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Fortnite'ın iki aylık gelirinin 50 milyon dolar olduğu açıklandı

Dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olmayı başaran Fortnite'ın iOS versiyonu, geliştiricisi Epic Games'e iki ayda 50 milyon dolar kazandırdı. Oyunun Android versiyonu ise yolda.
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Mobil Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Son dönemin en çok oynanan çevrimiçi oyunlarından Fortnite, yapımcısına milyon dolarlar kazandırmaya devam ediyor. Yapılan resmi açıklamaya göre popüler hayatta kalma oyunu sadece iOS platformunda iki ayda 50 milyon dolar gelir elde etmeyi başardı. Bu da oyunun geliştiricisi Epic Games'in gelirlerini ikiye katladığı anlamına geliyor.

Yıl sonuna kadar 500 milyon dolar gelir bekleniyor

Oyun ücretsiz bir şekilde oynanabilirken, şirket "freemium" üyelik sistemi ile oyuncuların "V-Bucks" adı verilen oyun için para birimi satın almalarına olanak sağlıyor. Bu paralarla da oyun içi kıyafet ve çeşitli ekipmanlar satın alınarak avantaj sağlanabiliyor. Epic Games'in raporuna göre oyun içi satın alımların günlük 1 milyon dolar ortalamaya ulaştığı belirtildi.
Fortnine'ın mobil sürümü şu an için sadece iOS platformunda yer alsa da, oyunun yapımcısı, kısa bir süre sonra Android versiyonunun da kullanıma sunulacağını açıkladı. Gittikçe yükselen grafiği ile popüler oyunun yıl sonuna kadarki gelirinin 500 milyon doları aşması bekleniyor.

https://www.phonearena.com/news/Fortnite-iOS-earns-50-million-dollars_id104686 Yorum Yaz
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mavizaman 1 yıl
bedava oyundan kaldırdıkları paraya bak.
ben 2 ay oynayıp zırt pırt güncelleme merakından kaldırdım 2 ay önce.
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paldov 1 yıl
su oyunu bir turlu sevemedim gitti.
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IcyTea Lemon 1 yıl
Bu şirketi gram sevmiyorum. Dua etsinler blizzard yakında battle royale oyununu çıkarmasın. Bir de bedava yapalarsa ortada fortnite kalmaz. Ben eminim blizzard coktan battle royale oyununu yapmaya başladı.
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Mars Portakalı 1 yıl
Son zamanlarda oynadığım en eğlenceli oyun, umarım firma daha çok kazanır.
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