kalmaması açısından oldukça büyük bir önem arz ediyor.

Basın toplantısında açıklama yapan FCA CEO'su Sergio Marchionne, "Otonom sürüş teknolojisini ilerletmek için otomobil üreticileri, teknoloji sağlayıcıları ve tedarikçiler arasında ortaklıklar kurmak hayati önem taşımaktadır" sözlerini söylerken, bu oluşumun FCA'ya pek çok manada yarar sağlayacağını eklemiş. Bu haber pazartesi günü çıkan Çin'li bir firmanın FCA'nın bazı varlıkları için teklif verdiği haberi sonrası gelirken, bahse konu olan haberde Çin'li firmanın Fiat ve Jeep firmalarını satın almak istediği belirtiliyordu.

Henüz 1 yıllık olan BMW, Intel ve MobilEye ortaklığı 2021 yılına kadar üçüncü, dördüncü ve beşinci seviye otonom sürüşü seri üretim araçlarına getirmeyi planlıyor. Grup yaptığı basın toplantısında 2017 sonuna kadar kamuya açık yollara 40 adet adet otonom sürüş test aracı süreceklerini belirtmiş.