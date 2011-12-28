Foxconn Çin'de dünyanın en büyük akıllı telefon üretim tesisini kuracak

Ucuz işgücü nedeniyle artık pek çok elektronik devinin üretimini kaydırdığı Çin, bu sayede bünyesinden dünya üretim devleri çıkarmaya başladı. Bunlardan birisi Foxconn.





Her ne kadar Tayvan kaynaklı olsa da Foxconn'un Çin'de büyük yatırımları var. Son yatırımı ise Henan eyaletini dünyanın en büyük akıllı telefon üretim merkezi haline getirecek. Firmanın planı şehre dev bir tesis kurmak.





Eyalet otoritelerinin verdiği bilgiye göre başkent Zhengzhou'da bulunan Foxconn Bilim Parkı'nda inşa edilecek olan tesis 95 ayrı üretim bandını bünyesinde barındıracak ve 1.1 milyar dolara mal olacak. 2012 yılında elde edeceği gelirin 20 milyar dolar olması bekleniyor.

Şehirde bulunan Foxconn tesisleri hali hazırda 130 000 istihdam sağlamışken yeni tesis ile bu rakam 260 000 olacak. Foxconn'un Çin'deki işçi sayısı ise 1 milyon civarında.





Foxconn'un Zhengzhou tesisi günde 200 000 iPhone üretimi yapıyor. Tahminler Apple ürünlerinin üretiminde artış yaşanacağını ayrıca Shenzhen ilindeki üretim bandının da buraya kaydırılacağı yönünde.

Foxconn, Apple haricinde Xbox 360, sonraki Kindle Fire modeli ve benzer pek çok ürünün üretim hakkını elde etmiş durumda. Dünyada bu tür cihazlara olan talep gözönüne alındığında Foxconn'un büyümek zorunda kalması da diğer bir faktör.