Ford, $200 milyona yeni bir rüzgar tüneli tesisi inşaa edecek

Ford, yeni araçlarında daha yüksek yakıt ekonomisi ve performans sağlamak amacıyla yeni bir yüksek teknolojili rüzgar tüneli tesisi için önemli miktarda para harcamayı planlıyor.

Bu hedeflere ulaşmak adına tesis, yüksek hızlar, aşırı sıcaklıklar ve büyük araçlar da dahil olmak üzere bir dizi durumu simüle edebilen bölümlere sahip olacak.

Performans kanadında, hızlı-hareketli kayış sistemini barındıracak olan tünellerden bir tanesinde, çoklu kayış sisteminin ayarlanma durumuna göre, hava doğrudan aracın etrafında 200 mph (320 km/h) süratle yönlendirilecek. Ford'un spor ve yarış araçları için kullanılacak olan bu sistem aynı zamanda diğer modellerin de aerodinamiğini arttırmak için kullanılarak yakıt ekonomisi adına fayda sağlayacak.

Kurulacak tesisin bir diğer bölümünde ise ekstrem hava sıcaklıkları simüle edebilecek. Ford'un belirttiğine göre bu özel test odası içerisinde bulunan objeleri -40 santigrat dereceye kadar soğutabilmenin yanısıra, 60 santigrat dereceye kadar da çıkarabilme yeteneğine sahip olacak.

Ford'un kamyon gibi büyük araçları için de özel test odaları barındıracak olan bu yeni tesis Allen Park,Michigan'da bu yıl içerisinde inşaa edilecek ve toplamda 200 milyon dolara mal olacak.