Fortnite, artık PlayStation 4 ve PC oyuncularını eşleştirecek

Popüler hayatta kalma oyunu Fortnite, yapımcısı Epic Games'in baş döndürücü bir şekilde büyümesine hepimiz şahit oluyoruz. Neredeyse her gün bir yeniliğin duyurulduğu popüler oyunda şimdi de artık PlayStation 4 ve PC oyuncularının eşleştirileceği açıklandı.

Sırada Xbox One var

Bildiğiniz üzere Fortnite'ı PlayStation 4'te oynayan kullanıcılar, joystick kullandıkları için adil bir oyun olması açısından klavye ve mouse kullanan PC oyuncuları ile eşleştirilmiyordu. Oyunun yapımcısı Epic Games yeni bir açıklama yaparak PlayStation 4 oyun konsolunda klavye ve mouse kullanan oyuncuların, PC oyuncuları ile eşleştirileceğini duyurdu.

Bu durum, konsolun klavye ve fare denetimleri için resmi desteğe sahip olmaması nedeniyle maalesef Xbox One için geçerli değil. Xbox One'ların da bu oyuncularla eşleştirilebilmesi için Microsoft'un güncellemesinin beklendiği belirtiliyor.

https://www.epicgames.com/fortnite/en-US/news/state-of-development-august-2018