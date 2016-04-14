Game of Thrones'un açılış sahnesini 360 derece kamera desteğiyle izleyebilirsiniz

Son dönemlerde her ne kadar Netflix kendine özel dizilerle adından en çok söz ettiren platform olsa da HBO'nun Game of Thrones'u hiç kuşkusuz günümüzün en popüler dizisi. Bu dizinin büyük beğeni toplayan açılış sahnesi ise şimdi 360 derece kamera desteğine sahip.

Açılış sahnesinin 360 derece kamera desteğine sahip olmasıyla birlikte Westeros'un haritasını daha detaylı bir şekilde görme şansı yakalıyoruz. Bu tür 360 derecelik videolar ileride sanal gerçeklik kasklarıyla da desteklenebilir. Eminiz HBO bir süre sonra böyle bir girişimde de bulunacaktır.

Bu video şu an sadece Game of Thrones'un Facebook sayfasında yayınladı. Siz de videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.androidheadlines.com/2016/04/hbo-revs-fans-360-degree-game-thrones-video.html