Game of Thrones: 1 milyon hayran son sezonun yeniden çekilmesini istiyor

Game of Thrones'un 14 Nisan'dan başlayan final sezonu büyük tepkiler toplamaya devam ediyor. Dizinin yazarları David Benioff ve Dan Weiss bir süredir eleştiri oklarını hedefi haline gelmiş durumda. Özellikle de üçüncü bölümün ardından başlayan eleştiri yağmuru artık inanılmaz bir seviyeye ulaştı. Şu anda yüzbinlerce hayran son sezonun iptal edilmesi gerektiğini savunuyor.
Sekizinci sezonun yeniden çekilmesi talebiyle Change.org üzerinden başlatılan kampanya, bugün itibarıyla tam 1 milyon imza sayısına ulaşmayı başardı. İzleyiciler, yepyeni bir senaryoyla final sezonunun tekrar en baştan çekilmesi gerektiğini söylüyor.
Change.org kampanyasında,"İşinin ehli senaristlerle Game of Thrones'un sekizinci sezonunu yeniden çekin." ifadeleri kullanılıyor. Kampanyaya destek verenler arasındaki ortak görüş, David Benioff-Dan Weiss ikilisinin "acı verici şekilde yeteneksiz" olduğu yönünde. Temel alınacak bir kitap kalmayınca Benioff ve Weiss'in yeteneksizliklerinin ortaya çıktığı belirtiliyor.
Ayrıca Bkz. "HBO'nun 'Watchmen' dizisinden ilk fragman yayınlandı"
Sekizinci sezonun yeniden çekilmesi talebiyle Change.org üzerinden başlatılan kampanya, bugün itibarıyla tam 1 milyon imza sayısına ulaşmayı başardı. İzleyiciler, yepyeni bir senaryoyla final sezonunun tekrar en baştan çekilmesi gerektiğini söylüyor.
Change.org kampanyasında,"İşinin ehli senaristlerle Game of Thrones'un sekizinci sezonunu yeniden çekin." ifadeleri kullanılıyor. Kampanyaya destek verenler arasındaki ortak görüş, David Benioff-Dan Weiss ikilisinin "acı verici şekilde yeteneksiz" olduğu yönünde. Temel alınacak bir kitap kalmayınca Benioff ve Weiss'in yeteneksizliklerinin ortaya çıktığı belirtiliyor.
Ayrıca Bkz. "HBO'nun 'Watchmen' dizisinden ilk fragman yayınlandı"
Son sezonla ilgili yapılan eleştiriler arasında "aceleye getirildiği", "karakter gelişimlerinin tamamıyla çöpe atıldıği" ve "ilk sezonların kompleks karakterlerine tek boyutlu, basit kişilikler yazıldığı" gibi ifadeler kullanılıyor. Mantıksızlıklarla dolu olduğu söylenen final sezonunun; prodüksiyon kalitesinin yüksek, senaryosunun ise berbat olduğu belirtiliyor. GoT hayranları, televizyon tarihinin en iyi dizilerinden birisinin sadece birkaç yıl içerisinde tamamıyla mahvedildiği görüşünde.
Game of Thrones'un son birkaç sezonuyla büyük hayal kırıklığı yaratması aynı zamanda Star Wars hayranlarını da endişelendirmeye başladı. David Benioff ve David Weiss şu anda yeni bir Star Wars filmi üzerinde çalışıyor. Disney, 2022'de vizyona girecek olan yeni Star Wars filminin Benioff-Weiss ikilisi tarafından hazırlandığını duyurmuştu.
Star Wars hayranları endişeli
Game of Thrones'un son birkaç sezonuyla büyük hayal kırıklığı yaratması aynı zamanda Star Wars hayranlarını da endişelendirmeye başladı. David Benioff ve David Weiss şu anda yeni bir Star Wars filmi üzerinde çalışıyor. Disney, 2022'de vizyona girecek olan yeni Star Wars filminin Benioff-Weiss ikilisi tarafından hazırlandığını duyurmuştu.
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Yeniden çekileceğine ihtimal vermiyorum ama umarım bu iki mahluk bir daha iş bulamayıp piyasadan silinip gider.