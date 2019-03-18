Galaxy S10'un yakınlık sensöründeki hata, telefon ekranının sürekli açık kalmasına neden oluyor

Günümüzdeki neredeyse tüm akıllı telefonlarda yakınlık sensörleri yer alıyor. Sıradan ve olması gereken bir teknoloji gibi görünse de, bu yakınlık sensörlerinin gerektiği gibi çalışmaması, önemli sorunları da beraberinde getirebiliyor. Tıpkı Samsung Galaxy S10 modellerinde olduğu gibi.

Samsung konuyla ilgili bir açıklama yapmadı

Yayınlanan yeni bir rapora göre bazı Samsung Galaxy S10 kullanıcıları, cihazlarındaki yakınlık sensörünün istenildiği gibi çalışmadığını belirtiyorlar. Yakınlık sensörü, basit olarak anlatacak olursak eğer, telefonu kulağınıza götürdüğünüzde mesafeyi algılayarak ekranın kapanmasını sağlıyor. Ancak kullanıcılar bu özelliğin ilginç bir şekilde, Galaxy S10'u cebe koyduklarında telefonun ekranının kapanmasını engellediğini belirtiyorlar.

https://mobilesyrup.com/2019/03/15/samsung-galaxy-s10-proximity-sensor-issue/

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Yaşanan bu problem cihazın çok fazlave ekranınsebep olurken, şu an için bir çözüm mevcut değil. Samsung konuyla ilgili olarak henüzbir açıklama yapmadı. Bu sorunun donanımsal mı yoksa yazılımsal mı olduğu ise belirsiz. Sorununolduğu düşünülürse, yapılacak olan bir hata düzeltmesi ile problem giderilebilir. Ancakbir sorun varsabunun üstesinden nasıl gelecek, önümüzdeki birkaç gün içinde hep beraber göreceğiz.