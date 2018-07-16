GPU Turbo güncellemesi alacak Huawei cihazlar belli oldu!

Huawei bu yıl içerisinde amiral gemi modellerinde oyun performansını arttırmaya yönelik olarak GPU Turbo teknolojisini tanıttı. Bu teknoloji yüksek GPU performansı gerektiren oyunlarda %30 daha düşük güç tüketimi ve %60 performans artışı vaat ediyor. Yakın zamanda ise Huawei bu teknolojinin sadece amiral gemi modelleri ile sınırlı kalmayacağını, güncelleme ile bazı cihazların da GPU Turbo özelliğine sahip olacağını duyurdu. Böylece başta Honor cihazlar için duyurulan GPU Turbo özelliğinin Ağustos ayından itibaren güncelleme aracılığıyla bazı Huawei cihazlara da dağıtılacağı ortaya çıktı.

Tablonun Huawei tarafından basına e-posta yoluyla iletildiğini belirtmekte fayda var. Huawei GPU Turbo özelliğinin ilk olarak PUBG Mobile ve Mobile Legends Bang Bang (MOBA) tarafından destekleneceğini ancak ilerleyen zamanlarda bu teknolojiye destek veren oyun sayısının artacağını söylüyor. Bakalım Huawei'nin GPU Turbo teknolojisi gerçekten vaat ettiklerini gerçekleştirebilecek mi bekleyip göreceğiz.

https://www.androidauthority.com/huawei-gpu-turbo-update-phone-list-886196/