Final Fantasy XV PC Versiyonu Doğrulandı

Square Enix, Gamescom'da Nvidia basın konferansı esnasında Final Fantasy XV'in PC'ye geleceğini resmi olarak doğruladı.

Final Fantasy XV'in PC versiyonu Season Pass ve güncellemeler dahil olmak üzere konsollarda bulunan tüm içeriklere sahip olacak. Bunun dışında PC versiyonunda 4K yüksek çözünürlüklü dokular, Dolby Atmos, birinci şahıs kamera modu ve Nvidia GameWorks teknolojisi sayesinde geliştirilmiş saç, ot, gölge, ateş, duman ve bunun gibi görsel efektler bulunacak.

Final Fantasy XV 2018'in başlarında Windows 10, Steam ve Origin için çıkacak.

Tanıtım videosunu aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Final_Fantasy_XV_PC_Versiyonu_Dogrulandi-87749.htm