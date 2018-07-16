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GPU Turbo güncellemesi alacak Huawei cihazlar belli oldu!

Honor'un bu yılki amiral gemi modellerinde yer verdiği GPU Turbo teknolojisi güncelleme ile Huawei'nin bazı modellerine de geliyor. GPU Turbo güncellemesi alacak cihazlar haberimizde.
10 ay
5,4b
1
10
Cep Telefonları
Mustafa Darı
Teknoloji Editörü
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GPU Turbo güncellemesi alacak Huawei cihazlar belli oldu!

Huawei bu yıl içerisinde amiral gemi modellerinde oyun performansını arttırmaya yönelik olarak GPU Turbo teknolojisini tanıttı. Bu teknoloji yüksek GPU performansı gerektiren oyunlarda %30 daha düşük güç tüketimi ve %60 performans artışı vaat ediyor. Yakın zamanda ise Huawei bu teknolojinin sadece amiral gemi modelleri ile sınırlı kalmayacağını, güncelleme ile bazı cihazların da GPU Turbo özelliğine sahip olacağını duyurdu. Böylece başta Honor cihazlar için duyurulan GPU Turbo özelliğinin Ağustos ayından itibaren güncelleme aracılığıyla bazı Huawei cihazlara da dağıtılacağı ortaya çıktı.
         
GPU Turbo güncellemesi alacak Huawei cihazlar belli oldu!
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Tablonun Huawei tarafından basına e-posta yoluyla iletildiğini belirtmekte fayda var. Huawei GPU Turbo özelliğinin ilk olarak PUBG Mobile ve Mobile Legends Bang Bang (MOBA) tarafından destekleneceğini ancak ilerleyen zamanlarda bu teknolojiye destek veren oyun sayısının artacağını söylüyor. Bakalım Huawei'nin GPU Turbo teknolojisi gerçekten vaat ettiklerini gerçekleştirebilecek mi bekleyip göreceğiz. 

https://www.androidauthority.com/huawei-gpu-turbo-update-phone-list-886196/ Yorum Yaz
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shockwave error 10 ay en beğenilen
Peki nasil yapacak bu işi? En ufak bir teknik açıklama dahi yok haberde. Seçim vaadi gibi yazı.
Samsung telefonlarda guncelleme alacak 12x optik zoom özelliği gelecekmiş. Nasil olacak kimse bilmiyor ama. Haberi ben yaptım.
Peki nasil yapacak bu işi? En ufak bir teknik açıklama dahi yok haberde. Seçim vaadi gibi yazı.Samsung telefonlarda guncelleme alacak 12x optik zoom özelliğ...
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DH Misafiri 10 ay
Gpu'yu 100-150 mhz kadar overclok yapacak muhtemelen. Aşırı ısınmadan dolayı taş çatlasın 30-45 saniye kadar pik frekansta kalacak GPU.
Dolayısıyla oynadığın oyunda bir fark olmayacak ama Antutu'da vs skora yönelik iş yapar.
Bunun yanında BlackShark telefon modeli gibi arayüzde oyunlara özel mod gibi bir ekleme yapacaklardır.
%30 düşük güç tüketimi zaten çocuk masalı. %60 performans getirisi ise mabadından sallama gibi duruyor.
Gpu'yu 100-150 mhz kadar overclok yapacak muhtemelen. Aşırı ısınmadan dolayı taş çatlasın 30-45 saniye kadar pik frekansta kalacak GPU.Dolayısıyla oynadığı...
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erdo205 10 ay
Kullandıgım kendi cihazım kirin 970 işlemcili 6gb ramli honor play gpu turbo 210k alıyor, honor 10da aynı işlemci ram mevcut onda suan gpu turbo destegi yok oda aynı puanları alıyor, yani traştan başka bir şey degil, birinde var birinde yok sonuclar aynı
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erdo205 10 ay
Sırf dümen, aldım kullandım, honor play gpu turbo 6 gb modelini, hic bir numarası yok milleti kandırmaktan baska birşey degil. aldım 2 gün sonra cihazı one plus 5t ile takasladım. 5t her şekilde cok daha hızlı ve stabil, kanmayın sakın hic bir işe yaramayan yalan dolandan başka birşey degil.
1 Yanıt Yanıtla
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Schlaf 10 ay erdo205
Şu güncellemeyi bir alalım bakarız ne kadar dürüstler antutu testine tabi tutacağım cihazı bakalım ne kadar artış göstermiş bu güncelleme.
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SEO-Uzmanı 10 ay
şu telefonun adını ne zaman duysam
haveryu = nasılsınız der gibi bir his içimi kaplıyor !
teşekkür ederim = thx diyesim geliyor ! :D
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hasanandnexus 10 ay
Kirin işlemcilerdeki gpu sorununu kökten çözseler keşke bunun yerine. 6 çekirdekli grafik birimi koyacağına 8 çekirdekli koy mesela. Huawei almama sebeplerimden ilki rom desteğinin az olması, ikincisi grafik performansı düşük olması. Android dünyasında elle tutulur işlemciler içinde qualcomm rakipsiz maalesef.
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DH Misafiri 10 ay
Gpu'yu 100-150 mhz kadar overclok yapacak muhtemelen. Aşırı ısınmadan dolayı taş çatlasın 30-45 saniye kadar pik frekansta kalacak GPU.
Dolayısıyla oynadığın oyunda bir fark olmayacak ama Antutu'da vs skora yönelik iş yapar.
Bunun yanında BlackShark telefon modeli gibi arayüzde oyunlara özel mod gibi bir ekleme yapacaklardır.
%30 düşük güç tüketimi zaten çocuk masalı. %60 performans getirisi ise mabadından sallama gibi duruyor.
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yorumculuklar 10 ay
Bu tip özelleştirmeler çok komiğime gider, bir de büyük iş yapmışlar gibi paylaşırlar. SD600 serisinden SD800 serisi performansı veremezler yazılımla, burayı geçelim bir kere. Tek yaptıkları şey zaten başta koymamalı gereken çöp yazılımları oyun sırasında devredışı bırakmak vb. oluyor. Onları temizleyince zaten her cihaz akıcı hale gelir. MIUI son güncellemesi ile mesela Facebook Services ve Facebook App Manager gibi bir şey geldi srkada sürekli açıklar, facebook ürünü yüklü olmasına gerek yok ve facebook ürünlerini Google Play olmadan güncelleme yapıyorlar. Bilsem güncellemezdim telefonu, saklanıyor bunlar.
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Orodruin 10 ay
Haberde hata var. Bu teknolojiyi aslında Huawei veriyor. Honor da ondan alıyor.
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interwap 10 ay
Listenin Türkçesine buradan ulaşabilirsiniz.
m.donanimhaber.com/...
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shockwave error 10 ay en beğenilen
Peki nasil yapacak bu işi? En ufak bir teknik açıklama dahi yok haberde. Seçim vaadi gibi yazı.
Samsung telefonlarda guncelleme alacak 12x optik zoom özelliği gelecekmiş. Nasil olacak kimse bilmiyor ama. Haberi ben yaptım.
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