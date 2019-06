General Mobile GM5 Plus için Android 7.0 yayınlandı

Google’ın her yeni Android işletim sistemini kullanıma sürdüğünde elbette ilk olarak Nexus ve Android One cihazları faydalanmaya başlıyor. Ülkemizde ikinci nesil Android One telefonu olan GM5 Plus için Android 7.0 güncellemesi gelmiş durumda.

Forumlarda da gündeme gelen bilgilere göre dün itibariyle modele Android 7.0 güncellemesi gelmeye başladı. Güncelleme ile birlikte batarya tüketiminde iyileşme, sinyal sorunlarının giderilmesi, SIM kart algılama sorunlarının giderilmesi gibi değişiklikler gözlenmiş. Google tarafındaki yenilikler ise şöyle:

Android 7.0 Nougat

Android 7.0 ile gelecek bazı önemli özelliklere baktığımızda, Ayarlar menüsündeki alt menü başlıklarının kısa bilgilerle donatılması, yine Ayarlar menüsünde sol üst kısma yerleşmiş menü ikonu, Ses ve Bildirimler sekmesinin iki ayrı başlığa geçiş yapması, arka planda kurulan güncellemeler, bildirim çubuğunda biraz daha genişletilmiş alan, bildirim penceresinden gelen mesajlara cevap yazabilme, yerleşik bölünmüş pencere desteği, video pencerelerinin ekran üzerinde yüzebilmesi, Doze tasarruf modunun daha agresif olması, Java 8 desteği, hızlı başlatma, yerleşik numara engelleme, gelişmiş RAM yönetimi bunlar arasında sayılabilir.