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General Mobile GM5 Plus için Android 7.0 yayınlandı

General Mobile GM5 Plus modeli için Android 7.0 Nougat güncellemesi bugün itibariyle dağıtılmaya başlandı. Cihaz sahipleri güncellemeleri kontrol edip yeni sürümü yükleyebiliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
9,4b
1
17
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın her yeni Android işletim sistemini kullanıma sürdüğünde elbette ilk olarak Nexus ve Android One cihazları faydalanmaya başlıyor. Ülkemizde ikinci nesil Android One telefonu olan GM5 Plus için Android 7.0 güncellemesi gelmiş durumda.

Ayrıca Bkz. "Araçların yazılım güvenliğini ARM Cortex-R52 sağlayacak"

Forumlarda da gündeme gelen bilgilere göre dün itibariyle modele Android 7.0 güncellemesi gelmeye başladı. Güncelleme ile birlikte batarya tüketiminde iyileşme, sinyal sorunlarının giderilmesi, SIM kart algılama sorunlarının giderilmesi gibi değişiklikler gözlenmiş. Google tarafındaki yenilikler ise şöyle:

Android 7.0 Nougat

Android 7.0 ile gelecek bazı önemli özelliklere baktığımızda, Ayarlar menüsündeki alt menü başlıklarının kısa bilgilerle donatılması, yine Ayarlar menüsünde sol üst kısma yerleşmiş menü ikonu, Ses ve Bildirimler sekmesinin iki ayrı başlığa geçiş yapması, arka planda kurulan güncellemeler, bildirim çubuğunda biraz daha genişletilmiş alan, bildirim penceresinden gelen mesajlara cevap yazabilme, yerleşik bölünmüş pencere desteği, video pencerelerinin ekran üzerinde yüzebilmesi, Doze tasarruf modunun daha agresif olması, Java 8 desteği, hızlı başlatma, yerleşik numara engelleme, gelişmiş RAM yönetimi bunlar arasında sayılabilir.

 

https://forum.donanimhaber.com/m_114681120/mpage_444/tm.htm Yorum Yaz
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0MG90 3 yıl en beğenilen cem650
cem650

vallahi helal olsun bu çok güzel bir haber işte.

Neye helal olsun? Zaten Android One telefonu, bu güncellemeyi her türlü alacaktı.
cem650vallahi helal olsun bu çok güzel bir haber işte.Neye helal olsun? Zaten Android One telefonu, bu güncellemeyi her...
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Yanıtla +18
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cem650 3 yıl
vallahi helal olsun bu çok güzel bir haber işte.
1 Yanıt Yanıtla +11
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grafman09 3 yıl
General Mobile 4g kullanıyorum. Bize geleli 3-4 hafta olacak, genel olarak beğendim yeni sürümü. Keşke 4.5 inç ekranlı versiyonu olsa, 5 inç şahsen büyük geliyor.
General Mobile 4g kullanıyorum. Bize geleli 3-4 hafta olacak, genel olarak beğendim yeni sürümü. Keşke 4.5 inç ekranlı versiyonu olsa, 5 inç şahsen büyük geliyo...
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byblt 3 yıl
Güncelleme bügün oldu gelmedi lanet olası federaller
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byblt 3 yıl
Haber gelmiyor nougattan
youtube.com/...
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keskin53 3 yıl
bu mubarek bir bana ugramadı galıba :)
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byleven 3 yıl
discovery elite de 4.4.2 verdiler sağ olsunlar cok başarılı bir şirket...5 i bile layık görülmedi nedense güya amiral gemisiydi vay vay vay..
1 Yanıt Yanıtla +2
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byblt 3 yıl byleven
byleven

discovery elite de 4.4.2 verdiler sağ olsunlar cok başarılı bir şirket...5 i bile layık görülmedi nedense güya amiral gemisiydi vay vay vay..

Rom at
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kadirirdem 3 yıl
hayırlı olsun kullanıcılarına...
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foreveriphone 3 yıl
Arkadaşıma 1 hafta önce geldi
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grafman09 3 yıl
General Mobile 4g kullanıyorum. Bize geleli 3-4 hafta olacak, genel olarak beğendim yeni sürümü. Keşke 4.5 inç ekranlı versiyonu olsa, 5 inç şahsen büyük geliyor.
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yhackup 3 yıl
GMye bak sen
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Cenkay KESER 3 yıl
Resmi duyuruda yapıldı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

twitter.com/...
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Cenkay KESER 3 yıl
Şunu şöyle bırakiyim.

[separator]
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DH Misafiri 3 yıl
Gm5 plus kullanıcısıyım güncelleme gelmedi şimdi kontrol ettim
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