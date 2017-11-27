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Flight Unlimited 2K16 kısa süreliğine ücretsiz

Microsoft Store'da bulunan uçak simulasyonu oyunu Flight Unlimited 2K16 kısa süreliğine ücretsiz olarak indirilebiliyor. Windows 10 cihazlar üzerinde oynayabileceğiniz oyunun indirme linki burada:
1 yıl
5,8b
1
32
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Microsoft Store'da 42.5 TL'ye satılmakta olan Flight Unlimited 2K16 uçuş simülasyonu oyununu ücretsiz olarak sunuyor. Bu fırsattan yararlanmak için oyunu üç gün içersinde Microsoft Store kütüphanenize eklemeniz yeterli.
Flight Unlimited 2K16, yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleriyle birlikte desteklenmiş haritalarıyla İsviçre ve Las Vegas gibi yerleri de içeriyor. Aynı zamanda 4K çözünürlükte uçak kokpitlerine sahip. 24 saatlik gece gündüz döngüsü ve dinamik hava şartlarıyla birlikte çeşitli görevlere çıkabiliyorsunuz.
Oyunu sadece Microsoft Store'dan indireceğiniz için aynı zamanda çalıştırmak için de Windows 10 işletim sistemi şart koşuluyor elbette. Oyun yaklaşık 3.5 GB büyüklüğe sahip.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Flight_Unlimited_2K16_Kisa_Sureligine_Ucretsiz-89311.htm Yorum Yaz
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Ahmet© 1 yıl en beğenilen tesbihcekenhoroz
tesbihcekenhoroz
Windows 98 kullandigim icin indiremedim. :/

Hocam foruma girebildiğine şükret sen
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gcb1903 1 yıl LittleHawk
LittleHawk

Beğendiysen otur oyna

Ben kendi fikrimi söyledim.



Bana göre DANDİK bir mobil oyundan başka bir şey değil

Kaç yıllık Flight Simulator X bile bundan kaç kat daha iyidir

Bahsettiğim oyunu bilmeyen yoktur her halde...



----
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Aynı oyun Google Play Store da 2 lira 89 kuruş oyunun gerçek değeri budur.
Mobil oyun işte!




Microsoft yiyorsa re-core, quantum break, Forza 7 gibi oyunlara indirim yapsın





Sakin hocam niye sinirlendin bu kadar. Bak kendin bile diyorsun oyunun değeri 2.89 anca eder diye. Ama oyun BEDAVA. Anlatamıyorum sanırım. Halbuki edebiyat fakültesi mezunuyum. Benden akıllı bir adamın dediği gibi. "Bildiklerin, ancak karşındakinin anlayabildiği kadardır."
LittleHawkBeğendiysen otur oynaBen kendi fikrimi söyledim.Bana göre DANDİK bir mobil oyundan başka bi...
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cellat87 1 yıl
hahahhahah lan windows 10 yok diye indiremiyorum oyunu illa windows 10 olması lazım diyor indirme butonu aktif olmuyor :D
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imperium 1 yıl
Ücret çıkıyor süre bitti sanırım
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0MG90 1 yıl
14 lira fiyatı var. Bitti mi ücretsiz kampanyası?
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asdfghjklşiasdfghjklşib 1 yıl
ÇOK GÜZEL BİR OYUNMUŞ BEĞENDİM MÜKEMMEL
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rabiasevvalnecli 1 yıl
çok güzel
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tryk... 1 yıl
cok iyi oyun
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soldier_x 1 yıl
ekledim.beleş değilmi ekle gitsin bu mantık beni bitirecek
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Kadima 1 yıl

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yeterli hafıza olmadığı için indiremedim
Yakında CD'ye geçeceğim.
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artenis 1 yıl
Yerli yolcu uçağı yapıyoruz haberi sandım :D
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Spider_hip 1 yıl
Spoiler Alert
Microsoft'un 2 liralık mobil oyunu bedava dağıtarak, sırf o 2 liralık dandik oyun için daha fazla Win10'a adam geçirme çabalarından biri daha.
Hayııır Win 7 ise alamazsın bileeee, Win 8.1 ise alamazsııın, oynayamazsııın. Sebep? Dua edin Chrome'la Firefox'la falan sitesi açılıyor :D Hayııır Edge kullanmadan siteyi göremezsiiin de diyebilirdi. Köylü kurnazı diyoruz böylelerine.
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voodoo child 1 yıl
ms-dos kullandigim icin indiremedim :/ herseyi bir kenara birakip windows 3.1'e gecebilirim her an...
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