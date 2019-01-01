Fortnite ilginç bir oyun içi yılbaşı etkinliği düzenledi

2018 yılı Fortnite için oldukça verimli geçti. Ulaştığı devasa oyuncu kitlesine Epic Games Store vb. hizmetler sunarak yükselişine devam etmek isteyen firma, Fortnite için özel bir yılbaşı etkinliği düzenlendi. Dakikalar sıfırı gösterdiğinde oyunda bulunan kullanıcılar bu etkinliği gözlemleyebildiler.

Oyuncular dans etmeye zorlandı

2019’a Fortnite oynayarak giren kullanıcılara bu anı özel kılmak isteyen Epic Games, gökyüzünde bir disko topu ortaya çıkararak etkinliğini başlattı. Bu anda tüm kullanıcılar silahlarını bırakarak dans etmeye zorlandı. Dansın sonrasında ise havai fişekler ve özel animasyonlar eşliğinde 2019 yazısı belirdi. Firmanın maskotu lama da animasyonlar arasında yerini aldı. Oyun içerisinde olan tüm oyuncular bu gösterinden etkilendiler. Dünya’nın farklı yerlerinde saat dilimleri de farklı olduğundan dolayı bu yılbaşı etkinliği defalarca tekrarlandı. Etkinliğe ait görüntüleri aşağıdaki videolar yardımıyla izleyebilirsiniz;

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Epic Games öncesinde de benzeri etkinlikler düzenleyerek kullanıcıları şaşırtmıştı. Sosyal paylaşım sitelerinden bu anları paylaşan oyuncular görünüşe göre etkinliği oldukça beğenmişler.

https://www.engadget.com/2018/12/31/fortnite-new-years-event-every-hour-dancing-time-zones/