Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fortnite ilginç bir oyun içi yılbaşı etkinliği düzenledi

2019’a Fortnite oynayarak giren oyuncular için Epic Games özel bir gösteri hazırlamış. Dakikalar sıfıra vardığında gökyüzünde bir disko topu beliriyor ve kullanıcıları dans etmeye zorluyor.
4 ay
4,8b
1
1
Oyunlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fortnite ilginç bir oyun içi yılbaşı etkinliği düzenledi
Tam Boyutta Gör
2018 yılı Fortnite için oldukça verimli geçti. Ulaştığı devasa oyuncu kitlesine Epic Games Store vb. hizmetler sunarak yükselişine devam etmek isteyen firma, Fortnite için özel bir yılbaşı etkinliği düzenlendi. Dakikalar sıfırı gösterdiğinde oyunda bulunan kullanıcılar bu etkinliği gözlemleyebildiler.

Oyuncular dans etmeye zorlandı

2019’a Fortnite oynayarak giren kullanıcılara bu anı özel kılmak isteyen Epic Games, gökyüzünde bir disko topu ortaya çıkararak etkinliğini başlattı. Bu anda tüm kullanıcılar silahlarını bırakarak dans etmeye zorlandı. Dansın sonrasında ise havai fişekler ve özel animasyonlar eşliğinde 2019 yazısı belirdi. Firmanın maskotu lama da animasyonlar arasında yerini aldı. Oyun içerisinde olan tüm oyuncular bu gösterinden etkilendiler. Dünya’nın farklı yerlerinde saat dilimleri de farklı olduğundan dolayı bu yılbaşı etkinliği defalarca tekrarlandı. Etkinliğe ait görüntüleri aşağıdaki videolar yardımıyla izleyebilirsiniz;

Ayrıca Bkz. "Golf Club: Wasteland ile kıyamet sonrası golf keyfi"

Epic Games öncesinde de benzeri etkinlikler düzenleyerek kullanıcıları şaşırtmıştı. Sosyal paylaşım sitelerinden bu anları paylaşan oyuncular görünüşe göre etkinliği oldukça beğenmişler.


https://www.engadget.com/2018/12/31/fortnite-new-years-event-every-hour-dancing-time-zones/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 ay
amma şaşırıyor yalandan üç kağıtçı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay PlayStation 4 90 milyon, Nintendo Switch 25 milyon satış rakamını geçti 4 ay Geçen yılın amiral gemi telefonlarında SAR değerleri listelendi 4 ay Nvidia’ya kripto madencilik davası 4 ay Stranger Things'in 3. sezon yayın tarihi açıklandı 4 ay Google da katlanabilir telefon furyasına girmeye hazırlanıyor olabilir 4 ay Android Pie güncellemesi Galaxy S9'a yaramadı 4 ay Samsung Galaxy M10 son sertifikalarını da aldı 4 ay Android telefondan iPhone XR'a geçiş yapan kullanıcı sayısı yüksek 4 ay LG, 2019'da Android Pie güncellemeleri için izleyeceği yol haritasını duyurdu 4 ay İran, Telegram'ın ulusal güvenliği tehdit ettiğini düşünüyor 4 ay 2018 yılının en değerli şirketi Microsoft oldu 4 ay Sony Xperia XZ4'ün Antutu puanı ortaya çıktı 4 ay Hyundai, araba anahtarlarını parmak izi okuyucularla değiştirmeye başladı 4 ay Evrenimizle ilgili yeni model karanlık enerjiyi açıklayabilir 4 ay Xiaomi lazer projeksiyon cihazının daha düşük donanımlı Lite versiyonunu hazırlıyor 4 ay Apple ve Samsung, üçüncü çeyrekte premium telefon satışlarını arttırdı 4 ay Tek bir kişinin geliştirdiği oyun: Bright Memory 4 ay Mini projeksiyon cihazı Tiny Piqo bağış rekorları kırıyor 4 ay Epic Games ciddi düşünüyor, Android mağazası da açacak 4 ay Mobil oyunlarda yeni trend Popular Wars 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Fortnite ilginç bir oyun içi yılbaşı etkinliği düzenledi Sonraki Google Duo görüntülü arama uygulamasına grup sohbeti özelliği geliyor 4 ay Aquaman gişedeki ikinci haftasında da rakip tanımadı 4 ay Huobi EOS tabanlı kripto para borsası açıyor 4 ay Moto G7'yi her açıdan gösteren kılıf görselleri internete düştü 4 ay 1 dakikada Xiaomi'nin 1 yılı! Xiaomi, 2018'i özetleyen kısa bir video yayınladı 4 ay Sahte Alexa uygulaması, App Store'da zirveye çıktı 4 ay Huawei Y7 Pro 2019 tanıtıldı 4 ay New Horizons'un tarihi yakın geçişini bu uygulamayla canlı takip edin 4 ay Teknoloji şirketleri 2019 yılında 8K TV üretimini arttıracak 4 ay Samsung'dan akıllı koşu ayakkabısı geliyor 4 ay “İnternet trafiği rakamlarının büyük kısmı şişirme” 4 ay Popüler Android uygulamaları Facebook’a izinsiz veri gönderiyor 4 ay Nokia 9 PureView basın videosu sızdırıldı 4 ay Sadelikteki şıklık? "Corsair Carbide 275R incelemesi" 4 ay Hubble'ın “annesi” hayata gözlerini yumdu 4 ay Çift ekranlı Vivo Nex, Snapdragon 710 işlemci ile daha uygun fiyata sunulacak 4 ay LG'nin ilk 5G'li telefonu G serisi altında çıkmayacak 4 ay Uluslararası Uzay İstasyonunda sabotaj şüphesi 4 ay Windows 10 Ekim güncellemesine geçenlerin oranı yüzde 6.6 4 ay Hadi yarışması bugün 201.900TL ödül dağıtacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim