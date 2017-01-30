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Geçmişten gelen tahmin: 100 Yıl içinde kömür kullanımı son bulacak!

1917 Yılında kömür sıkıntısının had safhaya ulaştığı bir dönemde Lincoln Evening Journal'ın haberi 100 yıl içinde kömür kullanımının biteceğini yazmıştı. Peki bunun gerçekleşmesine ne kadar yakınız?
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,1b
1
10
Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Geçmişten gelen tahmin: 100 Yıl içinde kömür kullanımı son bulacak!
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Günümüzde 100 yıl geriye gittiğimizde belki hayalini bile kuramayacağımız yenilik ve teknolojiye sahibiz. Gelişmiş savaş aletleri, arabalar ve internet gibi şu an bize oldukça normal gelen şeyleri bunların ortaya konmasından çok uzun yıllar önce hayal eden insanlar genellikle fikrin saçma olduğu ve hiçbir zaman gerçekleşmeyeceği iddiasıyla karşı karşıya gelmişlerdir.
Ayrıca Bkz. "İrlanda fosil kaynakları terk etme kararı aldı"

Bunlardan birisi de 1917’de Lincoln Evening Journal gazetesine ‘’100 yıl sonra enerji için kömüre ihtiyaç duyulmayacak ve güneşten gelen enerji toplanarak borularla dağıtılacak.’’ diyen bir yazar. Peki bugün, yazarın kömüre bağımlı olmayan bir dünya öngörüsünden 100 yıl sonra kömüre bağımlılığımız ne seviyede?

Ne yazık ki bu öngörü kadar olumlu bir durumda değiliz ancak özellikle son 10 yılda hızlı bir şekilde kömür bağımlılığından kurtulma politikaları izlendiğini düşünürsek bir 100 yıl kadar daha beklememiz gerekmeyecek.

Karbon salınımının neden olduğu iklim değişikliği, kömür ve diğer fosil yakıtlara karşı olan savaşta insanlığın itici gücü olarak dikkat çekiyor. 2017’nin 1880 yılında sıcaklık kayıtlara tutulmaya başlandığından beri yeryüzündeki en sıcak yıl olması, şehirlerde artan hava kirliliğinin hastalıklara ve yüz binlerce erken doğuma neden olması bütün bunların yanında yenilenebilir kaynaklarla daha ucuz, kolay ve sağlıklı enerji etme imkanı ülkeleri ve şirketleri fosil yakıtları terk etmeye itmiş durumda.

Lincoln Evening Journal’ın tahminin gerçeği küçük bir farkla ıskaladığı doğru. Henüz kömürle olan bağlarımızı tam anlamıyla koparmış değiliz ancak dünyada en fazla karbon salınımının olduğu Çin’in inşa edilecek olan kömür santrallerinin inşaatını durdurup milyarlarca doları yenilenebilir kaynaklara ayırması, fosil yakıtlarla çalışan otomobillere sürekli kısıtlamalar getirilirken elektrikli araçların sayısının gün geçtikçe artması gibi sadece fikir üretmek dışında harekete de geçildiğini gösteren adımlar bu öngörüye çok da uzak olmadığımızı gösteriyor.

Ayrıca Bkz. "Trump'ın göçmen yasağına teknoloji devlerinden tepki yağdı"

Güneş enerjisini borularla dağıtmayacağız belki ama güneş ve diğer alternatif enerjiler ile kömürü toprağın altında bırakmamıza çok az kaldı.


https://futurism.com/prediction-from-100-years-ago-nobody-will-be-using-coal-in-2017/ Yorum Yaz
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canguler917 2 yıl en beğenilen Barni Moloztaş
Barni Moloztaş

4. DÜNYA SAVAŞI TAŞ VE SOPALARLA OLACAKTIR

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kadirirdem 2 yıl
Büyükşehir pis havadan geçilmiyor.Egzoz pisliği bitiriyor havayı umarim içten yanmalı motorlar da kömürde biter...
1 Yanıt Yanıtla +1
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jimhendrix 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
Büyükşehir pis havadan geçilmiyor.Egzoz pisliği bitiriyor havayı umarim içten yanmalı motorlar da kömürde biter...

Hileli tidiaylar cirit atiyot


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cyberfalcon 2 yıl
2017 kayıtlara geçmiş en sıcak yıl değil çünkü en sıcak yıl olarak kayıtlara geçebilmesi için sıcaklıkların ölçülmüş olması onun içinde 2017'nin bitmesi lazım. 2017 bitmediğine göre kayıtlara geçmiş en sıcak yıl olamaz.
Üstelikte bu sene ortalama sıcaklığın 2016'dan düşük olacağı söyleniyor.
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sülözışık 2 yıl
Kömürü farklı materyallere dönüştürür yine kullanırız.
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axesis 2 yıl
büyük ihtimal dünyada şu anda bulunan herkezde kül olcak o gün zaten :) 100 sene sonra . kim öle kim kala ..
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Infinitum 2 yıl
Yetişemeyeceğiz...
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Barni Moloztaş 2 yıl
4. DÜNYA SAVAŞI TAŞ VE SOPALARLA OLACAKTIR
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canguler917 2 yıl Barni Moloztaş
Barni Moloztaş

4. DÜNYA SAVAŞI TAŞ VE SOPALARLA OLACAKTIR

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10ff 2 yıl Barni Moloztaş
Barni Moloztaş
4. DÜNYA SAVAŞI TAŞ VE SOPALARLA OLACAKTIR

Yapma yav :D
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myhotyro 2 yıl
Böyle giderse 100 yıl içinde Dünya son bulacak.
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