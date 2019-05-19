Game of Thrones: 1 milyon hayran son sezonun yeniden çekilmesini istiyor

Star Wars hayranları endişeli

Son sezonla ilgili yapılan eleştiriler arasında "aceleye getirildiği", "karakter gelişimlerinin tamamıyla çöpe atıldıği" ve "ilk sezonların kompleks karakterlerineyazıldığı" gibi ifadeler kullanılıyor.olduğu söylenen final sezonunun; prodüksiyon kalitesinin yüksek, senaryosunun ise berbat olduğu belirtiliyor. GoT hayranları,en iyi dizilerinden birisinin sadece birkaç yıl içerisinde tamamıyla mahvedildiği görüşünde.Game of Thrones'un son birkaç sezonuyla büyük hayal kırıklığı yaratması aynı zamandahayranlarını da endişelendirmeye başladı. David Benioff ve David Weiss şu anda yeni bir Star Wars filmi üzerinde çalışıyor. Disney,vizyona girecek olan yeni Star Wars filminin Benioff-Weiss ikilisi tarafından hazırlandığını duyurmuştu.