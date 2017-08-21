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Final Fantasy XV PC Versiyonu Doğrulandı

Nvidia ve Square Enix, Final Fantasy XV'in PC'ye geleceğini resmi olarak doğruladı. Final Fantasy XV, 2018 başlarında Windows Store, Origins ve Steam platformlarında yayınlanacak.
1 yıl
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3
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Square Enix, Gamescom'da Nvidia basın konferansı esnasında Final Fantasy XV'in PC'ye geleceğini resmi olarak doğruladı.
Final Fantasy XV'in PC versiyonu Season Pass ve güncellemeler dahil olmak üzere konsollarda bulunan tüm içeriklere sahip olacak. Bunun dışında PC versiyonunda 4K yüksek çözünürlüklü dokular, Dolby Atmos, birinci şahıs kamera modu ve Nvidia GameWorks teknolojisi sayesinde geliştirilmiş saç, ot, gölge, ateş, duman ve bunun gibi görsel efektler bulunacak.
Final Fantasy XV 2018'in başlarında Windows 10, Steam ve Origin için çıkacak.
Tanıtım videosunu aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Final_Fantasy_XV_PC_Versiyonu_Dogrulandi-87749.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Omisis046 1 yıl
Keşke bir açık dünya yapsalar şu oyunu.
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redoracle 1 yıl
Video bağlantısı ölmüş.
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theJuDGe_41 1 yıl redoracle
redoracle

Video bağlantısı ölmüş.

Düzelttim teşekkürler
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