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Fortnite oyununda John Wick etkinliği başladı

Wick’s Bounty adındaki etkinlik ile jetonları toplayarak The High Table tarafından sunulan kontratı yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Ödüller ise filmden esintiler taşıyor.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
2,5b
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2
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sinema dünyasının kült filmlerinden John Wick üçüncü kez beyazperdeye gelirken Fortnite oyununda da bir crossover etkinliği başladı. Wick’s Bounty adındaki sınırlı süreli etkinlikte filmden esinlenen eşyalar kazanıyorsunuz.

Wick’s Bounty nedir?

Etkinlik ödül avcısı gruplarının birbiri ile mücadelesini konu ediniyor. Ödül avcıları rakiplerini elimine ederek ve mümkün olduğunca uzun hayatta kalarak jetonlar topluyor. Etkinlikte amaç belirli bir jeton sayısına ulaşarak The High Table tarafından sunulan kontratı yerine getirmek.

Ayrıca Bkz. "Pioneer ve Onkyo markaları satıldı"

Etkinlikte ilgili görevleri yerine getirirken 3 farklı eşyanın kilidini açma şansınız da var. Bunlar Boogeyman Wrap, One Shot Glider ve Gold Token Back Bling şeklinde sıralanıyor. Bununla birlikte ne kadar çok jeton toplarsanız o kadar çok hedef haline geliyorsunuz. Ayrıca XP bonus kazanma imkânı da var.

Ödül avcılığının yanında mağazaya da John Wick temalı eşyalar eklenmiş durumda. John Wick kostümleri ve Simple Sledge Pickaxe bunlar arasında. Ödül mücadelesini tercih etmeyenler buradan eşya satın alabilir.

 

https://www.slashgear.com/john-wick-comes-to-fortnite-in-new-crossover-event-16576971/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 hf.
Bu karakter deliyürek çakması değil mi lan hani kuşçu vs de var hani ne biliyim sen bana birini andıroid...
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TearsForFears 3 hf.
Özellikle silahın şarjörünü john wick gibi değiştirmesi çok hoşuma gitti :) Epic bu işi biliyor en iyi etkinlikler kesinlikle Fortnite da
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