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Fortnite, artık PlayStation 4 ve PC oyuncularını eşleştirecek

Günümüzün en popüler oyunlarından biri olan Fortnite'ın yapımcısı Epic Games, klavye ve mouse kullanan PlayStation 4 kullanıcılarını PC oyuncularıyla eşleştireceğini açıkladı.
9 ay
5,2b
1
8
Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Popüler hayatta kalma oyunu Fortnite, yapımcısı Epic Games'in baş döndürücü bir şekilde büyümesine hepimiz şahit oluyoruz. Neredeyse her gün bir yeniliğin duyurulduğu popüler oyunda şimdi de artık PlayStation 4 ve PC oyuncularının eşleştirileceği açıklandı.

Sırada Xbox One var

Bildiğiniz üzere Fortnite'ı PlayStation 4'te oynayan kullanıcılar, joystick kullandıkları için adil bir oyun olması açısından klavye ve mouse kullanan PC oyuncuları ile eşleştirilmiyordu. Oyunun yapımcısı Epic Games yeni bir açıklama yaparak PlayStation 4 oyun konsolunda klavye ve mouse kullanan oyuncuların, PC oyuncuları ile eşleştirileceğini duyurdu.
Bu durum, konsolun klavye ve fare denetimleri için resmi desteğe sahip olmaması nedeniyle maalesef Xbox One için geçerli değil. Xbox One'ların da bu oyuncularla eşleştirilebilmesi için Microsoft'un güncellemesinin beklendiği belirtiliyor.

https://www.epicgames.com/fortnite/en-US/news/state-of-development-august-2018 Yorum Yaz
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Lord Melkor 9 ay en beğenilen Merdomable
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V4LKyR 9 ay
Klavye / mouse ile oynayınca ne oluyor, PS kolu ile oynayınca ne oluyor?
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1982-utkan 9 ay
Ya Epic games Xbox ile Ps4 ü Çaprazlasa ne iyi olur
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fhrstw 9 ay
Bir tarafta 240hz le 120 fps belki daha yüksek fpslerde bilgisayar oyuncusu diğer tarafta 60hz 60fps alan konsol oyuncuları. Gelişme güzel ama adil değil kaldı ki wifi ile bağlanınca ciddi ping farkıda oluyor. Ama güzel yinede çapraz platformu her zaman desteklemişimdir.
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Tommy Shelby 9 ay
Ds4 kullananlar kendi arasında mı eşlecek. Öyleyse bir şans vereyim Fortnite'a
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ConCarnage 9 ay
Bunu yenmek çok basit ki. Oyunu klavye mouse bağlamadan açarsın. Oyun başlar herkes araçtayken mouse ve klavyeyi takabilirsin. Oyun içinde takıncada algılıyor. Bence oyun klavye mouse desteğini direk kesmesi gerekiyor. Sık yaşadığım problemlerden birisi. Sürekli klavye mouse ile oynayan adam denk geliyor. Deathcam den belli oluyor.
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Merdomable 9 ay
Dezavantajlı bir durum.
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Lord Melkor 9 ay Merdomable
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