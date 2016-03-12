General Motors'tan otonom araçlara yatırım

Geleceğin araç teknolojileri arasında her ne kadar elektrikli araçların yer alacağı ön görülüyorsa bir yandan da sürücüsüz otomobillerin hayatımızın bir parçası olması bekleniyor. Bu konuda çeşitli yatırımlar yapan pek çok marka mevcut ve sizlere zaten haberlerimizde de aktarıyoruz.

Bu konudaki son girişim ise Amerika'lı General Motors'dan geldi. Firma bu bağlamda sürüsücüz araçlar üzerine çalışmalar yapan Cruise Automation'ı bünyesine kattı. İsmen çok fazla tanıdık olmayan bu firma Audi A4 ve S4 araçlarına geliştirdiği kitlerle onları sürücüsüz otomobil haline getiriyordu. GM da bu durumdan etkilenmiş olacak ki firmayı bünyesine katarak onun teknolojisinden yararlanmak istemiş.

Bu konuda Recode'a bir demeç veren GM başkanı Dan Ammann, bu satın almanın firmanın otonom araçları piyasaya sürme hızını oldukça arttıracağını belirtmiş. Otonom araç geliştirme amaçlı gerçekleşen bu satın alma GM için de bir ilk değil, firma daha öncesinde bu bağlamda Uber'e rakip olmak amacıyla kurulan ancak başarısız olan Sidecar firmasını da satın almıştı. Bunun yanı sıra Uber'in bir başka rakibi Lyft ile de ortaklığı bulunan General Motors, otonom araç geliştirmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

http://recode.net/2016/03/11/gm-acquires-driverless-tech-company-cruise-automation/