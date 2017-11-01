General Mobile'ın Android Oreo 8.0 güncelleme tarihi açıklandı

General Mobile, Android One telefonları için Android 8.0 Oreo güncellemesinin ne zaman geleceğini açıkladı. Firma, sosyal medya hesaplarından Android Oreo güncelleme takvimini yayınladı.

General Mobile Android One 8.0 Güncellemesi Ne zaman?

Güncellemeler periyodik olarak üç ayrı zamanda yayınlanacak. İlk olarak GM 6 ve GM 6 d için Aralık ayında Android 8.0 güncellemesi yayınlanacak. Ardından Şubat ayında GM 5 Plus ve GM 5 Plus d modellerine Android 8.0 güncellemesi gelecek. Daha sonra Nisan ayında da GM 5 ve GM 5 d için Android Oreo güncellemesi yayınlanmış olacak.

General Mobile'dan paylaşılan bilgide Nisan ayından sonraki güncelleme planları paylaşılmadı. Nisan ayından itibaren Android 8.1 için çalışmalar yapılabilir.

General Mobile GM 4G'ye Android Oreo 8.0 Güncellemesi Ne Zaman Gelecek?

General Mobile'ın güncelleme takvimine baktığımızda öncelikli planları arasında GM 4G'nin yer almadığını görüyoruz. GM 4G'nin teknik özellikleri GM 5 ile hemen hemen aynı. GM 5 için Android Oreo güncellemesinin yayınlanıp GM 4G için yayınlanmaması uygun olmaz. Ancak GM 4G çıkalı 2 sene oldu ve telefon için verilen 2 yıllık güncelleme vaadi doldu. General Mobile'ın GM 4G modeli için nasıl bir duruş sergileyeceği merak konusu.