Fransa, uzaya 'lazer silahları' yerleştirmeyi planlıyor

Fransa başbakanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada 'Uzay Komutanlığı' adı altında yeni bir askeri komutanlık kurma yönündeki planlarını ilk kez duyurmuştu. Şimdi bu konuyla ilgili bazı yeni açıklamalar yapıldı. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, yakın bir zamanda uzaya silahlarla donatılmış uydular göndereceklerini söyledi.
Fransa, uzay savunma konusunda 2025 yılına kadar toplam 4,3 milyar euroluk bir bütçe ayırmış durumda. Bu bütçenin 780 milyon doları askeri nano uydular geliştirmek amacıyla kullanılacak. Florence Parly, uyduların makineli tüfekler ve lazer silahlarıyla donatılacağını ve tamamıyla savunma amaçlı işlev göreceğini söyledi.
Ayrıca Bkz. "Fransa'nın 14 Temmuz kutlamalarına 'Green Goblin' damgasını vurdu"
Yeni uzay savunma sistemlerinin Dış Uzay Anlaşması'nı (Outer Space Treaty) ihlal etmeyeceğini de belirten Florence Parly,"Aktif savunma saldırgan bir strateji değildir; kendini savunmadır. Eğer uydularımız tehdit altındaysa rakiplerimizin gözünü kamaştırmayı düşünüyoruz. Düşmanca hareketler tespit etmemiz durumunda bizim de bunlara en uygun şekilde cevap vermemiz uluslararası kanunlar dahilinde tamamıyla makuldur." şeklinde konuştu.
Fransa, uzay savunma konusunda 2025 yılına kadar toplam 4,3 milyar euroluk bir bütçe ayırmış durumda. Bu bütçenin 780 milyon doları askeri nano uydular geliştirmek amacıyla kullanılacak. Florence Parly, uyduların makineli tüfekler ve lazer silahlarıyla donatılacağını ve tamamıyla savunma amaçlı işlev göreceğini söyledi.
Ayrıca Bkz. "Fransa'nın 14 Temmuz kutlamalarına 'Green Goblin' damgasını vurdu"
Yeni uzay savunma sistemlerinin Dış Uzay Anlaşması'nı (Outer Space Treaty) ihlal etmeyeceğini de belirten Florence Parly,"Aktif savunma saldırgan bir strateji değildir; kendini savunmadır. Eğer uydularımız tehdit altındaysa rakiplerimizin gözünü kamaştırmayı düşünüyoruz. Düşmanca hareketler tespit etmemiz durumunda bizim de bunlara en uygun şekilde cevap vermemiz uluslararası kanunlar dahilinde tamamıyla makuldur." şeklinde konuştu.
Parly ayrıca yörüngeye yerleştirmeyi planladıkları uyduların bir kısmının 'gözcü' olarak görev yapacağını söyledi. Buna göre gözcü sınıfındaki uydular yörüngede kritik bölgelere yerleştirilecek ve Fransa'nın uzay teknolojilerini koruyacak. Parly bu uyduların gelişmiş kamera sistemleriyle donatılacağını belirtti.
Uzay savunma konusunda son dönemlerde ilginç bazı gelişmeler yaşanıyor. ABD başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada uzayın artık bir çatışma alanı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylemiş ve bu doğrultuda ABD'nin de uzayda askeri bir güç kurması gerektiğini ifade etmişti. Trump'ın açıklamalarından sonra resmi adımlar da atıldı. ABD, 2020 yılı itibarıyla tıpkı kara, hava ve deniz kuvvetleri gibi bağımsız bir uzay kuvvetlerine sahip olacak.
ABD yönetimi, uzay savunma sistemlerini Rusya, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin anti uydu silahları üretmesi nedeniyle gerekli görüyor. Çin, 2007 yılında yaptığı bir test sırasında yörüngedeki bir uyduyu Yeryüzü'nden bir füze fırlatarak yok etmişti. Çin'in hedef aldığı uydu kendisine aitti ancak bu test denemesi, hala Dünya yörüngesinde dönen binlerce parça çöplüğün oluşmasına neden olmuştu. Benzer bir anti uydu silahını geçtiğimiz mart ayında Hindistan da test etmişti.
Uzay savunma konusunda son dönemlerde ilginç bazı gelişmeler yaşanıyor. ABD başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada uzayın artık bir çatışma alanı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylemiş ve bu doğrultuda ABD'nin de uzayda askeri bir güç kurması gerektiğini ifade etmişti. Trump'ın açıklamalarından sonra resmi adımlar da atıldı. ABD, 2020 yılı itibarıyla tıpkı kara, hava ve deniz kuvvetleri gibi bağımsız bir uzay kuvvetlerine sahip olacak.
Rusya, Çin ve Hindistan'ın anti uydu füzeleri var
ABD yönetimi, uzay savunma sistemlerini Rusya, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin anti uydu silahları üretmesi nedeniyle gerekli görüyor. Çin, 2007 yılında yaptığı bir test sırasında yörüngedeki bir uyduyu Yeryüzü'nden bir füze fırlatarak yok etmişti. Çin'in hedef aldığı uydu kendisine aitti ancak bu test denemesi, hala Dünya yörüngesinde dönen binlerce parça çöplüğün oluşmasına neden olmuştu. Benzer bir anti uydu silahını geçtiğimiz mart ayında Hindistan da test etmişti.
https://www.theverge.com/2019/7/28/8934164/france-military-space-command-satellites-guns-lasers-2030 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tahminimce küresel ısınmadan dolayı tüm dünya ülkeleri birleşip uzlaşıcak ve doğayı kirleten her şeyden vazgeçicekler.
Doğayı kirleten şeylerden vazgeçmek de şuan ki düzenin yıkılması, tüm ülkelerin birleşmesi ve belki de paranın kalkması ile olacak.
Tabi daha saymadığım bir çok şey var.