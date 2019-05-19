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Game of Thrones: 1 milyon hayran son sezonun yeniden çekilmesini istiyor

Game of Thrones'un final sezonunun yeni bir senaryoyla tekrar çekilmesini talep eden Change.org kampanyası, tam 1 milyon imza sayısına ulaştı. Dizinin yazarlarına büyük tepkiler var.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Game of Thrones'un 14 Nisan'dan başlayan final sezonu büyük tepkiler toplamaya devam ediyor. Dizinin yazarları David Benioff ve Dan Weiss bir süredir eleştiri oklarını hedefi haline gelmiş durumda. Özellikle de üçüncü bölümün ardından başlayan eleştiri yağmuru artık inanılmaz bir seviyeye ulaştı. Şu anda yüzbinlerce hayran son sezonun iptal edilmesi gerektiğini savunuyor.

Sekizinci sezonun yeniden çekilmesi talebiyle Change.org üzerinden başlatılan kampanya, bugün itibarıyla tam 1 milyon imza sayısına ulaşmayı başardı. İzleyiciler, yepyeni bir senaryoyla final sezonunun tekrar en baştan çekilmesi gerektiğini söylüyor.

Change.org kampanyasında,"İşinin ehli senaristlerle Game of Thrones'un sekizinci sezonunu yeniden çekin." ifadeleri kullanılıyor. Kampanyaya destek verenler arasındaki ortak görüş, David Benioff-Dan Weiss ikilisinin "acı verici şekilde yeteneksiz" olduğu yönünde. Temel alınacak bir kitap kalmayınca Benioff ve Weiss'in yeteneksizliklerinin ortaya çıktığı belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "HBO'nun 'Watchmen' dizisinden ilk fragman yayınlandı"
Son sezonla ilgili yapılan eleştiriler arasında "aceleye getirildiği", "karakter gelişimlerinin tamamıyla çöpe atıldıği" ve "ilk sezonların kompleks karakterlerine tek boyutlu, basit kişilikler yazıldığı" gibi ifadeler kullanılıyor. Mantıksızlıklarla dolu olduğu söylenen final sezonunun; prodüksiyon kalitesinin yüksek, senaryosunun ise berbat olduğu belirtiliyor. GoT hayranları, televizyon tarihinin en iyi dizilerinden birisinin sadece birkaç yıl içerisinde tamamıyla mahvedildiği görüşünde.

Star Wars hayranları endişeli


Game of Thrones'un son birkaç sezonuyla büyük hayal kırıklığı yaratması aynı zamanda Star Wars hayranlarını da endişelendirmeye başladı. David Benioff ve David Weiss şu anda yeni bir Star Wars filmi üzerinde çalışıyor. Disney, 2022'de vizyona girecek olan yeni Star Wars filminin Benioff-Weiss ikilisi tarafından hazırlandığını duyurmuştu. 

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Whippoorwill 2 hf. en beğenilen
Disney sağolsun Star Wars'u öldürdü zaten.
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artenis 2 hf.
TEPKİ vermek, protesto etmek işleri olması gerektiği şekilde yapın demektir. Yasaklamak ise kral ve padişah getirir. Herşeyin eleştirilebilmesi umidi ile.
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MOBSTER 2 hf.
Televizyon tarihinin en iyisinin iki tane gerzek herifin elinde nasıl bir çöpe dönüştüğüne canlı canlı tanık olduk. Hadi bu iki avanak böyle bir senaryo yazdılar da bir tane yetkili çıkıp, siz napıyorsunuz ya diye nasıl demez?
Yeniden çekileceğine ihtimal vermiyorum ama umarım bu iki mahluk bir daha iş bulamayıp piyasadan silinip gider.
Televizyon tarihinin en iyisinin iki tane gerzek herifin elinde nasıl bir çöpe dönüştüğüne canlı canlı tanık olduk. Hadi bu iki avanak böyle bir senaryo yazdıl...
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canblueworld 2 hf. yeni yorumcu
Yeniden çekseler ne yazar ki? Artık ciddiye almam bir kere. Bu diziyi de senaristini de kitabını da yazarını da fanlarını da umursamıyorum artık. Balonun kralı gözümde. Bir hikaye anlatıyorsan, her bir parçası tutarlı olacak. İlk başlarda iyiydi ama sonradan cıvıdı. Ayıla bayıla hayran olunan eserlerin hepsi vasatın altı saçmalıklardan oluşuyor, hayranlarının da iq problemi var bana göre. Hobi olarak her türü sevebilirsin de fanatikçe savunmak aptalca bence.
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PERENAL. 2 hf.
geçen sezon da güzel değildi ki. bu sezon iyice batırdılar. ilmek ilmek işlemişlerdi karakterleri oysa
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Glorfindel1907 2 hf.
Önceki sezonlardaki ters köşelerin altı dolu oluyordu hep bir yere bağlanıyordu'ki çok sağlam bağlanıyordu, 2 sene boyunca uğraşıp en kötü sezonu yapmak kadar başarılı bir iş olamazdı bence tebrik ediyorum malum iki şahsı, Tamam beklentileri yapmamak güzel olurdu ama altı dolu dolu olacaktı bunlar özellikle ilk 5 sezondaki gibi, Tarihin en büyük dizi fiyaskosu olabilir bu final ile.
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RedManetics 2 hf.
Danynin karakter dışı tavırları 7 sezondur beklenen night king’in çöp edilişi hele ki o son bölüm fiyaskosu tahmin bile edilemez
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The Rainmaker 2 hf.
Önceki sezonlarda görmeye alışık olduğumuz ters köşelerin eksikliği aslında tatminsizlik yaratan.
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Bethesta 2 hf. The Rainmaker
Bence alakası yok, bu sezon ve finali kadar ters köşe var mı tüm dizide?!?!?!
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koçari 2 hf.
Ben finali beğendim Ama keşke biraz daha uzun süreye yayılsaymış sezon. Ölülerle yapılan savaş mesela tek bölümdü halbuki bir sezon bile çekilebilirdi bence. Biraz hızlı geçiştirildi son sezon.
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Bethesta 2 hf. koçari
Ölülerle savaşa sezonlar boyunca hazırladılar, Winter is coming herkesin diline dolandı, sonra tek bölümde savaş oldu ve minik bir hançerle Arya Gece kralını indirdi...
Jon Snow denildi durdu, son sezonda vur ensesine al lokmasını bir tipe dönüştü, o kadar mücadele sonunda yine Nightwatch'a gitti...
vs...vs...
Beni en çok şok eden Danny'nin vahşeti, hiçbir şekilde geçen sezonlarda tanıtılan karaktere uygun değildi o vahşet ve acımasızlık...
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Zafer Korkmaz 2 hf.
Tek başarıları George Martin yazdığı game of thrones daha kötü bir şekilde televizyona sıfır efor kopyalamaları ki bundada büyük sıçtılar.
Tutup bu adamlara star wars falan veriyorlar bunların en başta GoT senaristliğine alınmaları hata, torpil.
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yaman01 2 hf.
Bence 8. sezon yok sayılsın ve yeni senaristler ile en az 2 sezonluk bir hikaye üzerine anlaşsınlar. Dizinin en büyük sorunu 7. sezondan sonra ki hikayeyi tek bir sezona sığdırmak zaten.
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Petegrus 2 hf.
1.400.001 inci oyu attım çekilsede çekilmesede umrumda değil hard diskimden tüm sezonları en hard biçimde yok ettim.
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Team NINJA 2 hf.
1.4 milyonu geçmiş başlığı yakında değiştirmek lazım.
1.5 fazla sürmez gelir bu gidişle.
son bölümde cücenin boş yerde yürüyüşüne o may gad diyen mallar bile var.
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