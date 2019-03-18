Galaxy S10'un yakınlık sensöründeki hata, telefon ekranının sürekli açık kalmasına neden oluyor

Teknoloji Editörü
Günümüzdeki neredeyse tüm akıllı telefonlarda yakınlık sensörleri yer alıyor. Sıradan ve olması gereken bir teknoloji gibi görünse de, bu yakınlık sensörlerinin gerektiği gibi çalışmaması, önemli sorunları da beraberinde getirebiliyor. Tıpkı Samsung Galaxy S10 modellerinde olduğu gibi.
Samsung konuyla ilgili bir açıklama yapmadı
Yayınlanan yeni bir rapora göre bazı Samsung Galaxy S10 kullanıcıları, cihazlarındaki yakınlık sensörünün istenildiği gibi çalışmadığını belirtiyorlar. Yakınlık sensörü, basit olarak anlatacak olursak eğer, telefonu kulağınıza götürdüğünüzde mesafeyi algılayarak ekranın kapanmasını sağlıyor. Ancak kullanıcılar bu özelliğin ilginç bir şekilde, Galaxy S10'u cebe koyduklarında telefonun ekranının kapanmasını engellediğini belirtiyorlar.Yaşanan bu problem cihazın çok fazla pil tüketmesine ve ekranın sürekli açık kalmasına sebep olurken, şu an için bir çözüm mevcut değil. Samsung konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bu sorunun donanımsal mı yoksa yazılımsal mı olduğu ise belirsiz. Sorunun yazılımsal olduğu düşünülürse, yapılacak olan bir hata düzeltmesi ile problem giderilebilir. Ancak donanımsal bir sorun varsa Samsung bunun üstesinden nasıl gelecek, önümüzdeki birkaç gün içinde hep beraber göreceğiz.
https://mobilesyrup.com/2019/03/15/samsung-galaxy-s10-proximity-sensor-issue/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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