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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Foxconn Çin'de dünyanın en büyük akıllı telefon üretim tesisini kuracak

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Ucuz işgücü nedeniyle artık pek çok elektronik devinin üretimini kaydırdığı Çin, bu sayede bünyesinden dünya üretim devleri çıkarmaya başladı. Bunlardan birisi Foxconn.

Her ne kadar Tayvan kaynaklı olsa da Foxconn'un Çin'de büyük yatırımları var. Son yatırımı ise Henan eyaletini dünyanın en büyük akıllı telefon üretim merkezi haline getirecek. Firmanın planı şehre dev bir tesis kurmak.

Eyalet otoritelerinin verdiği bilgiye göre başkent Zhengzhou'da bulunan Foxconn Bilim Parkı'nda inşa edilecek olan tesis 95 ayrı üretim bandını bünyesinde barındıracak ve 1.1 milyar dolara mal olacak. 2012 yılında elde edeceği gelirin 20 milyar dolar olması bekleniyor.
Şehirde bulunan Foxconn tesisleri hali hazırda 130 000 istihdam sağlamışken yeni tesis ile bu rakam 260 000 olacak. Foxconn'un Çin'deki işçi sayısı ise 1 milyon civarında.

Foxconn'un Zhengzhou tesisi günde 200 000 iPhone üretimi yapıyor. Tahminler Apple ürünlerinin üretiminde artış yaşanacağını ayrıca Shenzhen ilindeki üretim bandının da buraya kaydırılacağı yönünde.
Foxconn, Apple haricinde Xbox 360, sonraki Kindle Fire modeli ve benzer pek çok ürünün üretim hakkını elde etmiş durumda. Dünyada bu tür cihazlara olan talep gözönüne alındığında Foxconn'un büyümek zorunda kalması da diğer bir faktör.

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TuffkiLLe 7 yıl en beğenilen
günlük 1-2 dolara çalışmayı kabul eden binlerce işçi olunca bunları sömürmeye birileri lazım tabi.
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Emre Demirel 7 yıl
foxconn da sürekli fabrika kuruyor
bir icraatını göremedik
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engurlu 7 yıl
Bu foto ne ya gübre fabrikası gibi..
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Makassi Makassi 7 yıl
Çin bu yapar
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Shape Of My Heart 7 yıl engurlu
engurlu

Bu foto ne ya gübre fabrikası gibi..




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alpa07 7 yıl
Adam zorla çalıştırmıyor.
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demircibu 7 yıl
1,5milyar nüfüs var yoksa açlıkdan kırılcaklar...foxconnda akıllı almanyada bir fabrika kursa 3000bin avro vercek orda kurcak tabikide artık üretim üssü yıllardır çin sabah akşam pilav yiyor 1elbiseyi 1günde farklı saatlerde aynı aileden farklı kişilerin giydiği ülke bukadar nüfus olurken nerdeydi bu çin devleti neden önlem almadı hiç... aslında çin dünya içinde tehlike...
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Confusion 7 yıl
donanimhaber.com/...
İşçi intihar sayısı 10katına çıkar artık
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LORDTEK 7 yıl
Ya bu Foxconn firması robotları çalıştıracğım diyen firma değil miydi?
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TuffkiLLe 7 yıl en beğenilen
günlük 1-2 dolara çalışmayı kabul eden binlerce işçi olunca bunları sömürmeye birileri lazım tabi.
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