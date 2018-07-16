GPU Turbo güncellemesi alacak Huawei cihazlar belli oldu!

Teknoloji Editörü
Huawei bu yıl içerisinde amiral gemi modellerinde oyun performansını arttırmaya yönelik olarak GPU Turbo teknolojisini tanıttı. Bu teknoloji yüksek GPU performansı gerektiren oyunlarda %30 daha düşük güç tüketimi ve %60 performans artışı vaat ediyor. Yakın zamanda ise Huawei bu teknolojinin sadece amiral gemi modelleri ile sınırlı kalmayacağını, güncelleme ile bazı cihazların da GPU Turbo özelliğine sahip olacağını duyurdu. Böylece başta Honor cihazlar için duyurulan GPU Turbo özelliğinin Ağustos ayından itibaren güncelleme aracılığıyla bazı Huawei cihazlara da dağıtılacağı ortaya çıktı.
Tablonun Huawei tarafından basına e-posta yoluyla iletildiğini belirtmekte fayda var. Huawei GPU Turbo özelliğinin ilk olarak PUBG Mobile ve Mobile Legends Bang Bang (MOBA) tarafından destekleneceğini ancak ilerleyen zamanlarda bu teknolojiye destek veren oyun sayısının artacağını söylüyor. Bakalım Huawei'nin GPU Turbo teknolojisi gerçekten vaat ettiklerini gerçekleştirebilecek mi bekleyip göreceğiz.
https://www.androidauthority.com/huawei-gpu-turbo-update-phone-list-886196/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Samsung telefonlarda guncelleme alacak 12x optik zoom özelliği gelecekmiş. Nasil olacak kimse bilmiyor ama. Haberi ben yaptım.
Dolayısıyla oynadığın oyunda bir fark olmayacak ama Antutu'da vs skora yönelik iş yapar.
Bunun yanında BlackShark telefon modeli gibi arayüzde oyunlara özel mod gibi bir ekleme yapacaklardır.
%30 düşük güç tüketimi zaten çocuk masalı. %60 performans getirisi ise mabadından sallama gibi duruyor.