Galaxy Note 10'da daha fazla Microsoft uygulaması yüklü gelecek

Samsung, önümüzdeki hafta New York'taki Unpacked etkinliğinde Galaxy Note 10'u tanıtacak ve cihazın yeni özelliklerini tartışmak için sahneye çıkan misafirlerden biri de Microsoft çalışanlarından olacak.

Samsung ve Microsoft işbirliği devam ediyor

Microsoft ve Samsung arasındaki işbirliğine ilişkin en son spekülasyon, Galaxy Note 10 cihazlarda daha fazla Microsoft uygulamasının yüklü geleceği yönünde. Sızan haberlere göre Samsung, Microsoft'un Your Phone (Telefonunuz) uygulamasını Galaxy Note 10 serisine önceden yüklemeyi kabul ettiği yönünde. Bu da Note 10 serisinde, öncekilere oranla Microsoft uygulamaları klasörünün daha da genişleyeceğini gösteriyor.

https://www.digitaltrends.com/mobile/microsoft-demonstration-samsung-unpacked/

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Microsoft'un geliştirdiğiuygulaması, Android akıllı telefonlar ve Windows 10 PC'leriederek, kullanıcılara telefon bildirimlerini ve diğer bazı özellikleriimkanı veriyor. Şimdilik her iki şirketin de bu durumu resmi olarak onaylamadığını belirtmemiz gerek. Birkaç gün içinde tümaçıklanması bekleniyor.