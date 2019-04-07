Fortnite’ın bağımlılık yaptığı tartışmasına Prens Harry de katıldı

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in torunu ve tahtın altıncı sıradaki varisi Prens Harry, son yılların en popüler oyunu olan Fortnite’a savaş açtı.

Genç Erkekler Hristiyan Birliği’nin (YMCA) Londra’da düzenlediği “Gençlerin karşılaştıkları ruhsal sağlık sorunları” etkinliğine katılan Prens burada özellikle sosyal medyayı hedef alan birtakım açıklamalarda bulunmuş. Günümüz ortamında sosyal medya kanallarının alkol ve uyuşturucudan daha zararlı olduğunu ifade eden Harry, bağımlılığa neden olma konusunda sözü Fortnite’a getirmeyi de ihmal etmemiş. Hatta Prens, hedefe koyduğu tüm aktivitelerin yasaklanması gerektiğini savunmuş.

Prens Harry yaptığı açıklamada, “Fortnite gibi bir oyunun çocuklar için iyi olduğunu düşünmüyorum. Ailelerin elleri ve kolları bağlanmış durumda, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Elde sanki patlamaya hazır bir bomba varmış gibi bekleniyor. Böyle bir oyunun ev ortamında oynamasına izin verilmesinin ne gibi bir faydası olabilir? Oyun belli ki bağımlılık yapmak için yaratılmış.” sözleriyle tepkisini dile getirmiş.

Oyunlara karşı politikacılar ya da sözde ünlülerin takındıkları benzer tutumların, bahsi geçen kişilerin konuya tam hâkim olamadıkları için ortaya konduğuna dair şüpheler de yok değil. Fortnite’in diğer oyunlara kıyasla daha çok bağımlılık yaptığını ortaya koyan somut bir veri, maalesef henüz bulunmuyor. Dile getirilen ortak görüş, Fortnite’ın diğer oyunlara kıyasla çok daha başarılı olduğu yönünde şekilleniyor.

WHO, hastalık kapsamına alabilir

Yine de oyun bağımlılığı kavramının, hastalık olarak değerlendirilmediği çıkarımında bulunmak da doğru değil. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO), oyun bağımlılığı hususunu; Uluslararası Hastalık Sınıflandırılması (ICD) yönergesinin 11. Revizyonuna dahil ettiği biliniyor. Ancak Eğlence Yazılımı Birliği (ESA) ve Birleşik Krallık İnteraktif Eğlence topluluğu da (UKIE), WHO’nun konuyu tekrar değerlendirmesi gerektiğini savunuyor. ICD-11’in son sürüm sunumunun yapılacağı ve 20-28 Mayıs tarihlerinde icra edilecek Dünya Sağlık Kongresi’nde, söz konusu organizasyonların WHO’ya yapmış oldukları çağrıların işe yarayıp yaramadığını hep beraber göreceğiz. Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

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