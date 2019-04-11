Fortnite'a gelen yeni güncelleme ile "yeniden doğma noktaları" oyuna eklendi

Battle Royale türündeki en popüler oyun olan Fortnite, bu popülerliğini korumaya devam etmekte kararlı. Son dönemin hızla yükselen Apex Legens oyunu da Battle Royale türünün iddialı örneklerinden bir diğeri. EA ve Respawn tarafından yayınlanan Apex Legends’i karşısına almaya karar veren Epic Games, Fortnite’a Canlandırma Minibüsü (Reboot Van) isminde yeni bir özellik ekledi. Yeniden doğma noktası olarak özetleyebileceğimiz bu özelliğin Apex Legends’den ilham alındığı oldukça açık.

8.30 güncellemesi ile geldi

Geçtiğimiz hafta Canlandırma Minibüsü yeniden doğma noktalarının geleceği zaten resmi olarak paylaşılmıştı. Ancak Fortnite için bugün yayınlanan 8.30 güncellemesi ile birlikte Canlandırma Minibüsü özelliği oyun içerisindeki yerini almış oldu. Takım halinde oynarken bir arkadaşınız öldüğünde üzerinden Reboot kartı düşecek. Bu kartı harita üzerinde konumlandırılmış herhangi bir Canlandırma Minibüsü'ne götürdüğünüz anda ölü durumda olan tüm takım arkadaşlarınızı tekrardan canlandırabileceksiniz.

Canlandırma işlemi gerçekleştirilirken konumunuz diğer kullanıcılar tarafından fark edilebilecek. Bu da ölen takım arkadaşlarınızı canlandırmanın çok da kolay olmayacağı manasına geliyor. Ayrıca yeniden doğan karakterinizin oyuna yeni başlamış gibi sıfır eşyayla doğacağını da belirtelim.

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Apex Legends oynama fırsatı bulmuş olan oyun severler bu özelliğe zaten aşinalar. Fortnite da rekabette geri kalmamak için “ilham almaktan” geri kalmamış. Son olarak 8.30 güncellemesinin Canlandırma Minibüsü haricinde birçok değişim ve oyun içi hata düzeltmesi sunduğunu söyleyebiliriz. Tüm değişimlere bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://www.epicgames.com/fortnite/tr/patch-notes/v8-30