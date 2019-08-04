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Galaxy Note 10'da daha fazla Microsoft uygulaması yüklü gelecek

Samsung'un önümüzdeki hafta içinde New York lansmanında tanıtacağı Galaxy Note 10 modellerinde, öncekilere göre daha fazla Microsoft uygulamasının yüklü geleceği belirtiliyor.
3 gün
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Samsung, önümüzdeki hafta New York'taki Unpacked etkinliğinde Galaxy Note 10'u tanıtacak ve cihazın yeni özelliklerini tartışmak için sahneye çıkan misafirlerden biri de Microsoft çalışanlarından olacak.

Samsung ve Microsoft işbirliği devam ediyor

Microsoft ve Samsung arasındaki işbirliğine ilişkin en son spekülasyon, Galaxy Note 10 cihazlarda daha fazla Microsoft uygulamasının yüklü geleceği yönünde. Sızan haberlere göre Samsung, Microsoft'un Your Phone (Telefonunuz) uygulamasını Galaxy Note 10 serisine önceden yüklemeyi kabul ettiği yönünde. Bu da Note 10 serisinde, öncekilere oranla Microsoft uygulamaları klasörünün daha da genişleyeceğini gösteriyor.
Microsoft'un geliştirdiği Your Phone uygulaması, Android akıllı telefonlar ve Windows 10 PC'leri senkronize ederek, kullanıcılara telefon bildirimlerini ve diğer bazı özellikleri PC'den kontrol edebilme imkanı veriyor. Şimdilik her iki şirketin de bu durumu resmi olarak onaylamadığını belirtmemiz gerek. Birkaç gün içinde tüm detayların açıklanması bekleniyor.


https://www.digitaltrends.com/mobile/microsoft-demonstration-samsung-unpacked/ Yorum Yaz
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freedomfighter 15 sa.
Saçma. Bu mu özellik? Girip herhangi bir telefona zaten çekebiliyorsun ücretsiz bu uygulamaları niye nimetten gösteriyorlar anlamadım.
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Askaparta 16 sa.
Office uygulamaları iyi olur, isteğe bağlı silme de güzel.
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Galaxy. 2 gün yeni yorumcu
Pahalı bir telefon alsam kesin Note serisinden birini tercih ederdim
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smart1978 2 gün
NTFS okuma yazma sistem genelinde destegi gelirse cok daha mutesekkir oluruz :)
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khytr89 3 gün
Eskiden zorla dayatir ve silinmezdi ama simdi sorun degil, gerci office kullanmasamda telde linkdin, onedrive falan ise yariyor
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yorumculuklar 3 gün
Galaxy Tab A da Office uygulamaları tek paket Office halinde geldi, böyle ayrı ayrı değil. Skype falan da vardı ama hepsi silinebilir durumda, hatta Samsungun kendi uygulamaları bile kolaylıkla siliniyor. Samsung'un varsayılan uygulamalar için silinebilir yapmasını sevdim.
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