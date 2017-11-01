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General Mobile'ın Android Oreo 8.0 güncelleme tarihi açıklandı

General Mobile, Android One telefonları için Android Oreo 8.0 güncelleme takvimini paylaştı. General Mobile cihazlarına Android Oreo'nun ne zaman geleceği belli oldu. İşte güncelleme tarihleri:
1 yıl
12,5b
1
29
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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General Mobile, Android One telefonları için Android 8.0 Oreo güncellemesinin ne zaman geleceğini açıkladı. Firma, sosyal medya hesaplarından Android Oreo güncelleme takvimini yayınladı.

General Mobile Android One 8.0 Güncellemesi Ne zaman?

Güncellemeler periyodik olarak üç ayrı zamanda yayınlanacak. İlk olarak GM 6 ve GM 6 d için Aralık ayında Android 8.0 güncellemesi yayınlanacak. Ardından Şubat ayında GM 5 Plus ve GM 5 Plus d modellerine Android 8.0 güncellemesi gelecek. Daha sonra Nisan ayında da GM 5 ve GM 5 d için Android Oreo güncellemesi yayınlanmış olacak.
General Mobile'dan paylaşılan bilgide Nisan ayından sonraki güncelleme planları paylaşılmadı. Nisan ayından itibaren Android 8.1 için çalışmalar yapılabilir.

General Mobile GM 4G'ye Android Oreo 8.0 Güncellemesi Ne Zaman Gelecek?

General Mobile'ın güncelleme takvimine baktığımızda öncelikli planları arasında GM 4G'nin yer almadığını görüyoruz. GM 4G'nin teknik özellikleri GM 5 ile hemen hemen aynı. GM 5 için Android Oreo güncellemesinin yayınlanıp GM 4G için yayınlanmaması uygun olmaz. Ancak GM 4G çıkalı 2 sene oldu ve telefon için verilen 2 yıllık güncelleme vaadi doldu. General Mobile'ın GM 4G modeli için nasıl bir duruş sergileyeceği merak konusu.

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vankomisin 1 yıl en beğenilen
Hani en yeni android sürümü ilk önce android one cihazlara geliyordu? Ne özelliği kaldı gm telefonlarının?
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oskurrr 1 yıl

General Mobile de tek gerçek Android One telefon GM4g modeli idi sonrakilerin güncellemesini GM veriyordu. Beceremediklerinde de topu google a atıyorlardı...
Burlarda GM yi bir çok konuda savundum lakin şunu söylemeliyim....
YALAN ile doğru bir iş yapılmaz... Sen YALAN ile satıyorsan cihazlarını Müşterilerini kandırıyorsan Altından telefon yapsan bi b.k a yaramaz
Bundan sonra Gm alırmıyım tabiki hayır... İnsanları SALAK yerine koyan gözünün içine baka baka yalan söyleyen bir firmadan 1 tane çöp almam çok net...
General Mobile de tek gerçek Android One telefon GM4g modeli idi sonrakilerin güncellemesini GM veriyordu. Beceremediklerinde de topu google a atıyorlardı.....
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1 Yanıt Yanıtla +19
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aykut.. 1 yıl
Kaç yıl oldu o kadar satışa ve rağbete rağmen bir türlü kurumsallaşamıyorlar valla helal olsun adamlara büyük başarı. Android One'mış. YERSEN
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DH Misafiri 1 yıl
Gm 4g ilk cikan haric digerleri google destekli degildi beta gelmediginden o garanti zatende bide ilk cikan 4g ile gm 5 arasinda sadece radyo farki var baska yok onada guncelleme rahatlikla verilebilir bence.
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DH Misafiri 1 yıl
neden birlik olup hakkınızı aramıyorsunuz kimin nedediği belli tek tek ne söylediğinizin önemi yok
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WoXeD 1 yıl
baharda 2. senesini bitecek olan oneplus 3 cihazımda 1.5 aydır android 8 kullanıyorum. geçen hafta 2. android 8 üzerindeki güncelleme aldı. güvenlik paketi 1 eylül. 4. senesini bitiren oneplus one cihazımda lineageos üzerinde 7.1.2 kurulu, 8 in ise testleri devam ediyor yakında çıkar. eğer sürekli güncel androidi kullanmak istiyorsanız xiaomi yada oneplus alın. diğer büyük markalar farklılaşma adına çok müdehale ediyorlar bu yüzdende olmuyor.gm çzelinde one programına dahil cihazlara güncelleme verememek ayrı bir beceriksizlik.
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Giresunlufuk 1 yıl
General Mobile, 4G modeli ile harika Android One telefona imza attı. Her güncelleme yerli yerinde geldi. Ama sonra bozdu. Nisan ayında güncelleme mi verilir? Andorid One olayı artık yalan dolan. Zaten bu projenin amacı güncellemeyi erken almak. Nisan ayında veriyorsan ne anlamı kaldı Android One'ın? Güzel birşeyler yapıyorlar dedik. İçine ettiler.
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drjacob 1 yıl
ilk gelmesi lazımdı ? Nokia 8 beta testlerine başlamış isteyen yükleyebiliyor.
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Şaban Oğlu Şaban 1 yıl
Şubat mı afedersiniz ama oha demek istiyorum. Sürümün üzerinden toplam 6 ay geçmiş olacak ve bu marka kullanıcılarına "Android One ile en hızlı güncellemeyi biz sunacağız." sözü vermişti. Beta programına dahil olmadı, 7.1.2 güncellemesi almadı yani General Mobile 4G dışında hiçbir modelinde Android One garantisini sağlayamadı. Gelecek hafta Oneplus 5'e geçip tüketiciyi yanıltma suçuyla gerekli yasal işlemleri başlatıyorum tüketici bunların oyuncağı değil.
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kill1033 1 yıl
GM5plus almıştım anneme. İlk aldığımda Android 6 vardı. 7. sürüm gerçekten hızlı geldi. Daha hiç bir telefonda yokken (nexuslar ve pixeller hariç) geldi.
Geçen gün 8 de gelmiştir diye kontrol ettim ama şaşırttı. En son 7.1.1 mi ne var telefonda ve güncelleme yok.
Problem nedir bilemiyorum ama hayal kırıklığının boyutu beklentiye bağlı. Bizdeki telefon arayıp mesajlaşma için kullanıldığından pek şikayet konusu değil bir kaç ay geç gelmesi.
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uAteserg 1 yıl
GM bana devrim arabaları filminde büfecinin "ahan bu kalem Türk malı, bu da gavur" dediği ve kalemi çıt diye ikiye böldüğü sahneyi hatırlatıyor.
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kadirirdem 1 yıl
Bence o tarihlerde geç hepsini bir arada vermeleri gerek
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_OlguN_ 1 yıl
Güncelleme delisi olanlara ben deli oluyorum. Oskkur bile çıldırmış. İnanılmaz vahim bir durum değil. Pil durumu daha önemli bence.
Fakat bir sorun var. Teması aynı olan telefonlar var. Aralık-şubat-nisan ?? Sorun GM mi Google mi açıklanmalı.
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oskurrr 1 yıl _OlguN_
Alırken sana bir şey vaad edildiyse onun yerine getirilmesini beklersin gözünün içine baka baka yalan söyleyip seni salak yerine koymaya calısırlarsa cıldırırsın...
Diğer yandan google ın direk güncelleme verdiği tek telefon gm4g idi... tabi biz bunu diğerlerini alınca öğrendik. google ın bir alakası yok gm 4g den sonra General mobile ismi ve performansı kullanarak insanları aldattı. Bu güncellemeleride kendisi verecek kim bilir nasıl verecek hatta belkide veremeyecek...
bu saçmalıklar üzerine çıldırmamak eldemi...
pil konusuna gelince ben büyük bir sıkıntı yaşamadım pil konusunda diğer yandan ne oldugunu bilerek aldım bilmediğim şey güncelleme kısmıydı
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teeKin 1 yıl _OlguN_
kimsenin güncelleme delisi oldugu yok ama firma yetkilis cıkıp android one programına katıldık en gec 2 hafta içinde güncelleme sözü veriyoruz drese insanlarda bunu bekler xda sitesinde geliştiriciler bile cıkıp oreo dağıtabiliyorsa bu firmanın benim gözümde kurumsal hiç bir ciddiyeti kalmamıstır
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