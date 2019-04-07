Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fortnite’ın bağımlılık yaptığı tartışmasına Prens Harry de katıldı

Son yılların en popüler oyunu Fortnite, oynayanlarda bağımlılık yaptığı gerekçesiyle b,r kesim tarafından kıyasıya eleştiriliyor. Eleştirenler grubuna Prens Harry de katılmış durumda.
1 ay
3,9b
1
12
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in torunu ve tahtın altıncı sıradaki varisi Prens Harry, son yılların en popüler oyunu olan Fortnite’a savaş açtı.

Genç Erkekler Hristiyan Birliği’nin (YMCA) Londra’da düzenlediği “Gençlerin karşılaştıkları ruhsal sağlık sorunları” etkinliğine katılan Prens burada özellikle sosyal medyayı hedef alan birtakım açıklamalarda bulunmuş. Günümüz ortamında sosyal medya kanallarının alkol ve uyuşturucudan daha zararlı olduğunu ifade eden Harry, bağımlılığa neden olma konusunda sözü Fortnite’a getirmeyi de ihmal etmemiş. Hatta Prens, hedefe koyduğu tüm aktivitelerin yasaklanması gerektiğini savunmuş.

Prens Harry yaptığı açıklamada, “Fortnite gibi bir oyunun çocuklar için iyi olduğunu düşünmüyorum. Ailelerin elleri ve kolları bağlanmış durumda, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Elde sanki patlamaya hazır bir bomba varmış gibi bekleniyor. Böyle bir oyunun ev ortamında oynamasına izin verilmesinin ne gibi bir faydası olabilir? Oyun belli ki bağımlılık yapmak için yaratılmış.” sözleriyle tepkisini dile getirmiş.

Oyunlara karşı politikacılar ya da sözde ünlülerin takındıkları benzer tutumların, bahsi geçen kişilerin konuya tam hâkim olamadıkları için ortaya konduğuna dair şüpheler de yok değil. Fortnite’in diğer oyunlara kıyasla daha çok bağımlılık yaptığını ortaya koyan somut bir veri, maalesef henüz bulunmuyor. Dile getirilen ortak görüş, Fortnite’ın diğer oyunlara kıyasla çok daha başarılı olduğu yönünde şekilleniyor.

WHO, hastalık kapsamına alabilir

Yine de oyun bağımlılığı kavramının, hastalık olarak değerlendirilmediği çıkarımında bulunmak da doğru değil. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO), oyun bağımlılığı hususunu; Uluslararası Hastalık Sınıflandırılması (ICD) yönergesinin 11. Revizyonuna dahil ettiği biliniyor. Ancak Eğlence Yazılımı Birliği (ESA) ve Birleşik Krallık İnteraktif Eğlence topluluğu da (UKIE), WHO’nun konuyu tekrar değerlendirmesi gerektiğini savunuyor. ICD-11’in son sürüm sunumunun yapılacağı ve 20-28 Mayıs tarihlerinde icra edilecek Dünya Sağlık Kongresi’nde, söz konusu organizasyonların WHO’ya yapmış oldukları çağrıların işe yarayıp yaramadığını hep beraber göreceğiz. Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.


https://wccftech.com/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
a_y_k_u_t 1 ay
Sevemedim bir türlü minecraft bozması, third person, cartoon network'den çıkma grafikli oyunu. Insurgency ayarında karanlık temalı ağır bir oyun çıksa da oynasak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratcan1981 1 ay
vay be yeni nesile bizki counter ,Knight, warcraft bağımlısı olmuştuk şimdiki bebelerin bağımlı olduğu oyunlara bak
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pop-up 1 ay muratcan1981
biz ne oyunlara bağımlıydık onlara nelere işte kuşak farkı hocam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ramis78 1 ay
çok saçma biz ne bağımlılık yapan oyunlar gördük.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 1 ay
hepsi AKP yüzünden !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZavallıAdam 1 ay
İnternette çocuklar fortnite oynarken televizyonun önüme geçen veya televizyonu kapatan insanların videoları oluyor. Çocukların tepkilerinden oyuna yönelttikleri dikkati anlıyorsunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ozaninho 1 ay yeni yorumcu
Bagımlı olacaksam bu oyuna olmam ne oyunlar var...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The.Mafia 1 ay
Fortine pubg bağımlılık yapıyor kimisi için yaşam tarzı oldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Execuvite 1 ay
Aynı şekilde pubg da bağımlılık yapıyor hatta bir yerde okumuştum porno,uyuşturucu bağımlılığı gibi beyinde fazla dopamin salgılaması yapıyor ve böylelikle beynin ödül noktasını köreltiyor.
Yapay hazlar her zaman insan beynine zarar vermiştir ve veriyor. Sigara porno oyun bağımlılığı herhangi bir emek vermeden oturduğumuz yerden bağımlılık yapıyor çünkü emek yok yani bu insan doğasına ters ..
Mesela bir savaş gazisini ele alalım adam gerçek bir harpta savaşıyor ediyor sonra savaş bitti mi gerçek hayatına döndüğü zaman çoğu insanın gözünde asil bir insan gibi gözüküyor çünkü bunu gerçektende yaşamış fakat örneğin bir oyunda bu böyle değil oyunda böyle bir hazzın ancak yarısını salgılatıyor beyine fakat insana gerçek bir statü vermiyor.
Şunu açıkca bilimsel verilere dayanarak söylemek kolay ki insan böyle şeyleri bırakmalı çünkü beyine aşırı bir zarar veriyor ve insanı reel hayattan geri bırakıyor. Her insan hayatındaki bazı şeyleri gozlemleyip bağımlılıklarını bırakma yönünde çaba göstermelidir.
Edit: Yazım hatası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rajeesh 1 ay

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ambarad 1 ay
Belki de yaşım ilerlediği için böyle oluyordur ama, en çok sevdiğim multiplayer oyunları bile bir süre sonra bayıp bırakıyorum. Bırakmasam bile uzun aralar veriyorum.
Yaşı belli bir yere gelmiş kişiler bu "oyun bağımlılığı" olayını atlatabilir. Ama yaşı küçük kişiler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bu oyunları 10 yaşında çocuklar da oynuyor. Bu mesele oyunları, oyun firmalarını suçlamakla çözülmez. İş tamamen ailede bitiyor. Bir çocuğun eline daha 9-10 yaşında tablet, bilgisayar verirseniz ve bunu kontrol etmezseniz, olacak şey budur. Aileler çocuklarına sahip çıkamıyorsa, suç ne oyunda ne de firmalardadır. Dünyada "Sen 10-15 yaşındasın bu oyuna giremezsin" diye bir koruma yok. En fazla 18 yaşından büyük müsün uyarısı çıkar, onu da Yes No diyerek geçersin. Firma sorumluluğunu yerine getirmiş olur. Gerisi aileye kalmış.
Daha kendini bile zor anlayacak yaşta olan çocukları bu tarz konularda kontrol altına almazsanız, yarın bir gün oyun bağımlısı olduğunda çıkıpta "Şu şu oyun benim çocuğumu bağımlı yaptı" diyemezsiniz. Bağımlı yapan oyun değil, sizsiniz.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selcuk_ 1 ay Ambarad
ardeşim senin çocuğun var mı? çocuğunun olduğunu sanmıyorum zira yorumundan o çıkıyor. Bu gibi oyunlaar ve yapımlar yada sosyal medya uygulamaları kesinlikle masum değiller. Dünyada bu denli para akkışı sağlayacaklar işleri yapmak için anasını babasını satabilecek adamlar ve bu sistemin başına geçmiş insanlar var. maksat sadece para kazanmak olunca verdikleri zararları görmüyorlar. bunlara karşı dur diyenler olacak tabi.. he aile ve terbiyesi tabiki önemli ama yetmiyor. çevreden bu kadar uyarana maruz kalan çocuğu zapt etmen her zaman mümkün olmuyor. çocukları fanus içinde büyütemeceğimize göre çocuklarımıza zarar veren şeylere de müdahale etmek şart oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3866 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
oyun bağımlılığı, epic games ve
4 etiket daha fortnite Oyunlar Yazılım Gökhan Gülsün
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Nvidia, RTX 2080 ile RTX 2070’in arasında yeni bir kart konumlandırabilir 1 ay Rus sosyal medya devi VK kendi kripto parasını çıkardı 1 ay Xiaomi Mi 9’un çıkış tarihi belli oldu 1 ay Asus ROG Phone 2 geliyor 1 ay GPS sistemi sıfırlandı 1 ay New York şehri sürücüler için yüz tanımanın ilk denemesinde başarısız oldu 1 ay 40MP Sony IMX600 kameralı Honor 20 Pro yakında tanıtılacak 1 ay Asus’tan FPS oyuncuları için özel klavye serisi 1 ay Honda'nın Türkiye'deki fabrikasını kapatacağı kesinleşti 1 ay 3 boyutlu yazıcıdan çıkan parmak izi Galaxy S10'u kandırmayı başardı 1 ay Boeing 737 Max üretimi geçici olarak yavaşlatıldı 1 ay Google Asistan artık reklam göstermeye başlayacak 1 ay Vivo'nun devasa pil ve üç arka kameralı telefonu ortaya çıktı 1 ay Mars'tan 'güneş tutulması' görüntüleri: İşte Curiosity'nin gönderdiği video 1 ay Dünyanın en uzun elektrikli araç yolculuğu tamamlandı: Tam 95 bin kilometre 1 ay Avengers: Endgame'in ön satışlarını kaçıran sinemasever iki bilet için 15 bin dolar ödedi 1 ay Samsung Galaxy A90'ın teknik özellikleri sızdırıldı 1 ay Türünün ilki olan HIV terapisi, virüsü saklandığı yerden çıkarıp öldürebiliyor 1 ay Sony Mobile küçülmeye devam ediyor | Mobilite 1 ay Core i7-9750H ve GTX 1650’nin slaytları sızdı: İşlemci tarafında %28 performans artışı yolda 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Fortnite’ın bağımlılık yaptığı tartışmasına Prens Harry de katıldı Sonraki Geceleri sık idrar yapma hipertansiyon belirtisi olabilir 1 ay Redmi'nin Snapdragon 855'li amiral gemisi pop-up kamera ile gelmeyecek 1 ay AMD Navi HWINFO'da göründü 1 ay Tesla'nın otomatik park yardım sistemi Enhanced Summon, ABD'de kullanıma sunuluyor 1 ay Hastane bilgisayarlarına bulaştırılan virüsler, doktorların yanlış kanser tanısı koymalarına neden oluyor 1 ay Rekor taşınma: Atatürk Havalimanı sadece 32 saatte İstanbul Havalimanı’na taşındı 1 ay HoloLens 2, gerçek savaşı Call of Duty oyunu gibi yaşatacak 1 ay Samsung ve Huawei, kamera bileşenlerine Apple'dan daha çok para harcıyor 1 ay Panasonic Lumix G95 hem video hem fotoğraf için geliştirildi 1 ay Samsung Galaxy S10 5G ilk kez parçalarına ayrıldı 1 ay Parker Solar Probe, Güneş etrafındaki yolculuğuna devam ediyor 1 ay Çinli temizlik işçileri artık konum takibi ve sesli uyarı yapan akıllı bileklikler takmak zorunda 1 ay Xiaomi Redmi 7 bekleme süresi canlı yayında 435 saate ulaştı 1 ay Beğenilen Spirit Roots platform oyunu Android’e geldi 1 ay Android Q, 3D Touch benzeri “deep press” özelliği ile gelecek 1 ay Apple Watch yine hayat kurtarmasıyla gündemde 1 ay Google Asistan artık daha görsel içerikli cevaplar verecek 1 ay Facebook vergi almaya başladı 1 ay Christopher Nolan'ın yeni filmiyle ilgili ilk detaylar geldi 1 ay Hayabusa2 uzay aracı, Ryugu asteroitini bombaladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim