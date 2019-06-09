Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fifa 20'nin çıkış tarihi ve detayları açıklandı

EA Sports'un popüler futbol oyunu serisi Fifa'nın yeni versiyonu ile ilgili detaylar paylaşıldı. İşte merakla beklenen Fifa 20'nin çıkış tarihi ve oyuna gelen yenilikler.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
3b
1
9
Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
EA Sports, EA Play basın toplantısında yaklaşmakta olan Fifa 20 oyunu hakkında bazı detayları açıkladı. Popüler futbol oyunu yeni versiyonunda, standart oyun modlarının yanı sıra, yeni özelliklere ve sokak futboluna odaklanan oyun modlarına da sahip olacak.

Sokak maçları yapılabilecek

EA Play canlı yayınında Fifa 20'nin bir sokak futbolu modu olan Volta tanıtıldı. Bu modda büyük stadyumlar yerine, futbolseverler diğer oyuncularla birlikte kafesli sokak futbol sahalarında maç yapabilecekler. Volta adı verilen bu modun Story ve Online olarak ikiye ayrılacağı belirtiliyor. Story yani hikaye modunda oyuncular futbol efsanelerinden biri olmak için mücadele verebilecekler. Online mod ise özel karakterler ve çok oyunculu maçlar sunacak.

Gelelim oyunla ilgili diğer detaylara. EA Sports'un açıklamalarına göre Fifa 20, 27 Eylül tarihinde piyasaya çıkacak. Yani oyunu oynamak için birkaç ay daha beklememiz gerekiyor. Oyunun ilk olarak  PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında yayınlanacağı açıklanırken, fiyatının ne olacağına dair bir bilgi ise henüz paylaşılmadı.

https://www.ea.com/games/fifa/fifa-19/news/fifa-20-release-date?isLocalized=true Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Şarapçı Orhan 1 hf.
Aynı yemeği ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyolar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xml-arif 1 hf.
NBA2K gibi olacak desenize :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 1 hf.
NBA2K serisindeki sokak basketbolunun sokak futbolu versiyonu olursa ilgi görecektir. Aksi taktirde, daha önce denenmiş ve hayal kırıklığı ile sonuçlanan FIFA Street ile aynı başarısızlığı yaşayacaktır.

Sokak futbolu, sokak basketbolu bir şovdur ve bu şovunuzu diğer insanların görmesini istersiniz. Gerçek seyirciler sizi kenardan izleyebilmeli, tezahürat yapabilmeli ve sonraki maç için size rakip olabilmeliler.

Sokak basketbolu için 2K Games bu işi çok iyi başarıyor. Aşağıdaki görüntü NBA2K19 açık dünyasından bir alıntı. FIFA 20 içinde de herkesin bir birinin maçını izleyebildiği, katılabildiği, tezahürat yapabildiği, yan yana sahaların olduğu, açık dünya şeklinde bir sokak futbolu modu eklenirse başarılı olacaktır. Sırf bu mod için FIFA alanlar bile olacaktır. Aksi taktirde başarılı olması çok zor. Daha önce denendi olmadı.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 1 hf.
Pro mode da beklenen değişiklikler yapılmazsa çöp oğlu çöp yine. Anca ut ile ergenlere coin satsınlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ohol Oula 1 hf.
Hiçbiri benim için Fifa 2008 gibi olamaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Requizm 1 hf.
Bu oyuna 2019 ile beraber gelen farklı modlar beni sevindiriyor. Fifa oyuncusu değilim, kırk yılda bir oynarım. Ama kuralsız maçlar, ilginç haritalar, modlar, hikaye modu falan oyuna renk katan şeyler. Arkadaşlarımız ile daha da eğlenceli oluyor üstelik bu şekilde.
Her yıl fizik motoru daha iyi olacak deniyor, benim beklentim olmadığı icin iyi veya kötü yorum yapamam. Fifa oyuncusu değilim çünkü.
Keşke football manager da biraz oyuncu çekmek için bir şeyler yapsa. Onun fizik motoru zaten kötü. Oyunu oynarken zevk alsam bile ms-dos ekranında tuşlara bastığım gerçeği değişmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 1 hf.
19'u 18'in aynı diye indirmedim bile 20 umarım beklentimizi karşılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ymhaslaman 1 hf.
Artık gel bir "Volta" atalım deriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Game Capture TV 1 hf. yeni yorumcu
Yepyeni fizik motoruyla hiç olmadığı kadar gerçekçi mücade... afgsdgjkg
Süreyya Hanım’ın muhteşem değişimine benzemez umarım.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. Bethesda’nın bulut tabanlı oyun teknolojisi: Orion 1 hf. iOS 13 uygulama silmeyi kolaylaştıracak 1 hf. Elektrikli hiper otomobil Rimac C_Two, Forza Horizon 4'e eklendi 1 hf. Rusya önde gelen VPN hizmetlerini yasaklamaya başlıyor 1 hf. Xbox Elite Controller 2 tanıtıldı 1 hf. ABD'li şirketler, Avrupalı iş ortaklarından Huawei'yi boykot etmesini istiyor 1 hf. Age Of Empires II: Definitive Edition bu sonbaharda gelecek 1 hf. FromSoftware ve George RR Martin sunar: Elden Ring 1 hf. Yeni nesil Xbox duyuruldu: 8K grafikler, 120fps desteği, SSD depolama ve ışın izleme 1 hf. Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihi açıklandı: Türkçe altyazıyla geliyor 1 hf. X-Men: Dark Phoenix, gişede tarihi bir başarısızlık yaşadı 1 hf. Marvel Sinematik Evrenindeki tüm filmler 4K çözünürlükte yayınlanacak 1 hf. Apple sürücüsüz otomobil girişimi Drive.ai'yi satın alabilir 1 hf. Zirve Takipçi ile Instagram Takipçi Satın Alın 1 hf. Mozilla yakında, Firefox Premium adlı ücretli abonelik hizmetini başlatacak 1 hf. Satılık Pomerianian Boo 1 hf. Toy Story 4 için paylaşılan ilk yorumlar çok olumlu (Spoiler içermez!) 1 hf. Çernobil'i ziyaret etmek ne kadar güvenli ? 1 hf. iOS 13 aynı anda, hem ön hem arka kameradan video kaydedilmesine izin verecek 1 hf. Realme'nin 5G özellikli telefonu bu yıl geliyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Fifa 20'nin çıkış tarihi ve detayları açıklandı Sonraki PC için Xbox Game Pass beta, aylık 1 dolara en az 10 oyun sunuyor 1 hf. Amiral gemisi Samsung tablet GeekBench’te göründü 1 hf. Rivian elektrikli araçlar birbirlerini şarj edebilecek 1 hf. Yok böyle performans | Gigabyte'ın çılgın SSD çözümü 1 hf. Nvidia GeForce RTX kartları güncelleniyor 2 hf. Huawei yasakları DRAM fiyatlarını aşağı çekiyor 2 hf. Fiyat-performansa oynayan AMD stratejisi tarih oluyor 2 hf. Huawei P30’un 12 GB RAM’li versiyonu görüldü 2 hf. LG Stylo 5 tasarımı ortaya çıktı 2 hf. Galax'ın havalı ekran kartı | 10. Yıl özel RTX 2080 Ti HOF 2 hf. iOS 13, uygulamaların sizi takip ettiği yerleri haritada gösteriyor 2 hf. Elektrikli SUV üretimi için Toyota ve Subaru ortaklık kuruyor 2 hf. Samsung Galaxy Note 10 serisi 10 Ağustos'ta tanıtılacak 2 hf. CRISPR yöntemi transpozonlar ile geliştiriliyor 2 hf. Samsung Galaxy M40'ın teknik özellikleri açığa çıktı 2 hf. Xiaomi, MIUI arayüzündeki reklamları azaltacağını açıkladı 2 hf. Yeni uygulama öksürük ile hastalıkları teşhis ediyor 2 hf. Yeni yasa ile elektrikli araçlara yapay motor sesi eklenecek 2 hf. Snapchat uygulamasına etkinlik özelliği geliyor 2 hf. Mercedes-Benz GLB'nin tanıtım tarihi açıklandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Steam Yaz İndirimleri 2019 ne zaman
DonanımHaber
31 TL değerindeki 'Rebel Galaxy' kısa
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim