Fiat Chrysler Automobiles, BMW-Intel'in otonom teknolojileri geliştirme grubuna dahil oldu

Haber Editörü
BMW, Intel ve MobilEye arasındaki otonom sürüş teknolojileri için oluşturulan ortaklık başka bir otomobil üreticisinin daha ilgisini çekip dahil olmasına neden oldu. Grup yaptığı açıklamayla yarı otonom ve tam otonom teknolojilerin geliştirilmesinde Fiat Chrysler Automobiles ortaklığının da kendilerine katıldığını duyurdu. Bu adım FCA'nın otonom teknolojilerde diğer üreticilerin gerisinde kalmaması açısından oldukça büyük bir önem arz ediyor.
Basın toplantısında açıklama yapan FCA CEO'su Sergio Marchionne, "Otonom sürüş teknolojisini ilerletmek için otomobil üreticileri, teknoloji sağlayıcıları ve tedarikçiler arasında ortaklıklar kurmak hayati önem taşımaktadır" sözlerini söylerken, bu oluşumun FCA'ya pek çok manada yarar sağlayacağını eklemiş. Bu haber pazartesi günü çıkan Çin'li bir firmanın FCA'nın bazı varlıkları için teklif verdiği haberi sonrası gelirken, bahse konu olan haberde Çin'li firmanın Fiat ve Jeep firmalarını satın almak istediği belirtiliyordu.
Henüz 1 yıllık olan BMW, Intel ve MobilEye ortaklığı 2021 yılına kadar üçüncü, dördüncü ve beşinci seviye otonom sürüşü seri üretim araçlarına getirmeyi planlıyor. Grup yaptığı basın toplantısında 2017 sonuna kadar kamuya açık yollara 40 adet adet otonom sürüş test aracı süreceklerini belirtmiş.
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1500 yil önceki efsanelere inaniliyor, planli projeli şeylere inanmiyorsun öyle mi?
Sanirim orada yapilan harcamaları bizim diyanetin yillik 8 milyarlık harcamasina benzettin. Adam dunya tarihinde ilk reuseable roketini yapti. Insansiz olarak uzaya gonderip, minnacik bir gemiye indirdi.
10 yil icinde tükürdüğünü yalamaya hazir ol.
Aynen millet hala almanları birşey sanıyor. Seviye olarak iphone warcraft sananlar var bir de :D
mars projesi gibi bunu da iptal eder. 5. seviye otonom demek aracın içinde sürücü olmadan kendi kendine gidebilmesi demek. Ne yollar buna müsait ne de yasalar. Feci sallamış musk efendi.
Alman,İtalyan,Japon gelince teslaya büyük pazar kalmaz.
Hiç birinin CEO'su Musk kadar zeki ve ileri görüşlü değil. 10 yıl sonra bu konuyu konuşalım. Tesla Model 3 abd'de en çok satan birkaç araba arasına girecek 2019'da. BMW ilk 50'ye araba sokabilecek mi?
Haha 75. sırada bir BMW girebilmiş.
Tesla daha çıkmadan 460bin ön sipariş aldı. Hangi alman markası tarihinde bunu yapmış. Nal toplayacak olan almanlar olmasın?
http://www.goodcarbadcar.net/2017/01/usa-2016-vehicle-sales-by-model-manufacturer-brand.html
BMW'nin hangi arabası full otonom sürüşe hazır donanımla satılıyor? Tesla? Hepsi. Tartışılacak bir durum yok.
Bravo ve Punto gibi harika 2 aracını intihar ettiren FCA, otonom sürüşünü Egea denen arabaya benzeyen arabaya mı koyacak anlamadım?
Önce model üretsinler sonra otonom koştursunlar.
500 ailesine konulabilir ama.