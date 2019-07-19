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GM 9 Pro’nun Android Q Beta'sı bağımsız geliştiricinin yazılımını izinsiz kullanıyor olabilir

GM 9 Pro için Android Q Beta sürümü hakkında önemli bir iddia ortaya çıktı. General Mobile tarafından dağıtılan güncellemenin başka bir geliştiriciye ait yazılımı izinsiz kullandığı söyleniyor.
3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
1,3b
16
13
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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GM 9 Pro’nun Android Q Beta'sı bağımsız geliştiricinin yazılımını izinsiz kullanıyor olabilir
Tam Boyutta Gör
Bildiğiniz üzere General Mobile birçok üreticiden önce davranarak Android Q güncellemesi için Beta sürecini başlattı. Biz de sizler için GM 9 Pro üzerinde yeni sürümü inceledik. Bu güncelleme hakkında önemli bir iddia ortaya çıktı. Erfan Abdi isimli geliştirici, General Mobile’ın dağıttığı Android Q Beta’nın kendisine ait Android Q GSI üzerinde şekillendiği söylüyor.
Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk 5K ekranlı akıllı telefonu geliyor: Sony Xperia 1R"

Dosyalar içerisinde geliştiricinin ismi var

General Mobile tarafından dağıtılan Android Q Beta sürümü incelendiğinde, kodlar içerisinde Erfan Abdi’ye ait mail adresi ve isim gibi birçok şey görülebiliyor. Kendisi de bir başka kullanıcının dosyaları GitHub’a yüklemesi sayesinde durumu teyit edebildi. Fark eder etmez Twitter hesabından durumu anlatan bir Tweet zinciri paylaştı.

Tweet altına farklı kullanıcılardan da benzeri geri dönüşler görülebiliyor. Ayrıca aynı durumun GM 8 için Android Q güncellemesinde de olduğu söyleniyor. Mail adresime General Mobile tarafından yollanan Android Q Beta dosyasını incelediğimde ben de Erfan Abdi’nin mail adresini görebildim.

GM 9 Pro’nun Android Q Beta'sı bağımsız geliştiricinin yazılımını izinsiz kullanıyor olabilir
Durum hakkında General Mobile ile iletişime geçmeye çalışıyoruz. Herhangi bir açıklama yapılması halinde anında sizlere aktaracağız. Yeni gelişmeler için haberimizi takipte kalabilirsiniz. Paylaşımda görebileceğiniz üzere Erfan Abdi kaynak gösterilmeden kendisine ait projenin kullanılmasına tepkili.

Güncelleme

General Mobile tarafından gönderilen maildeki linkler arasında bilinen hatalar isimli bir ek dosya mevcut. Bu dosyanın en alt kısmında haberimize konu olan Erfan ve  Phhusson isimli geliştiricilerin kaynak olarak gösterildiğini bir forum üyemizin uyarısıyla fark ettik. Erfan Abdi isimli geliştiricinin de durumdan haberdar olmadığı için böyle bir tepki vermesi oldukça doğal.
GM 9 Pro’nun Android Q Beta'sı bağımsız geliştiricinin yazılımını izinsiz kullanıyor olabilir

https://mobile.twitter.com/Khode_Erfan/status/1152200088145580032 Yorum Yaz
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interwap 3 sa. en beğenilen
Yerli firmalar arge, yazılım ve tasarım konusunda sınıfta kaldılar her daim.
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emre1393 1 sa.
bi başka kişiden arakladıkları kodun bir güvenlik açığına sebep olmayacağı ne malum?
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napolyon94 1 sa.
GitHub'a koyduktan sonra ne bekliyordu ki?
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Zey4li 1 sa.
Rezil firmadan rezil durum... Xda linki facebook.com/...
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alito 2 sa.
GM'nin ne kadar dandik bir firma olduğu tescillenmiş oldu.
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XPerience 2 sa.
Yasal olarak hak ihlali var mı hukukçuların yorumunu merak ediyorum. Github’da paylaşılan dosyalar herkese açık ve firma da ticari olarak kullanmadan önce bir kısım değişikliklerle piyasaya sürmüş gibi. Tamam yaptıkları hoş değil kabul ancak çok da büyütülecek bir durum yok gibi kişi açısından. Firmanın basitliğini gösteriyor sadece yazılım konusunda ne kadar zayıf olduklarını keza.
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Afodfrea 1 sa. XPerience
Anladigim kadariyla GPLv3 lisansini kullanmakta bahsi gecen yazilim. Bu da demek oluyor ki;
1 - GM, yazilimi kullandigini, lisansini, yazilimin telif hakkini ve yazilim sahibini acikca belirtmeli.
2 - Kullandigi kaynak kodu, yaptigi degisiklerle birlikte, ayni sekilde acik kaynak olarak sunmali.
3 - Kullandigi kaynak kodu ayni sekilde GPLv3 lisansina sahip olmali, lisansi degistiremez.
erfanoabdi/ErfanGSIs/LICENSE
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Lord Melkor 2 sa.
Açık kaynak bir şey için izin mi alınması gerekiyormuş? Üstelik atıfta yapılmış. Ya da ben olayı yanlış anladım
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intel7mix 2 sa. Lord Melkor
izin alınması lazım.
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Game Capture TV 2 sa. yeni yorumcu Lord Melkor
Herkese açık platformda paylaşılan yazılımı firma almış ve dediğiniz gibi ismi silmeden kullanmış. Ben de bir sorun görmedim açıkçası. Firmanın yazılım konusunda acizliğini gösteriyor sadece. İsmi silerek kullansaydı asıl sorun olurdu bence böyle bakmak lazım
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interwap 3 sa. en beğenilen
Yerli firmalar arge, yazılım ve tasarım konusunda sınıfta kaldılar her daim.
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abdusaul 3 sa.
gm almayın, rezil bir firma.
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Led Zeppelin 3 sa.
Reklamın iyisi kötüsü olmaz
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KoşanBalık 3 sa.
Diyecek birşey bulamadım
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