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Ford, $200 milyona yeni bir rüzgar tüneli tesisi inşaa edecek

Amerikalı otomobil devi Ford araçlarında performans ve yakıt ekonomisini artıracak aerodinami çalışmaları yapmak için Michigan'da yeni bir yüksek teknolojili rüzgar tüneli tesisi kurmaya hazırlanıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Ford, yeni araçlarında daha yüksek yakıt ekonomisi ve performans sağlamak amacıyla yeni bir yüksek teknolojili rüzgar tüneli tesisi için önemli miktarda para harcamayı planlıyor.
Bu hedeflere ulaşmak adına tesis, yüksek hızlar, aşırı sıcaklıklar ve büyük araçlar da dahil olmak üzere bir dizi durumu simüle edebilen bölümlere sahip olacak.
Performans kanadında, hızlı-hareketli kayış sistemini barındıracak olan tünellerden bir tanesinde, çoklu kayış sisteminin ayarlanma durumuna göre, hava doğrudan aracın etrafında 200 mph (320 km/h) süratle yönlendirilecek. Ford'un spor ve yarış araçları için kullanılacak olan bu sistem aynı zamanda diğer modellerin de aerodinamiğini arttırmak için kullanılarak yakıt ekonomisi adına fayda sağlayacak.
Kurulacak tesisin bir diğer bölümünde ise ekstrem hava sıcaklıkları simüle edebilecek. Ford'un belirttiğine göre bu özel test odası içerisinde bulunan objeleri -40 santigrat dereceye kadar soğutabilmenin yanısıra, 60 santigrat dereceye kadar da çıkarabilme yeteneğine sahip olacak.
Ford'un kamyon gibi büyük araçları için de özel test odaları barındıracak olan bu yeni tesis Allen Park,Michigan'da bu yıl içerisinde inşaa edilecek ve toplamda 200 milyon dolara mal olacak.

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HKSoftware 2 yıl en beğenilen
Bu nasil bir baslik cevirisidir arkadas. Sen 3 milyar sen 3 milyar 750 milyon sen n'aptin bu parayi?
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BekirHan 2 yıl
Rüzgar tüneli mantıkta basit bir iş gibi görünsede uygalamada tesis olarak zor bir yapı.
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HKSoftware 2 yıl en beğenilen
Bu nasil bir baslik cevirisidir arkadas. Sen 3 milyar sen 3 milyar 750 milyon sen n'aptin bu parayi?
1 Yanıt Yanıtla +7
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ErkekAdamınNickiUzunOlur 2 yıl HKSoftware
HKSoftware
Bu nasil bir baslik cevirisidir arkadas. Sen 3 milyar sen 3 milyar 750 milyon sen n'aptin bu parayi?

ben de ona takıldım acaba arkadaş yazdığı şeyi nasıl okuyor
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SCWS 2 yıl
Ford çok super car üretmedi ama bir tane yaptılar tam yaptılar ford gt tüm zamanların en iyi spor otomobillerinden biridir, yeni gt'nin zaten aerodinamik yapısı ortada adamlar müthiş yapmışlar, tabi normal araçların aerodinamik yapısı iyileştirilse daha güzel olur.
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