Fifa 20'nin çıkış tarihi ve detayları açıklandı

Teknoloji Editörü
EA Sports, EA Play basın toplantısında yaklaşmakta olan Fifa 20 oyunu hakkında bazı detayları açıkladı. Popüler futbol oyunu yeni versiyonunda, standart oyun modlarının yanı sıra, yeni özelliklere ve sokak futboluna odaklanan oyun modlarına da sahip olacak.
Ayrıca Bkz. "Google, Android işletim sistemini hacker'lara karşı koruması konusunda Huawei'yi uyardı"
Sokak maçları yapılabilecekEA Play canlı yayınında Fifa 20'nin bir sokak futbolu modu olan Volta tanıtıldı. Bu modda büyük stadyumlar yerine, futbolseverler diğer oyuncularla birlikte kafesli sokak futbol sahalarında maç yapabilecekler. Volta adı verilen bu modun Story ve Online olarak ikiye ayrılacağı belirtiliyor. Story yani hikaye modunda oyuncular futbol efsanelerinden biri olmak için mücadele verebilecekler. Online mod ise özel karakterler ve çok oyunculu maçlar sunacak.
Gelelim oyunla ilgili diğer detaylara. EA Sports'un açıklamalarına göre Fifa 20, 27 Eylül tarihinde piyasaya çıkacak. Yani oyunu oynamak için birkaç ay daha beklememiz gerekiyor. Oyunun ilk olarak PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında yayınlanacağı açıklanırken, fiyatının ne olacağına dair bir bilgi ise henüz paylaşılmadı.
https://www.ea.com/games/fifa/fifa-19/news/fifa-20-release-date?isLocalized=true Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sokak futbolu, sokak basketbolu bir şovdur ve bu şovunuzu diğer insanların görmesini istersiniz. Gerçek seyirciler sizi kenardan izleyebilmeli, tezahürat yapabilmeli ve sonraki maç için size rakip olabilmeliler.
Sokak basketbolu için 2K Games bu işi çok iyi başarıyor. Aşağıdaki görüntü NBA2K19 açık dünyasından bir alıntı. FIFA 20 içinde de herkesin bir birinin maçını izleyebildiği, katılabildiği, tezahürat yapabildiği, yan yana sahaların olduğu, açık dünya şeklinde bir sokak futbolu modu eklenirse başarılı olacaktır. Sırf bu mod için FIFA alanlar bile olacaktır. Aksi taktirde başarılı olması çok zor. Daha önce denendi olmadı.
Her yıl fizik motoru daha iyi olacak deniyor, benim beklentim olmadığı icin iyi veya kötü yorum yapamam. Fifa oyuncusu değilim çünkü.
Keşke football manager da biraz oyuncu çekmek için bir şeyler yapsa. Onun fizik motoru zaten kötü. Oyunu oynarken zevk alsam bile ms-dos ekranında tuşlara bastığım gerçeği değişmiyor.
Süreyya Hanım’ın muhteşem değişimine benzemez umarım.