Flight Unlimited 2K16 kısa süreliğine ücretsiz

Microsoft Store'da 42.5 TL'ye satılmakta olan Flight Unlimited 2K16 uçuş simülasyonu oyununu ücretsiz olarak sunuyor. Bu fırsattan yararlanmak için oyunu üç gün içersinde Microsoft Store kütüphanenize eklemeniz yeterli.

Flight Unlimited 2K16, yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleriyle birlikte desteklenmiş haritalarıyla İsviçre ve Las Vegas gibi yerleri de içeriyor. Aynı zamanda 4K çözünürlükte uçak kokpitlerine sahip. 24 saatlik gece gündüz döngüsü ve dinamik hava şartlarıyla birlikte çeşitli görevlere çıkabiliyorsunuz.

Oyunu sadece Microsoft Store'dan indireceğiniz için aynı zamanda çalıştırmak için de Windows 10 işletim sistemi şart koşuluyor elbette. Oyun yaklaşık 3.5 GB büyüklüğe sahip.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Flight_Unlimited_2K16_Kisa_Sureligine_Ucretsiz-89311.htm