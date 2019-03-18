Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy S10'un yakınlık sensöründeki hata, telefon ekranının sürekli açık kalmasına neden oluyor

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un, tanıtıldığı günden bu yana gündemden düşmeyen Galaxy S10 serisinde yakınlık sensörü problemi olduğu bildiriliyor. Konunun detayları haberimizde.
2 ay
5,9b
1
18
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Günümüzdeki neredeyse tüm akıllı telefonlarda yakınlık sensörleri yer alıyor. Sıradan ve olması gereken bir teknoloji gibi görünse de, bu yakınlık sensörlerinin gerektiği gibi çalışmaması, önemli sorunları da beraberinde getirebiliyor. Tıpkı Samsung Galaxy S10 modellerinde olduğu gibi.

Samsung konuyla ilgili bir açıklama yapmadı

Yayınlanan yeni bir rapora göre bazı Samsung Galaxy S10 kullanıcıları, cihazlarındaki yakınlık sensörünün istenildiği gibi çalışmadığını belirtiyorlar. Yakınlık sensörü, basit olarak anlatacak olursak eğer, telefonu kulağınıza götürdüğünüzde mesafeyi algılayarak ekranın kapanmasını sağlıyor. Ancak kullanıcılar bu özelliğin ilginç bir şekilde, Galaxy S10'u cebe koyduklarında telefonun ekranının kapanmasını engellediğini belirtiyorlar.
Yaşanan bu problem cihazın çok fazla pil tüketmesine ve ekranın sürekli açık kalmasına sebep olurken, şu an için bir çözüm mevcut değil. Samsung konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bu sorunun donanımsal mı yoksa yazılımsal mı olduğu ise belirsiz. Sorunun yazılımsal olduğu düşünülürse, yapılacak olan bir hata düzeltmesi ile problem giderilebilir. Ancak donanımsal bir sorun varsa Samsung bunun üstesinden nasıl gelecek, önümüzdeki birkaç gün içinde hep beraber göreceğiz.

https://mobilesyrup.com/2019/03/15/samsung-galaxy-s10-proximity-sensor-issue/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Bay Robot 2 ay en beğenilen
Zamzung fanları suskun.
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bay Robot 2 ay
Zamzung fanları suskun.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Range.. 2 ay Askaparta
1 araba parası ver ekran kapalıyken şarj olmasın, kutudan hızlı şarj çıkmasın
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 ay
Yazılım hatası bi güncellemeyle düzelir görüşme sırasında ekran kapatabiliyosa donanımsal değildir. Su insanların garip garip vay samsungcular düşünsün laflari ayri komik verdikleri paraya aldıkları rezil donanım sadece kendi isletim sisteminde stabil android windows gibi neye caksan yuruyo 1gb 1ghz sistemde de 2.8ghz 12 gb sistemde de yuruyo artik siz düşünün androidin verdigi tip c hdmi dönüştüğünde masa ustu cihaza dönüşüyor
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fthcyr 2 ay yeni yorumcu
samsungçuların gözü yaşlı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ufuks36 2 ay
Akıllı bekleme özelliği de çalışmıyor 🙄
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 2 ay
Her Apple haberi altında trolluk yapan dandroidcileri bu tip haberlerin altında göremezsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MHEC 2 ay
Zemzem fanları suskun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 2 ay
Zamzung fanları suskun.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay
nokia 3210 kullanicisi amacin ne?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 2 ay
Semsangçılar üzgün, 3 telefon parası ver, ekranı açık kalsın. Umutları güncellemek için güncellemeye muhtaçlar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Range.. 2 ay Askaparta
1 araba parası ver ekran kapalıyken şarj olmasın, kutudan hızlı şarj çıkmasın
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 2 ay
yeni telefonlarda olur.iphoneXs'ler de ekran kapalıyken şarj olmuyordu.güncelleme ile düzeldi.bu da düzelir büyük ihtimal ara güncelleme ile.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cankal 2 ay
Tam samsung'a ısınmıştım,gene soğudum arkadaş bir işide düzgün yap.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5886 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
samsung, hata ve
6 etiket daha problem galaxy s10 yakınlık sensörü Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Samsung yeni bir telefon etkinliği yapacak 2 ay Nvidia GeForce GTX 1660 raflara çıkıyor 2 ay Black Shark 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 ay Fransa'daki Lyon Havaalanı'nda otomobilleri artık robot valeler park ediyor 2 ay Oppo Reno yüzde 93.1'lik ekran-gövde oranı ile gelecek 2 ay Apple sessiz sedasız iPad Air'ı yeniledi: İşte özellikleri ve fiyatı 2 ay Rekabet Kurumu'ndan Türk Telekom'a 'haksız rekabet' soruşturması 2 ay En güçlü iPad mini karşınızda 2 ay Samsung’un yeni Android Go telefonu hazır 2 ay Huawei P30 Pro ekranı Samsung’dan 2 ay Redmi’nin kablosuz kulaklık modeli AirDots duyuruldu 2 ay Boeing 737 MAX ile ilgili yeni gelişme: İki kaza arasında açık benzerlik var 2 ay Xiaomi Mi Band 4 bu yıl içinde gelecek 2 ay Samsung Notebook 9 Pen sanal mağazalarda satışa başladı 2 ay Xenon flaşlı ve yan kızaklı ZTE Axon S ortaya çıktı 2 ay SwiftKey artık Google arama motorunu kullanmanıza izin veriyor 2 ay Paramount, 120 FPS olarak yayınlayacağı yeni filmi için sinema salonlarının hazır olmasını istedi 2 ay 19 yıllık WinRAR açığı yeni bir saldırı dalgası başlattı 2 ay İsrail'de akıllı telefon bağımlıları için yaya geçidi ışıkları test ediliyor 2 ay Peugeot Rifter Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Galaxy S10'un yakınlık sensöründeki hata, telefon ekranının sürekli açık kalmasına neden oluyor Sonraki Redmi 7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 ay NASA'nın 12 milyar dolar harcadığı dev Mars roketi bekleneni veremiyor 2 ay Elon Musk: 2019, Solar Roof’un yılı olacak 2 ay Avengers: Endgame'in ikinci fragmanı da izlenme rekorları kırdı 2 ay WhatsApp'e 2 yeni kullanışlı özellik geliyor 2 ay Microsoft, Firefox ve Chrome için Windows Defender eklentisini duyurdu 2 ay Dünyanın en büyük radyo teleskobu SKA’yı kontrol edecek yönetim kurulu belirlendi 2 ay Huawei'in B planı hazır | Mobilite 2 ay Monster'da Bu Hafta - Need for Speed 2 ay Redmi 7 Geekbench'te görüntülendi 2 ay Xiaomi, akıllı telefon arayüzündeki can sıkıcı reklamları kaldırabilir 2 ay Helio P22'li Oppo A1K'nın teknik özellikleri ortaya çıktı 2 ay ABD'li perakende mağaza zinciri Walmart tablet üretecek 2 ay Tesla pick-up'ın ilk teaser görseli yayınlandı 2 ay Apple'ın TV hizmetindeki bazı programlar, kendi kullanıcılarına ücretsiz olacak 2 ay Porsche ilk elektrikli otomobili Taycan'ın teaser görsellerini yayınladı 2 ay Yarı tek yumurta ikizleri ilk defa anne karnında tespit edildi 2 ay Yeni nesil Samsung Notebook 9 Pro satışa çıkıyor 2 ay Hareket sensörlü Philips 252B9 B-Line monitör duyuruldu 2 ay Facebook mobil uygulamasına oyun sekmesi geldi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim