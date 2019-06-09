Fifa 20'nin çıkış tarihi ve detayları açıklandı

EA Sports, EA Play basın toplantısında yaklaşmakta olan Fifa 20 oyunu hakkında bazı detayları açıkladı. Popüler futbol oyunu yeni versiyonunda, standart oyun modlarının yanı sıra, yeni özelliklere ve sokak futboluna odaklanan oyun modlarına da sahip olacak.

Sokak maçları yapılabilecek

https://www.ea.com/games/fifa/fifa-19/news/fifa-20-release-date?isLocalized=true

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EA Play canlı yayınında Fifa 20'nin bir sokak futbolu modu olantanıtıldı. Bu modda büyük stadyumlar yerine, futbolseverler diğer oyuncularla birliktesokak futbol sahalarında maç yapabilecekler. Volta adı verilen bu modunveolarak ikiye ayrılacağı belirtiliyor. Story yani hikaye modunda oyuncular futbol efsanelerinden biri olmak içinverebilecekler. Online mod ise özel karakterler vemaçlar sunacak.Gelelim oyunla ilgili diğer detaylara. EA Sports'un açıklamalarına göre Fifa 20,piyasaya çıkacak. Yani oyunu oynamak için birkaç ay daha beklememiz gerekiyor. Oyunun ilk olarakveplatformlarında yayınlanacağı açıklanırken,ne olacağına dair bir bilgi ise henüz paylaşılmadı.