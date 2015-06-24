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Forza 6'ya özel Xbox One versiyonu duyuruldu

3 yıl
2,3b
1
13
Oyun Konsolları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Forza 6'ya özel Xbox One versiyonu duyuruldu

Microsoft, 10. yılını kutlayan Xbox dünyasının en önemli yarış serilerinden Forza için özel bir Xbox One versiyonu duyurdu.
Dünyanın en popüler yarış serinin son oyunu Forza 6 temelinde hazırlanan Xbox One, Forza 6'nın kapağında yer alan yeni Ford GT'den ilham alınmış bir gövde tasarımı ile geliyor. Bu doğrultuda mavi rengi bulunan ve üzerinde yer alan çizgilerle spor otomobil havası taşıyan konsol, dokunmatik açma kapa tuşu çevresinde ise "Start / Stop" yani "Başlat / Durdur" simgesini taşıyor.
Bu tuş standart versiyonlardan farklı olarak basıldığı zaman motor çalışma sesi çıkartıyor ve bu da yarış tutkunlarını kendinden alabilecek ilginç bir ayrıntılı olarak beğeni topluyor. Beraberinde gelen kontrolcü de mavi rengi, ortasından geçen çizgileri ve direksiyonları andıran arka kaplaması ile farklılaşıyor. Bu kontrolcü aynı zamanda standart 3.5mm portunu da taşıyor.
1TB'lık Xbox One üzerine kurulan Forza 6 özel versiyonu, 400$ fiyat etiketiyle buradan ya da buradan satın alınabiliyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://thenextweb.com/microsoft/2015/06/24/the-limited-edition-forza-6-xbox-one-has-racing-stripes-and-sound-effects/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BekirTemel 3 yıl
İçine forza oyunu koymamaları...
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AMERICAN 3 yıl BekirTemel
içinde oyun da var,dijital kod şeklinde.
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Redunay 3 yıl
Güzel gözüküyor ama sadece dış güzelliği yetmiyor işte.
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EgeliLodos 3 yıl Redunay
İçi de güzel sen merak etme.
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ForzaTurk 3 yıl
Sahibinden temiz xbox one satılık
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Witcher3 3 yıl
Motor sesi guzel olmus gercekten.
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swat882 3 yıl
Fiyatın ucuzluguna bak yav
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