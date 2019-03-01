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Fortnite içerisinde albüm tanıtımı yapılacak

Fortnite ve PUBG gibi milyonlarca oyuncuyu aynı anda ağırlayan yapımların marka lansmanı için de popüler hale geldiğini görüyoruz. Fortnite bu anlamda bir ilki gerçekleştiriyor.
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Artık milyonlarca oyuncusu olan oyunların da birer lansman alanı haline geldiğini görüyoruz. Yoğun bir etkileşim alan bu oyunlarda lansman yapmak üreticilerin yeni bir pazarlama taktiği haline geldi. Lamborghini’nin Asphalt 9 lansmanının ardından Weezer da Fortnite içerisinde bir lansman gerçekleştiriyor.

Yeni albüm

Ünlü rock grubu Weezer yeni albümlerinin tanıtımı için Fortnite oyununda bir ada tasarladı. Creative modu içerisinde tasarlanan ada Weezer World adını taşıyor ve The Black Album adındaki yeni albümü tanıtıyor.

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Türünün ilk örneği olduğu belirtilen Weezer World adasında oyuncular farklı mini bulmacalar çözerken yeni albümden kesitler de dinleyebilecekler. Ayrıca özel bir soundtrack şarkısı olduğu da belirtiliyor.

Bu denli popüler olması Epic Games için de yeni bir reklam alanı anlamına geliyor. Muhtemelen bu tür Creative mod pazarlamalarını daha sık göreceğiz. Geçtiğimiz aylarda da Marshmello grubu yaklaşık 10 milyon Fortnite oyuncusuna sanal bir konser vermişti.

 

https://www.engadget.com/2019/03/01/weezer-fortnite-new-album/ Yorum Yaz
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