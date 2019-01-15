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FreeSync destekli ilk Nvidia sürücüsü yayınlandı

Nvidia söz verdiği gibi 15 Ocak itibariyle FreeSync monitörlere G-Sync desteği sunacak ilk güncellemeyi yayınladı. Onaylı monitörlerde G-Sync otomatik olarak açılacak.
4 ay
11,2b
1
333
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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Nvidia’nın dikkat çekici bir hamle yaparak AMD FreeSync monitörlere G-Sync desteği sunmasıyla ilgili ilk adım geldi. Bugün itibariyle yayınlanan GeForce 417.71 WHQL sürücüsünde FreeSync desteği yer aldı.

GeForce RTX 2060 ekran kartlarına destek sunan yeni güncellemede ayrıca G-Sync Compatible programının da ilk adımı yer alıyor. Pascal ve Turing tabanlı ekran kartları bu güncelleme ile VESA Adaptive-Sync (AMD FreeSync) monitörlere destek sunmaya başlayacak.

G-Sync Compatible nedir?

Nvidia’nın titizlikle takip ettiği program kapsamında zorlu testleri geçen Freesync monitörleri G-Sync desteği kazanacak. Bu monitörlerde G-Sync Compatible tanımlaması kullanılacak ve G-Sync varsayılan olarak GeForce yazılımında açık halde gelecek.

Ayrıca Bkz. "Çocuğunun mesajlarını görmesini isteyen baba uygulama geliştirdi"

Şu ana kadar 400 monitör teste girdi ve 12 tanesi G-Sync Compatible sertifikası aldı. Bu monitörlerde G-Sync desteği varsayılan olarak açık gelecek ancak testi geçemeyenler de manuel olarak bu desteği açabilecekler. Ayrıca Nvidia ilerleyen aylarda çoklu ekran Adaptive-Sync desteğini de getirecek.

Güncellemede ayrıca üç monitör bağlı iken GeForce GTX 1080 ekran kartının bekleme modunda hızlarını düşürmemesi, S3 uykusundan uyandığında DisplayPort ile bağlı monitörlerin siyah ekran hatası vermesi, BenQ XL2730 monitöründe tazeleme hızının en üst noktaya geldiğinde siyah ekrana geçmesi gibi hatalar da gideriliyor.

Güncellemeye aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. Manuel olarak G-Sync desteğini açmak için de YouTube üzerinde adım adım rehberler yayına girmeye başladı.


https://www.techpowerup.com/251532/nvidia-releases-geforce-417-71-whql-drivers-with-freesync-support Yorum Yaz
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kumdaoyna 4 ay en beğenilen
Asus MG248Q ile sorunsuz çalışıyor. Şerefsiz Nvidia bunu istese önceden de verebilirdi. Baktı freesync yüzünden pazar kaybedecek hemen destek getirdi.
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interwap 4 ay
Çakal Nvidia FreeSync desteği sağlarken bile adını anmıyor. G-Sync Compatible imiş.
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FantomİçinF 4 ay
bu nvidia kadar üçkağıtçı firma yok arkadaş.. gsync'da yaptıkları çipset satma mevzusundan sonra kendilerini affettirmek için böyle bir şey yaptılar anlaşılan
not:960 spor
bu nvidia kadar üçkağıtçı firma yok arkadaş.. gsync'da yaptıkları çipset satma mevzusundan sonra kendilerini affettirmek için böyle bir şey yaptılar anlaşılan
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sarahsoles 3 ay
ben hiçbir oyunda performans kaybetmedim açikçasi
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Hk@n 3 ay
Arkadaşlar displayport çıkışından bağlanmama rağmen nvidia denetim masasında gsync compatible gözükmüyor. Neden olabilir ?
monitör LC27HG70QQMXUF
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ekoko54 3 ay
Yeni sürücü geldi neler güncellendi acaba
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bosunaokuma21karakter 3 ay
Merhabalar 144hz 1 MS gsync ile uyumlu hangi freesync monitörü alabilirim en ucuz 1080p oyuncusu tüm
Mesela geçen aylarda satılan James donkey monitör vardı onu almayı düşünüyorum ikinci el
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DH Misafiri 3 ay
kardeş eminmisin çalıştığına nvidia panelde uyumsuzdur flan dior ingilizce uyarı olarak
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veysel_lowe 3 ay
İste tüm formaları boyle dize getireceksin zamanında gsync modelini 1000 tl pahalı diye ucuzunu aldım iyi ki de öyle yapmışım şimdi destek geldi sorunsuz çalışıyor demek isteseler oluyormus
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ekoko54 3 ay
Birde giriş gecikme azaltma off mu olacak
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siyau 3 ay ekoko54
"Low Input Lag" dediğimiz ayar o; açık olması ghosting'e yol açıyor. Onu mutlaka kapalı tutun.
Standart-Ultimate ayarı Freesync aralığını değiştiriyor. Standart ayarda 90-144Hz, Ultimate ayarda 70-144Hz olarak ayarlanıyor. Ultimate seçili olsun, bunun üzerine de CRU ile 70'i 55'e indiriyoruz. Benim denediğim en sorunsuz kullanım deneyimi bu ayarlarla mümkün oldu.
1 Yanıt Yanıtla +1
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siyau 3 ay
Bugün yeni sürücüyü ve G-SYNC özelliğini Samsung C24FG70 monitörümde deneyebildim nihayet.
Sürücüyü kurduktan sonra ilk işim, monitörün OSD menüsünden Freesync özelliğini "Ultimate Engine" şeklinde açmak oldu. Ultimate Engine seçeneği, 70-144Hz aralığında Freesync'ı aktive ediyor. Bu noktada CRU uygulaması ile Freesync aralığının alt eşik değeri olan 70'i 55 olarak değiştirdim. RTSS uygulaması ile de 140 FPS sınırı koydum. Tüm bu ayarlardan sonra NVIDIA Control Panel altında G-SYNC'ı aktif ettim ve VSYNC'ı kapalı olarak ayarladım.
Vulkan API'sini kullanan Doom 2016 oyunu ile yaptığım ilk denemede sonuç hüsrandı. Micro-stuttering ve çok ciddi ghosting sorunuyla karşılaştım. Öyle ki oyun menüsünde fare imlecinin hareketinde bile ghosting sorununu görebiliyordum. Yurtdışı forumlarda ve burada, bu modeli sorunsuz kullananlar olduğunu bildiğim için, sorunun kaynağını aramaya başladım.
Sorunun kaynağı, OSD menüsü altındaki "Low Input Lag" ayarı çıktı. Normalde bu ayarı, Freesync seçeneği aktif değilken değiştirebiliyorsunuz. Ayar açık halde iken Freesync'ı devreye sokarsanız, bahsettiğim ghosting sorunu ortaya çıkıyor. Sorunu çözmek için yapmamız gerekense, önce OSD altında Freesync'ı devredışı bırakmak, daha sonra da Low Input Lag seçeneğini kapatmak.
Bu şekilde oynadığım Vulkan, DX11 ve DX12 API oyunlarında, G-SYNC modülüne sahip DELL S2716DG monitörüme yakın bir deneyim elde ettim. 1 saatlik oyun seansı boyunca görüntü akıcıydı, micro-stuttering, ghosting veya tearing gibi bir sorun gözlemlemedim. Tabii daha sağlıklı bir kıyaslama için daha uzun vakit geçirmek gerekecek, ama şu haliyle kullanılmaması için herhangi bir sebep yok gibi duruyor.
3 Yanıt Yanıtla +1
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sarahsoles 3 ay siyau
Size de hayırlı olsun, 1.2 displayport olayını bilmiyordum valla, ben de cahiliyim zaten bu işlerin
nvidianın bu lütfu çok güzel oldu valla hinlikleri olsa da arada güzellik de yapıyolar böyle
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ekoko54 3 ay siyau
Bendede aynı monitör var nedense ets 2 de sonuç hüsran deneyimlerinizi bekliyorum sabırsızlıkla 👏👏
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ekoko54 3 ay siyau
Hepsini yaptım ama cru ile nasıl 70 i 55 yapacağız hocam
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sarahsoles 3 ay
Bugün Viewsonic XG2401 elime ulaştı ve izlenimlerim çok iyi yönde
freesynn tabiri caizse sorunsuz çalışıyor. şu ana kadar hiçbir sorun görmedim
144 hz deneyimi de inanılmazmış. bunca zaman 60hz'de ömür çürütmüşüm
blura elveda

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Omara 3 ay sarahsoles
peki gsync ne durumda?
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MelanchoLy - Man 3 ay
Merhaba arkadaşlar, bilgili arkadaşlar yardım bekliyorum...
GTX 1060 ekran kartlı laptopum var ekranı 60 hertz tn panel ve pubg den başka oyun oynamıyorum aldığım fps 2 ayarım ultrada 100 civarı falan..
Şimdi ben laptop ekranında adam görmede zorlanıyorum...
Harici bir monitör almak istiyorum hazır bu g-sync olayınıda görmüşken bana tavsiyeniz ne olur ne almalıyım ya da almamalı mıyım
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