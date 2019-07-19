GM 9 Pro’nun Android Q Beta'sı bağımsız geliştiricinin yazılımını izinsiz kullanıyor olabilir

General Mobile birçok üreticiden önce davranarak Android Q güncellemesi için Beta sürecini başlattı. Biz de sizler için GM 9 Pro üzerinde yeni sürümü Erfan Abdi isimli geliştirici, General Mobile’ın dağıttığı Android Q Beta’nın kendisine ait Android Q GSI üzerinde şekillendiği söylüyor. Bildiğiniz üzerebirçok üreticiden önce davranarakgüncellemesi içinsürecini başlattı. Biz de sizler için GM 9 Pro üzerinde yeni sürümü inceledik . Bu güncelleme hakkında önemli bir iddia ortaya çıktı.isimli geliştirici, General Mobile’ın dağıttığı Android Q Beta’nın kendisine ait Android Q GSI üzerinde şekillendiği söylüyor.

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Dosyalar içerisinde geliştiricinin ismi var

General Mobile tarafından dağıtılan Android Q Beta sürümü incelendiğinde, kodlar içerisinde Erfan Abdi’ye ait mail adresi ve isim gibi birçok şey görülebiliyor. Kendisi de bir başka kullanıcının dosyaları GitHub’a yüklemesi sayesinde durumu teyit edebildi. Fark eder etmez Twitter hesabından durumu anlatan bir Tweet zinciri paylaştı.

Tweet altına farklı kullanıcılardan da benzeri geri dönüşler görülebiliyor. Ayrıca aynı durumun GM 8 için Android Q güncellemesinde de olduğu söyleniyor. Mail adresime General Mobile tarafından yollanan Android Q Beta dosyasını incelediğimde ben de Erfan Abdi’nin mail adresini görebildim.

Durum hakkında General Mobile ile iletişime geçmeye çalışıyoruz. Herhangi bir açıklama yapılması halinde anında sizlere aktaracağız. Yeni gelişmeler için haberimizi takipte kalabilirsiniz. Paylaşımda görebileceğiniz üzere Erfan Abdi kaynak gösterilmeden kendisine ait projenin kullanılmasına tepkili.

Güncelleme

General Mobile tarafından gönderilen maildeki linkler arasında bilinen hatalar isimli bir ek dosya mevcut. Bu dosyanın en alt kısmında haberimize konu olan Erfan ve Phhusson isimli geliştiricilerin kaynak olarak gösterildiğini bir forum üyemizin uyarısıyla fark ettik. Erfan Abdi isimli geliştiricinin de durumdan haberdar olmadığı için böyle bir tepki vermesi oldukça doğal.

https://mobile.twitter.com/Khode_Erfan/status/1152200088145580032