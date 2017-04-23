Gelecek sene üç yeni mutant filmi vizyona girecek

Bu filmlerden ilki (ve muhtemelen en çok bekleneni) Ryan Reynolds’ın ve Josh Brolin’in başrolü paylaşacağı Deadpool 2. Merakla beklenen filmin 1 Haziran 2018’de vizyona gireceği açıklandı. İkincisi ise Josh Boone tarafından yönetilen ve genç mutantlardan oluşan bir takımı konu olan New Mutants filmi. Şimdilik hakkında fazla bilgi bulunmayan filmin 13 Nisan’da vizyonda olacağı biliniyor. Üçüncü ve senenin son mutant filmi olan X-Men: Dark Phoenix 2 Kasım’da seyircisiyle buluşacak. Daha önceden X-Men: Supernova ismiyle anılan film, Jean Grey’in taşıyıcılık yaptığı ve X-Men: Apocalypse filminde de görme fırsatına eriştiğimiz Phoenix Force’u konu alacak. Filmin kim tarafından yönetileceği henüz kesin olarak bilinmiyor ancak Simon Kinberg’in yönetmen koltuğunda oturacağı ve filmin X-Men: Apocalypse’ten sonraki dönemi konu alacağı tahmin ediliyor.
http://io9.gizmodo.com/three-x-men-movies-new-mutants-deadpool-2-and-dark-ph-1794561256 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ama siz de şunu kabul edin ki; ön yargı ile yaklaşıyorsunuz. Marvel filmleri kaliteli bir senaryodan yoksun olabilir, ama efektleri için de izlemiyoruz. Bizler parlak şeylere ilgi duyan şempazeler değiliz.
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Komedi iki başlıkta incelenir; olay komedisi ve durum komedisi. Marvel filmlerinin izlenme sebebi içerdiği durum komedisi ve karakterlerin samimiyeti. Robert Downey Jr. diye bi adam var, film çekerken senaryo kullanmıyor, doğaçlama çekiliyor filmleri. Sette adeta iron man oluyor. o rolle o kadar bütünleşmiş ki tüm saçma sapan efektleri ve anlamsız kurguyu kabul ettiriyor size. Çünkü o kendisi bile inanmış bu işe, twitterdaki biosuna bile iron man yazıyor. Chris Evans(captain america) da aynı şekilde. Kendisi dahi yaptığı hareketlerin imkansız olduğunun farkında, filmde 15. kattan düştükten sonra ölmüyor, ve buna kendisi de şaşırıyor. Bu da filme samimiyet katıyor.
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Sözün özü, marvel filmlerinin izlenme sebebi içerdiği efekler değil oyuncuların kalitesi ve samimiyeti.
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Ön yargılarınızı bi kenara bırakın ve gidip Iron Man 1'i izleyin, ne demek istediğimi anlarsınız.
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Not: X-men serisi hariç. kesinlikle marvel'le bi alakaları yok.