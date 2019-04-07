Fortnite’ın bağımlılık yaptığı tartışmasına Prens Harry de katıldı

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in torunu ve tahtın altıncı sıradaki varisi Prens Harry, son yılların en popüler oyunu olan Fortnite’a savaş açtı.
Genç Erkekler Hristiyan Birliği’nin (YMCA) Londra’da düzenlediği “Gençlerin karşılaştıkları ruhsal sağlık sorunları” etkinliğine katılan Prens burada özellikle sosyal medyayı hedef alan birtakım açıklamalarda bulunmuş. Günümüz ortamında sosyal medya kanallarının alkol ve uyuşturucudan daha zararlı olduğunu ifade eden Harry, bağımlılığa neden olma konusunda sözü Fortnite’a getirmeyi de ihmal etmemiş. Hatta Prens, hedefe koyduğu tüm aktivitelerin yasaklanması gerektiğini savunmuş.
Prens Harry yaptığı açıklamada, “Fortnite gibi bir oyunun çocuklar için iyi olduğunu düşünmüyorum. Ailelerin elleri ve kolları bağlanmış durumda, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Elde sanki patlamaya hazır bir bomba varmış gibi bekleniyor. Böyle bir oyunun ev ortamında oynamasına izin verilmesinin ne gibi bir faydası olabilir? Oyun belli ki bağımlılık yapmak için yaratılmış.” sözleriyle tepkisini dile getirmiş.
Oyunlara karşı politikacılar ya da sözde ünlülerin takındıkları benzer tutumların, bahsi geçen kişilerin konuya tam hâkim olamadıkları için ortaya konduğuna dair şüpheler de yok değil. Fortnite’in diğer oyunlara kıyasla daha çok bağımlılık yaptığını ortaya koyan somut bir veri, maalesef henüz bulunmuyor. Dile getirilen ortak görüş, Fortnite’ın diğer oyunlara kıyasla çok daha başarılı olduğu yönünde şekilleniyor.
WHO, hastalık kapsamına alabilir
Yine de oyun bağımlılığı kavramının, hastalık olarak değerlendirilmediği çıkarımında bulunmak da doğru değil. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO), oyun bağımlılığı hususunu; Uluslararası Hastalık Sınıflandırılması (ICD) yönergesinin 11. Revizyonuna dahil ettiği biliniyor. Ancak Eğlence Yazılımı Birliği (ESA) ve Birleşik Krallık İnteraktif Eğlence topluluğu da (UKIE), WHO’nun konuyu tekrar değerlendirmesi gerektiğini savunuyor. ICD-11’in son sürüm sunumunun yapılacağı ve 20-28 Mayıs tarihlerinde icra edilecek Dünya Sağlık Kongresi’nde, söz konusu organizasyonların WHO’ya yapmış oldukları çağrıların işe yarayıp yaramadığını hep beraber göreceğiz. Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.
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Yapay hazlar her zaman insan beynine zarar vermiştir ve veriyor. Sigara porno oyun bağımlılığı herhangi bir emek vermeden oturduğumuz yerden bağımlılık yapıyor çünkü emek yok yani bu insan doğasına ters ..
Mesela bir savaş gazisini ele alalım adam gerçek bir harpta savaşıyor ediyor sonra savaş bitti mi gerçek hayatına döndüğü zaman çoğu insanın gözünde asil bir insan gibi gözüküyor çünkü bunu gerçektende yaşamış fakat örneğin bir oyunda bu böyle değil oyunda böyle bir hazzın ancak yarısını salgılatıyor beyine fakat insana gerçek bir statü vermiyor.
Şunu açıkca bilimsel verilere dayanarak söylemek kolay ki insan böyle şeyleri bırakmalı çünkü beyine aşırı bir zarar veriyor ve insanı reel hayattan geri bırakıyor. Her insan hayatındaki bazı şeyleri gozlemleyip bağımlılıklarını bırakma yönünde çaba göstermelidir.
Edit: Yazım hatası
Yaşı belli bir yere gelmiş kişiler bu "oyun bağımlılığı" olayını atlatabilir. Ama yaşı küçük kişiler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bu oyunları 10 yaşında çocuklar da oynuyor. Bu mesele oyunları, oyun firmalarını suçlamakla çözülmez. İş tamamen ailede bitiyor. Bir çocuğun eline daha 9-10 yaşında tablet, bilgisayar verirseniz ve bunu kontrol etmezseniz, olacak şey budur. Aileler çocuklarına sahip çıkamıyorsa, suç ne oyunda ne de firmalardadır. Dünyada "Sen 10-15 yaşındasın bu oyuna giremezsin" diye bir koruma yok. En fazla 18 yaşından büyük müsün uyarısı çıkar, onu da Yes No diyerek geçersin. Firma sorumluluğunu yerine getirmiş olur. Gerisi aileye kalmış.
Daha kendini bile zor anlayacak yaşta olan çocukları bu tarz konularda kontrol altına almazsanız, yarın bir gün oyun bağımlısı olduğunda çıkıpta "Şu şu oyun benim çocuğumu bağımlı yaptı" diyemezsiniz. Bağımlı yapan oyun değil, sizsiniz.