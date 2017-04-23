Gelecek sene üç yeni mutant filmi vizyona girecek

James Cameron’un oldukça beğenilen filmi Avatar’ın dört yeni filminin yolda olduğunun duyurulmasının ardından 20th Century Fox’dan yeni bir açıklama daha geldi. Paylaşılan bilgilere göre 2018 senesinde beyaz perdede üç farklı mutant filmi yer alacak.

Bu filmlerden ilki (ve muhtemelen en çok bekleneni) Ryan Reynolds’ın ve Josh Brolin’in başrolü paylaşacağı Deadpool 2. Merakla beklenen filmin 1 Haziran 2018’de vizyona gireceği açıklandı. İkincisi ise Josh Boone tarafından yönetilen ve genç mutantlardan oluşan bir takımı konu olan New Mutants filmi. Şimdilik hakkında fazla bilgi bulunmayan filmin 13 Nisan’da vizyonda olacağı biliniyor. Üçüncü ve senenin son mutant filmi olan X-Men: Dark Phoenix 2 Kasım’da seyircisiyle buluşacak. Daha önceden X-Men: Supernova ismiyle anılan film, Jean Grey’in taşıyıcılık yaptığı ve X-Men: Apocalypse filminde de görme fırsatına eriştiğimiz Phoenix Force’u konu alacak. Filmin kim tarafından yönetileceği henüz kesin olarak bilinmiyor ancak Simon Kinberg’in yönetmen koltuğunda oturacağı ve filmin X-Men: Apocalypse’ten sonraki dönemi konu alacağı tahmin ediliyor.

http://io9.gizmodo.com/three-x-men-movies-new-mutants-deadpool-2-and-dark-ph-1794561256