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Gelecek sene üç yeni mutant filmi vizyona girecek

20th Century Fox tarafından yapılan açıklamaya göre 2018 senesinde Deadpool 2, New Mutants ve X-Men: Dark Phoenix olmak üzere üç mutant filmi vizyonda olacak. Filmlerin vizyon tarihi haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,9b
1
26
Sinema ve Dizi
Emre Karakullukçu
Yazar
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James Cameron’un oldukça beğenilen filmi Avatar’ın dört yeni filminin yolda olduğunun duyurulmasının ardından 20th Century Fox’dan yeni bir açıklama daha geldi. Paylaşılan bilgilere göre 2018 senesinde beyaz perdede üç farklı mutant filmi yer alacak.

Bu filmlerden ilki (ve muhtemelen en çok bekleneni) Ryan Reynolds’ın ve Josh Brolin’in başrolü paylaşacağı Deadpool 2. Merakla beklenen filmin 1 Haziran 2018’de vizyona gireceği açıklandı. İkincisi ise Josh Boone tarafından yönetilen ve genç mutantlardan oluşan bir takımı konu olan New Mutants filmi. Şimdilik hakkında fazla bilgi bulunmayan filmin 13 Nisan’da vizyonda olacağı biliniyor. Üçüncü ve senenin son mutant filmi olan X-Men: Dark Phoenix 2 Kasım’da seyircisiyle buluşacak. Daha önceden X-Men: Supernova ismiyle anılan film, Jean Grey’in taşıyıcılık yaptığı ve X-Men: Apocalypse filminde de görme fırsatına eriştiğimiz Phoenix Force’u konu alacak. Filmin kim tarafından yönetileceği henüz kesin olarak bilinmiyor ancak Simon Kinberg’in yönetmen koltuğunda oturacağı ve filmin X-Men: Apocalypse’ten sonraki dönemi konu alacağı tahmin ediliyor.


http://io9.gizmodo.com/three-x-men-movies-new-mutants-deadpool-2-and-dark-ph-1794561256 Yorum Yaz
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Barni Moloztaş 2 yıl en beğenilen
İnsanlar neden deadpoolu seviyor anlamıyorum
4 Yanıt Yanıtla +25
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Mr. Cheritto 2 yıl
Deeeadpool kim la. Bana 4k blu ray diskini bedava verseler kahve fincanın altında tabak olarak kullanırım. Karaktere o derece kıl oluyorum yani
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Rohanli_Theoden 2 yıl eulogy
bahsettiğin "yeni neslin" bir üyesi olarak bunu kabul etmiyorum :d
ama siz de şunu kabul edin ki; ön yargı ile yaklaşıyorsunuz. Marvel filmleri kaliteli bir senaryodan yoksun olabilir, ama efektleri için de izlemiyoruz. Bizler parlak şeylere ilgi duyan şempazeler değiliz.
...
Komedi iki başlıkta incelenir; olay komedisi ve durum komedisi. Marvel filmlerinin izlenme sebebi içerdiği durum komedisi ve karakterlerin samimiyeti. Robert Downey Jr. diye bi adam var, film çekerken senaryo kullanmıyor, doğaçlama çekiliyor filmleri. Sette adeta iron man oluyor. o rolle o kadar bütünleşmiş ki tüm saçma sapan efektleri ve anlamsız kurguyu kabul ettiriyor size. Çünkü o kendisi bile inanmış bu işe, twitterdaki biosuna bile iron man yazıyor. Chris Evans(captain america) da aynı şekilde. Kendisi dahi yaptığı hareketlerin imkansız olduğunun farkında, filmde 15. kattan düştükten sonra ölmüyor, ve buna kendisi de şaşırıyor. Bu da filme samimiyet katıyor.
...
Sözün özü, marvel filmlerinin izlenme sebebi içerdiği efekler değil oyuncuların kalitesi ve samimiyeti.
...
Ön yargılarınızı bi kenara bırakın ve gidip Iron Man 1'i izleyin, ne demek istediğimi anlarsınız.
...
Not: X-men serisi hariç. kesinlikle marvel'le bi alakaları yok.
bahsettiğin "yeni neslin" bir üyesi olarak bunu kabul etmiyorum :dama siz de şunu kabul edin ki; ön yargı ile yaklaşıyorsunuz. Marvel filmleri kaliteli bir...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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1 Avatar
DH Misafiri 2 yıl
deadpool izlediğim en komik ve en eğlenceli filmdi, beklenti 2'nci den yüksek olacak.İnşallah ilki gibi olur.
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gxhero 2 yıl
Herkes Logan filminde oynayan küçük kızın (defne keen) büyüsün xforcee filmi çıkar diyor ama split filminde oynayan kıza çok benziyor (Anya Taylor-Joy) New Mutants filminde oynar kesin...
Defne Keen
[image]http://i0.wp.com/peopledotcom.files.wordpress.com/2017/03/dafne-keen.jpg?crop=0px%2C0px%2C2000px%2C1333px&resize=2000%2C1333&ssl=1[/image]
Anya Taylor-Joy
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


umarım resimler çok büyük olmaz...
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Batman 2 yıl
Ulan çizgi roman kültürü olmayan adamlar gelmiş " Deadpool'u niye seviyorlar " diye yorum yapıyor. Bir de + vermişler

He la he. Kötü film he
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Özgü® 2 yıl
Gelsin gelsin kaliteli film sayısı az. Sinemaya gidesim gelmiyor.
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aycibin 2 yıl
x-men'in hepsi öldü.magneto nasıl ölü onu göremedik sadece ama logan hikayenin sonuydu
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Lord Melkor 2 yıl
Ben deadpool u baya sevmiştim. Filmden çıkarken tadı damağımda kalmış keşke bitmeseydi demiştim.
Amerikanın Recep İvediki gibi bir şey. Güldürmeyi vadediyor ve güldürüyor.
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eulogy 2 yıl
yeni nesilin mizah anlayışı da kalite anlayışı da bizden farklı.
yeni nesil kurguya önem vermiyor. Filmin hikayesine önem vermiyor. Bu yüzden fabrikada seri otomobil üretir gibi bilim kurgu fantastik filmler üretebiliyorlar.
yeni nesil anlık şeyleri seviyor, sahne odaklılar.
3 Yanıt Yanıtla +2
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TheCaliph_ 2 yıl eulogy
eulogy
yeni nesilin mizah anlayışı da kalite anlayışı da bizden farklı.
yeni nesil kurguya önem vermiyor. Filmin hikayesine önem vermiyor. Bu yüzden fabrikada seri otomobil üretir gibi bilim kurgu fantastik filmler üretebiliyorlar.
yeni nesil anlık şeyleri seviyor, sahne odaklılar.

Ben de yeni nesilden sayilirim ama katiliyorum . Oynat unlu sevilen oyunculari , koy arkaya efektleri daya reklami cikar filmi .
Sacma sapan zaman kaybi filmler Avengers yok Thor mhor
Yilda belki 1000 film cikiyor ama 10 tane izlenecek ya var ya yok .
En iyisi dizi izlemek dizilerde baya saglam seyler cikiyor . Yabanci dizi tabii ki
2 Yanıt Yanıtla +3
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Rohanli_Theoden 2 yıl eulogy
bahsettiğin "yeni neslin" bir üyesi olarak bunu kabul etmiyorum :d
ama siz de şunu kabul edin ki; ön yargı ile yaklaşıyorsunuz. Marvel filmleri kaliteli bir senaryodan yoksun olabilir, ama efektleri için de izlemiyoruz. Bizler parlak şeylere ilgi duyan şempazeler değiliz.
...
Komedi iki başlıkta incelenir; olay komedisi ve durum komedisi. Marvel filmlerinin izlenme sebebi içerdiği durum komedisi ve karakterlerin samimiyeti. Robert Downey Jr. diye bi adam var, film çekerken senaryo kullanmıyor, doğaçlama çekiliyor filmleri. Sette adeta iron man oluyor. o rolle o kadar bütünleşmiş ki tüm saçma sapan efektleri ve anlamsız kurguyu kabul ettiriyor size. Çünkü o kendisi bile inanmış bu işe, twitterdaki biosuna bile iron man yazıyor. Chris Evans(captain america) da aynı şekilde. Kendisi dahi yaptığı hareketlerin imkansız olduğunun farkında, filmde 15. kattan düştükten sonra ölmüyor, ve buna kendisi de şaşırıyor. Bu da filme samimiyet katıyor.
...
Sözün özü, marvel filmlerinin izlenme sebebi içerdiği efekler değil oyuncuların kalitesi ve samimiyeti.
...
Ön yargılarınızı bi kenara bırakın ve gidip Iron Man 1'i izleyin, ne demek istediğimi anlarsınız.
...
Not: X-men serisi hariç. kesinlikle marvel'le bi alakaları yok.
1 Yanıt Yanıtla +5
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addidas_85 2 yıl eulogy
eulogy
yeni nesilin mizah anlayışı da kalite anlayışı da bizden farklı.
yeni nesil kurguya önem vermiyor. Filmin hikayesine önem vermiyor. Bu yüzden fabrikada seri otomobil üretir gibi bilim kurgu fantastik filmler üretebiliyorlar.
yeni nesil anlık şeyleri seviyor, sahne odaklılar.

Mesela denizaltı ile araba kovalama olayları tamamen kusursuz bir sanat anlayışı
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*siteci* 2 yıl
Dp 2 gelsin de biraz gülelim
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bu tarz filmler ! insanlar üzerinde yapılacak DNA oynamaları için
kamuoyunda oluşabilecek tepkileri, karikatür mizansenile çevirip
minimummize etmeye yönelik ince bir akıl fikir değiştirme ve beyin yıkama operasyonudur !
10 saniye sürmeyen bir reklam bile bir çok konuda alışveriş alışkanlıklarımız nasılda değiştirmeye fazlasıyla yetiyor ve bu reklamların 1 saniyesi için firmalar boşu boşuna binlerce $ nasıl veriyor diye biraz düşünmek lazım !
demek ki ! insanlar bir resim karesinden bile etkilene biliyor ise ;
kamu oyunun tepkilerini değiştirmek için medya üzerinden mutasyona devam edecekler !
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Mr. Cheritto 2 yıl
Deeeadpool kim la. Bana 4k blu ray diskini bedava verseler kahve fincanın altında tabak olarak kullanırım. Karaktere o derece kıl oluyorum yani
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