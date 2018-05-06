Fortnite'ın iki aylık gelirinin 50 milyon dolar olduğu açıklandı

Son dönemin en çok oynanan çevrimiçi oyunlarından Fortnite, yapımcısına milyon dolarlar kazandırmaya devam ediyor. Yapılan resmi açıklamaya göre popüler hayatta kalma oyunu sadece iOS platformunda iki ayda 50 milyon dolar gelir elde etmeyi başardı. Bu da oyunun geliştiricisi Epic Games'in gelirlerini ikiye katladığı anlamına geliyor.

Yıl sonuna kadar 500 milyon dolar gelir bekleniyor

Oyun ücretsiz bir şekilde oynanabilirken, şirket "freemium" üyelik sistemi ile oyuncuların "V-Bucks" adı verilen oyun için para birimi satın almalarına olanak sağlıyor. Bu paralarla da oyun içi kıyafet ve çeşitli ekipmanlar satın alınarak avantaj sağlanabiliyor. Epic Games'in raporuna göre oyun içi satın alımların günlük 1 milyon dolar ortalamaya ulaştığı belirtildi.

Fortnine'ın mobil sürümü şu an için sadece iOS platformunda yer alsa da, oyunun yapımcısı, kısa bir süre sonra Android versiyonunun da kullanıma sunulacağını açıkladı. Gittikçe yükselen grafiği ile popüler oyunun yıl sonuna kadarki gelirinin 500 milyon doları aşması bekleniyor.

https://www.phonearena.com/news/Fortnite-iOS-earns-50-million-dollars_id104686