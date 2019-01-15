FreeSync destekli ilk Nvidia sürücüsü yayınlandı

Nvidia’nın dikkat çekici bir hamle yaparak AMD FreeSync monitörlere G-Sync desteği sunmasıyla ilgili ilk adım geldi. Bugün itibariyle yayınlanan GeForce 417.71 WHQL sürücüsünde FreeSync desteği yer aldı.

GeForce RTX 2060 ekran kartlarına destek sunan yeni güncellemede ayrıca G-Sync Compatible programının da ilk adımı yer alıyor. Pascal ve Turing tabanlı ekran kartları bu güncelleme ile VESA Adaptive-Sync (AMD FreeSync) monitörlere destek sunmaya başlayacak.

G-Sync Compatible nedir?

Nvidia’nın titizlikle takip ettiği program kapsamında zorlu testleri geçen Freesync monitörleri G-Sync desteği kazanacak. Bu monitörlerde G-Sync Compatible tanımlaması kullanılacak ve G-Sync varsayılan olarak GeForce yazılımında açık halde gelecek.

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Şu ana kadar 400 monitör teste girdi ve 12 tanesi G-Sync Compatible sertifikası aldı. Bu monitörlerde G-Sync desteği varsayılan olarak açık gelecek ancak testi geçemeyenler de manuel olarak bu desteği açabilecekler. Ayrıca Nvidia ilerleyen aylarda çoklu ekran Adaptive-Sync desteğini de getirecek.

Güncellemede ayrıca üç monitör bağlı iken GeForce GTX 1080 ekran kartının bekleme modunda hızlarını düşürmemesi, S3 uykusundan uyandığında DisplayPort ile bağlı monitörlerin siyah ekran hatası vermesi, BenQ XL2730 monitöründe tazeleme hızının en üst noktaya geldiğinde siyah ekrana geçmesi gibi hatalar da gideriliyor.

Güncellemeye aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. Manuel olarak G-Sync desteğini açmak için de YouTube üzerinde adım adım rehberler yayına girmeye başladı.